Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Viber сделал бесплатными звонки в страны, попавшие под иммиграционный запрет Трампа

31 января, 2017
Viber сделал бесплатными звонки в страны, попавшие под иммиграционный запрет Трампа

Viber знакомым многим как удобное VoIP-приложение для Android и iOS, однако в нем есть также функционал Viber Out, позволяющий совершать обычные телефонные звонки, в т.ч. международные. Обычно за это взимается плата, однако сегодня компания сообщила, что звонки в семь стран, попавших под противоречивый иммиграционный запрет Дональда Трампа, любителя Android, станут бесплатными для находящихся в США.

Суть иммиграционного запрета сводится к тому, что все беженцы из семи стран Ближнего Востока и Африки теперь не могут въехать на территорию США. Указ был подписан вечером в пятницу, а на выходных по штатам прокатилась волна протестов и демонстраций. Viber отреагировал на запрет Трампа следующим заявлением:

«В свете недавних событий в США, мы решили сделать бесплатными звонки на мобильные и обычные номера между США и Сирией, Ираком, Ираном, Ливией, Сомали, Суданом и Йеменом, чтобы у тех, кого касается этот запрет, было на один барьер меньше для общения со своими близкими».

Звонки по обычной телефонии в Viber платные, стоимость минуты зависит от страны, в которую звонит пользователь. К примеру, 20 минут разговора с Сирией из США обойдется в 5 долларов. Теперь плату Viber не взимает. Кроме того, находящиеся в любой из 7 упоминавшихся выше стран могут бесплатно звонить на номера в США.

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30715.html



Издатель: Procontent.ru , источник: Android Police  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых
Запись разговора на Андроид: обзор приложения CV-Record Запись разговора на Андроид: обзор приложения CV-Record
WhatsApp перестал работать на старых iPhone, Android и Windows Phone WhatsApp перестал работать на старых iPhone, Android и Windows Phone
Defense Zone 3: обзор роскошной «защиты башни» для Android и iOS Defense Zone 3: обзор роскошной «защиты башни» для Android и iOS
Обзор стратегии War Commander: Rogue Assault для Android и iOS – почти классическая RTS Обзор стратегии War Commander: Rogue Assault для Android и iOS – почти классическая RTS
Андрей Панов назначен на пост генерального директора LTG Андрей Панов назначен на пост генерального директора LTG
В Иннополисе будут разрабатывать платформы для мобильной коммерции В Иннополисе будут разрабатывать платформы для мобильной коммерции
Андроид приложение Новогодние открытки 2017 от Davno.ru Андроид приложение Новогодние открытки 2017 от Davno.ru



+ Добавить обзор

Наши спонсоры:





Актуальные темы:

Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых
Defense Zone 3: обзор роскошной «защиты башни» для Android и iOS Defense Zone 3: обзор роскошной «защиты башни» для Android и iOS
Обзор стратегии War Commander: Rogue Assault для Android и iOS – почти классическая RTS Обзор стратегии War Commander: Rogue Assault для Android и iOS – почти классическая RTS
В Иннополисе будут разрабатывать платформы для мобильной коммерции В Иннополисе будут разрабатывать платформы для мобильной коммерции
Андроид приложение Новогодние открытки 2017 от Davno.ru Андроид приложение Новогодние открытки 2017 от Davno.ru
Обзор SuperSale: приложение скидок от магазинов и брендов на Android и iOS Обзор SuperSale: приложение скидок от магазинов и брендов на Android и iOS
Двусторонний Маджонг Рим на Android – Играем бесплатно в маджонг! Двусторонний Маджонг Рим на Android – Играем бесплатно в маджонг!