iPhone 7 помог Apple вернуть лидерство на глобальном рынке смартфонов

Продажи iPhone 7 стали решающим фактором, благодаря которому в четвертом квартале Apple вновь занял лидирующую позицию на мировом рынке смартфонов, сообщает исследовательская компания Strategy Analytics. Аналитики отмечают, что Apple сумел капитализировать ошибки Samsung. Речь, напомним, идет о масштабном отзыве флагманского планшетофона Galaxy Note 7, который взрывался из-за дефектов дизайна аккумулятора. Кроме того, рост рынка смартфонов возобновился в развивающихся регионах, включая Китай и Африку.

В отчете, опуликованном Apple на этой неделе, сказано, что компания продала 78,3 млн iPhone. Это больше, чем спрогнозированные аналитиками Wall Street 76,3 млн смартфонов.

Apple занял 18% мирового рынка смартфонов, увеличив продажи на 5% по сравнению с 74,8 млн аппаратов, проданных в 4-м квартале 2015 года.

Samsung продал 77,5 млн смартфонов за тот же период. В годовом исчислении продажи южнокорейского гиганта упали на 5% с 81,4 млн штук. На продажи смартфонов Samsung негативно повлияло фиаско Note 7. Корейская компания заняла 17,7% рынка, в то время как доля Apple составила 17,8%. Американский производитель вновь стал лидером, хотя и оторвался от ближайшего конкурента всего на десятую долю процента.

Доля Samsung на рынке за год сократилась на внушительные 21 процент, самый низкий показатель с 2011 года. Однако, корейскому производителю все-таки удалось сохранить лидирующую позицию за весь 2016 год с 309 млн проданных смартфонов. Samsung надеется вернуться к росту после выхода Galaxy S8, который будет представлен, по слухам, в ближайшие несколько недель.

Кроме битвы Apple и Samsung, также стоит отметить общий рост рынка смартфонов в 4-м квартале 2016 года. Глобальные поставки «умных» телефонов выросли на 3% в годовом исчислении с 1,44 млрд в 2015 до рекордных 1,49 млрд в 2016 году.

Huawei заняла третью строчку в рейтинге за 4Q16, заняв 10% мирового рынка. Отметим, что китайский производитель впервые получил двузначную долю. У компании обострилась конкуренция на домашнем рынке, в Китае, однако в Западной Европе ей удалось укрепить свои позиции.

Третье место досталось OPPO с 7% долей на рынке. Производителю удалось ее почти удвоить с 4% годом ранее. Рост объясняется популярностью смартфонов OPPO в Китае, сейчас производитель планирует экспансию на другие развивающиеся рынки, такие как Индия и Нигерия.

Индия, стоит отметить, становится новым полем битвы для производителей смартфонов. Из-за обострения конкуренции с локальными игроками, Apple недавно обратил свой взгляд на Индию, где продажи растут благодаря растущему населению страны, где половина жителей младше 25 лет. Кроме того, в Индии появляется все больше представителей среднего класса.

Тим Кук отметил, что сильный доллар негативно повлиял на выручку компании в Китае и Индии, однако в Индии у Apple дела шли лучше заметно лучше. Даже несмотря на изъятие из оборота денег и последовавшие негативные экономические последствия, Apple добился рекордной выручки в этой стране.

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