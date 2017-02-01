10 секретных функций WhatsApp: обзор скрытых возможностей мессенджера

WhatsApp, установленный на вашем смартфоне, будь то iPhone или Android, умеет больше, чем вы думаете. Конечно, кофе приложение не сварит и рубашку не погладит, но может сделать общение более удобным и эффективным. Обзор расскажет о десяти «секретных» функциях в WhatsApp, о которых должен знать каждый.

Мессенджером WhatsApp пользуется более миллиарда человек по всему миру на обеих платформах – iOS и Android. Приложение дает возможность бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями, фотографиями, видео, а также совершать голосовые и видеовызовы.

Обзор десяти скрытых функций WhatsApp поможет вам стать настоящим профессионалом мессенджера, удивить друзей и настроить приложение под собственные нужды.

Как перенести все данные WhatsApp на другой телефон

Если вы купили себе новый iPhone или заменили старый аппарат новым на Android, вы можете перейти на новый смартфон, сохранив всю историю переписки в WhatsApp.

Если телефон поддерживает карту microSD, то достаточно зайти в меню мессенджера, где выбрать «Настройки» -> «Чаты» -> «Резервная копия чатов». Дополнительно можно даже поставить галку на «Добавить видео», чтобы сохранить копию роликов из чатов.

После этого вставьте карту microSD в новый смартфон, установите WhatsApp и нажмите кнопку «Восстановить», когда приложение предложит вам это сделать. Если файл бэкапа лежит во встроенной памяти, то можно найти его с помощью проводника в папке /sdcard/WhatsApp/ и перенести контент вручную.

Еще более удобный способ сохранить всю историю переписки в WhatsApp предлагает «облачное резервное копирование» - возможность сохранить файл с бэкапом в Google Диск, бесплатное «облако» от Google. Этот метод работает как на Android, так и на iPhone.

Как скрыть время последнего посещения в WhatsApp

Если посмотреть на любой контакт в WhatsApp, то, скорее всего, вы увидите строчку “был(а) сегодня в XX:XX» под именем пользователя. С помощью это строчки можно понять, когда контакт последний раз открывал приложение.

Не хотите, чтобы собеседника знали, что вы зашли в WhatsApp? Тогда отправляйтесь в настройки и укажите там, что время последнего входа показывать никому нельзя. Для этого идем в «Настройки» -> «Аккаунт» -> «Приватность». Нужна верхняя строчка – «Время посещений» с опциями показывать «Всем, только моим контактами и никому». Однако, в этом случае вы перестаете видеть время последнего посещения других пользователей.

В настройках приватности WhatsApp можно также спрятать фото из профиля, статус и отключить отчеты о прочтении.

Как узнать, когда именно было прочитано сообщение в WhatsApp

В WhatsApp о том, что ваш собеседник прочитал сообщение информируют две маленькие галочки рядом с ним. Чтобы узнать точное время доставки и прочтения сообщения, сделайте на нем долгий там. В верхней части экрана откроется контекстное меню, где следует выбрать иконку с «i», и вы получите мини-отчет о сообщении вида «Доставлено XX:XX, Прочитано XX:XX». На iPhone можно тапнуть и потянуть влево, чтобы увидеть время прочтения сообщения.

Как защитить WhatsApp паролем

Владельцы iPhone, увы, могут переходить к следующему пункту – без джейлбрейка установить пароль на WhatsApp для iOS невозможно. На Android все значительно проще – существует масса сторонних приложений, которые надежно защитят с помощью пароля или PIN-кода всю переписку в WhatsApp. Порекомендуем Messenger and Chat Block, AppLock и Smart AppLock.

Некоторые приложения умеют даже делать фото с помощью фронтально камеры, если кто-то попытается подобрать PIN-кода к вашему WhatsApp. На Windows Phone можно попробовать приложение WhatsApp Locker. Если вы пользуетесь такой экзотикой как BlackBerry, то ищите приложение Lock for Whats Messenger.

