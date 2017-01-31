Viber сделал бесплатными звонки в страны, попавшие под иммиграционный запрет Трампа

Viber знакомым многим как удобное VoIP-приложение для Android и iOS, однако в нем есть также функционал Viber Out, позволяющий совершать обычные телефонные звонки, в т.ч. международные. Обычно за это взимается плата, однако сегодня компания сообщила, что звонки в семь стран, попавших под противоречивый иммиграционный запрет Дональда Трампа, любителя Android, станут бесплатными для находящихся в США.

Суть иммиграционного запрета сводится к тому, что все беженцы из семи стран Ближнего Востока и Африки теперь не могут въехать на территорию США. Указ был подписан вечером в пятницу, а на выходных по штатам прокатилась волна протестов и демонстраций. Viber отреагировал на запрет Трампа следующим заявлением:

«В свете недавних событий в США, мы решили сделать бесплатными звонки на мобильные и обычные номера между США и Сирией, Ираком, Ираном, Ливией, Сомали, Суданом и Йеменом, чтобы у тех, кого касается этот запрет, было на один барьер меньше для общения со своими близкими».

Звонки по обычной телефонии в Viber платные, стоимость минуты зависит от страны, в которую звонит пользователь. К примеру, 20 минут разговора с Сирией из США обойдется в 5 долларов. Теперь плату Viber не взимает. Кроме того, находящиеся в любой из 7 упоминавшихся выше стран могут бесплатно звонить на номера в США.

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