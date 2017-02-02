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В Instagram появятся посты с фотоальбомами

2 февраля, 2017

В приложении для обмена фото и видео Instagram скоро появится новый функционал, призванный облегчить жизнь пользователей. Часто бывает, что классных фотографий или сэлфи несколько, а выбрать для поста можно только одну, чтобы не перегружать ленту снимками и не заспамливать подписчиков несколькими фотками подряд. Особенно отсутствие возможности запостить фотоальбом в Instagram раздражает на фоне рекламной карусели, где в одном посте свайпом можно прокрутить несколько изображений. Похоже, что Instagram готовит аналогичную карусель для обычных пользователей, предложив им возможность публиковать сразу несколько фото в одном посте.

Новое обновление приложения Instagram для бета-тестеров на Android содержит опцию публикации альбомов, позволяющую выбрать сразу несколько снимков из галереи на смартфоне или планшете и опубликовать их в виде одного поста.

Фотоальбомы в Instagram были замечены техноблогом Droid Life, информацию в последствие подтвердило издание The Verge и другие пользователи бета-версии приложения. Впрочем, не все пользователи последнего обновления (версия приложения 10.7.0) получили доступ к фотоальбомам.

Как опубликовать несколько фото в Instagram одним постом

В обновленном Instagram можно будет выбрать до 10 снимков для поста, к каждому фото можно применить отдельный фильтр и отредактировать. Весьма полезная функция для всех, кто проводит в Instagram много времени или проводит с помощью этого приложения маркетинговые кампании.

Instagram предложил подобный функционал в марте 2015 года рекламодателям. Постинг фотоальбома с тех пор был исключительно прерогативой тех, кто решил потратить на приложение деньги. Похоже, что вскоре возможность добавить несколько фото в один пост на Instagram получат все пользователи приложения.

Instagram пока официально никак не прокомментировал находку бета-тестеров приложения.

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В Instagram появятся посты с фотоальбомами В Instagram появятся посты с фотоальбомами
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Издатель: Procontent.ru , источник: TechCrunch  
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