Как запустить WhatsApp на компьютере/ноутбуке

Если на вашем ноутбуке/компьютере установлен браузер Chrome, то перейдите по ссылке на WhatsApp Web (https://web.whatsapp.com/) и следуйте инструкциям, появившемся на экране телефона.

Убедитесь, что смартфон подключен к интернету – в идеале по Wi-Fi, поскольку веб-приложение будет все синхронизировать с вашим телефоном. Запустите WhatsApp, найдите в меню строчку «WhatsApp Web» и отсканируйте QR-код из браузера на компьютере.

Общаться в WhatsApp теперь можно через браузер на компьютере/ноутбуке, все беседы и посланные файлы будут приходить как по вебу, так и на смартфон.

В WhatsApp на iOS через браузер общаться не получится.

Как отключить показ фотографий, посланных через WhatsApp, в дефолтном приложении для просмотра фото («Галерее»)

Если вы не хотите, чтобы все картинки и фото, которые вы получаете по WhatsApp, были доступны в «Галерее» на Android или приложении «Фото» на iOS, то это легко отключить.

На iPhone – идем в настройки: «Приватность», «Фото» и отключаем WhatsApp.

На Android чуть сложнее – необходимо с помощью файл-менеджера (проводника) типа ES File Explorer или Ghost Commander зайти в папку sdcard/WhatsApp/Media, затем создать новый файл под названием .nomedia. Все, более фотки из WhatsApp в «Галерее» демонстрироваться не будут.

Как отключить уведомления групповых чатов в WhatsApp

Иногда групповые чаты создают слишком много шума. Допустим, покидать их вы не хотите, но и слушать уведомления после каждого сообщения – тоже не вариант. Если у вас iPhone, то откройте груповой чат, тапните по теме, чтобы открыть информацию о группе, а затем нажмите «Заглушить».

В WhatsApp на Android откройте чат, нажмите кнопку «Меню» и затем тапните по «Заглушить». Можно указать время, на которое будут отключены уведомления, либо совсем их выключить.

Как восстановить удаленные в WhatsApp сообщения

WhatsApp создате резервные копии всех сообщений каждый день в 4 утра. Самый простой способ восстановить в WhatsApp стертые сообщения – удалить и заново установить приложение.

В процессе установки WhatsApp спросит, хотите ли вы восстановить данные из бэкапа. Так можно «вернуть» переписку за последнюю неделю. На Android, если вас интересуют более ранние данные, следует воспользоваться файл-менеджером (проводником) вроде ES File Explorer и найти папку sdcard/WhatsApp/Databases, где и хранятся резервные копии мессенджера.

Переименуйте файл, который вам нужен, в msgstore.db.crypt, а затем зайдите в настройки смартфона, выберите приложения, затем WhatsApp и нажмите «Очистить данные». Затем запустите мессенджер – когда приложение предложит восстановить данные, соглашайтесь.

Как создать ярлык для чатов в WhatsApp

Эта функция мессенджера работает только на Android. Если у вас есть чаты, к которым приходится возвращаться ежедневно или еще чаще, то можно немного сэкономить время, поместив ярлык для вызова чата да домашний экран.

Для этого нажмите и подержите на чате, который вам часто нужен, затем в контекстном меню выберите строчку «Добавить ярлык для чата». Ярлык появится на свободном месте домашнего экрана. Его можно перемещать по экрану как и любой другой ярлык, просто «прижав» пальцем.

Как послать приватное сообщение сразу нескольким контактам в WhatsApp

Можно сэкономить время, послав одно и то же сообщение сразу нескольким контактом. Однако, не всегда нужно, чтобы получатели знали, что то же самое сообщение получил кто-то еще.

Рассылка в WhatsApp позволяет послать одинаковое сообщение нескольким контактам, но для получателе оно будет приватным, как и любое другое сообщение между двумя пользователями. В Android следует зайти в меню, затем выбрать «Новая рассылка». На iPhone идем в списки рассылок на экране «Чаты», где затем жмем на «Новый список».

Если на сообщение из рассылки отвечает любой пользователь, то ответ получает только вы, но не другие участники рассылки.

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