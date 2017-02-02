В Viber на Android и iOS появились секретные сообщения

В очередном обновлении популярного мессенджера разработчики добавили новый функционал – возможность обмениваться «исчезающими» сообщениями. Пользователи Viber могут указать, сколько времени будут доступны секретные текстовые сообщения, видео или фото после получения – 1, 3, 7 или 10 секунд. Как только таймер отсчитает положенное количество секунд, Viber скроет послание, оставив от него лишь след – просто отметку об отправке некоего сообщения.

Послать тайное сообщение в Viber проще простого – достаточно открыть чат, в который вы хотите послать исчезающие фото, видео или текст. После этого следует выбрать фото/видео, установить таймер (1,3,7 или 10 секунд) и нажать кнопку «послать». Как только фотография или видеоролик в Viber будет просмотрена получателем (необходимо нажать на сообщение), приложение начнет отсчет указанного времени. По истечении заданного числа секунд содержимое «секретного» сообщения будет скрыто. Похожие «тайные послания» уже некоторое время доступны в Snapchat и Instagram.

Видео тайных сообщений в Viber:

Приложение Viber для iPhone теперь поддерживает расширенные уведомления в iOS 10 –теперь в шторке можно видеть содержимое чатов. Кроме того, в обновленной версии мессенджера появилась возможность отсылать фотографии и видео в оригинальном размере и качестве в виде файлов.

Наконец, обновленный Viber для iOS предлагает записывать мгновенные видео – нажатие на соответствующую иконку позволяет записать видео до 30 секунд продолжительностью и сразу же отправить его в чат.

Viber официально не сообщил о запуске двух новых функций на Android, однако стоит ожидать их появления в самом ближайшем будущем в версии приложения для мобильной операционной системы Google.

Новые функции обновленного Viber:

Секретные (тайные) сообщения, фото и видео, исчезающие через 1,3,7 и 10 секунд после просмотра получателем (Android и iOS).

Запись мгновенного видео длительностью до 30 секунд во время чата (iOS).

Поддержка расширенных уведомлений в iOS 10.

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