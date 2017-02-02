WhatsApp и Facebook попали под огонь службы по надзору Германии из-за особенностей обмена данными пользователей между двумя сервисами. Мессенджер, принадлежащий Facebook, в прошлом году включил по умолчанию сквозное шифрование в приложении. Однако, в этом году на WhatsApp подали в немецкий суд, поскольку служба надзора обеспокоена защитой личной информации пользователей, которую собирает приложение и передает в Facebook.

В августе WhatsApp изменил условия пользовательского соглашения, намереваясь более тесно работать с Facebook. Условия соглашение позволили WhatsApp «следить за базовыми метриками, к примеру, как часто люди пользуются нашими сервисами, а также более эффективно бороться со спамом», - писала тогда компания в корпоративном блоге. «Подключив номер телефона к системе Facebook, социальная сеть сможет предложить более релевантных новых друзей и показатель более подходящую рекламу».

В сентября комиссар по защите данных и свободе информации в Гамбурге обязал Facebook прекратить сбор и хранение данных 35 млн пользователей WhatsApp в Германии. В декабре Еврокомиссия выпустила официальное уведомление о претензиях к Facebook, в котором утверждается, что крупнейшая социальная сеть в мире предоставила «неверную или вводящую в заблуждение информацию» о возможной привязке пользовательских аккаунтов в ходе рассмотрения в 2014 году покупки за 19 млрд долларов мессенджера WhatsApp.

Теперь Федерация немецких потребительских организаций просит берлинский окружной суд запретить обмен данными, а также обязать Facebook удалить любую информацию о пользователях, переданную WhatsApp. Федерация обвинила компании в злоупотреблении доверием пользователей.

«Условия соглашения и использования WhatsApp соответствуют местному законодательству», - сообщает компания в ответном заявлении, - «Новое соглашение также не нарушает гайдлайны, выпущенные регуляторами ЕС. Как и всегда, мы открыты для совместного решения этих вопросов».

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