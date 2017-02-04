Обзор 15 секретных функций Viber: используй все возможности мессенджера

После обзора скрытых возможностей WhatsApp, переходим к препарированию еще одного популярного мессенджера Viber на Android и iPhone. У приложения около миллиарда пользователей по всему миру. Viber позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, совершать голосовые звонки, видеовызовы, выражать эмоции в чатах прикольными стикерами, а также посылать друг другу фотки и видео. Недавно Viber обзавелся секретными сообщениями, исчезающими после просмотра.
Обзор секретных функций Viber поможет сделать приложение более удобным и комфортным в использовании – вы научитесь менять фон, включать умные уведомления, запускать Viber на компьютере, быстро переключаться между чатами, блокировать нежелательные контакты, скрыть статус, удалять отдельные сообщения в чатах, рисовать на фотографиях и многое другое.
По умолчанию вы будете получать уведомления о каждом сообщении, которое посылает ваш контакт в чате, даже в том случае, если они или она отсылают их друг за другом. Если постоянно пищащий смартфон вас отвлекает или раздражает, то можно включить в Viber «умные» уведомления, которые соединят все сообщения в одном уведомлении. Для этого необходимо сделать следующее:
Если у вас одновременно активно несколько диалогов, то вам пригодится возможность быстро между ними переключаться. Вместо того, чтобы возвращать на главный экрана приложения, а затем выбирать нужный чат, можно поступить проще. Следуем вот таким нехитрым инструкциям:
Если в Viber есть контакт, с которыми в не хотите общаться, можно просто добавить его телефонный номер в черный список. Оказавшиеся в черном списке контакты не смогут начать с вами чат или позвонить вам через Viber. Чтобы заблокировать/разблокировать контакт (номер телефона), смотрим инструкции ниже.
Если вы не хотите уведомлять контакты в мессенджере о том, что вы в сети, либо прочитали полученное сообщение, то эти функции можно отключить стандартными средствами. Чтобы отключить показ статуса «В сети», необходимо сделать следующее:
Отключать и включать статус «В сети» можно всего лишь раз в сутки.
Чтобы отключить уведомление о просмотре вами сообщений в Viber, необходимо:
Иногда возникает необходимость полностью отключить все уведомления в Viber, например, если вы планируете посещение семинара или совещания, либо ваша работа не препдполагает отвлекающих факторов. Полностью отключить уведомления в Viber можно прямо в приложении. Для этого:
Также уведомления в Viber можно отключить средствами Android. Для этого следует зайти в настройки, затем выбрать «Диспетчер приложений» (или просто «Приложения»), найти Viber, тапнуть по нему. Откроются различные настройки мессенджера, управляемые системой. Зайдите в «Уведомления», где можно в одно касание отключить все уведомления от мессенджера.
Если телефон заблокирован, а в Viber приходит сообщение (или происходит другое событие), то на некоторых билдах приложения экран загорается, что не всегда удобно. В настройках можно отключить эту функцию или, если она вам нужна, наоборот включить. Для этого следует:
Не хотите, чтобы Viber хранил какую-то информацию в чате, ее можно удалить. Интересно, что если сообщение отправили вы, то у вас есть возможность стереть его не только у себя на устройстве, но и у всех получателей. Соответственно, если сообщение послано вам, то удалить его можно только у себя на смартфоне.
По умолчанию приложение будет постоянно поддерживать WiFi-соединение на смартфоне, чтобы вы всегда были онлайн. Если вы хотите, чтобы устройство отключало Wi-Fi согласно общим настройкам (например, для экономии заряда аккумулятора), то Viber можно изменить политику режима ожидания.
Поменять политику режима ожидания в Viber можно будет в любой момент.
Любое фото в Viber (как полученное, так и из вашей галереи), можно украсить (испортить) рисунком. Функция пригодится, если вы хотите сделать какие-нибудь пометки, обозначить что-то на фотографии и так далее. Для рисования доступны следующие инструменты: кисть, ластик, выбор цвета. Чтобы начать рисовать:
Вы наверняка отослали друзьям сотни, если не тысячи фоточек, сэлфи, демотиваторов, видео и так далее. Как их посмотреть, не пролистывая историю чатов? В Viber имеется специальная галерея для просмотра посланных и полученных снимков и роликов. Чтобы открыть ее, необходимо сделать следующее:
Часто требуется запустить мессенджер на ноутбуке или компьютере, чтобы, к примеру, быстрее набирать текст, оставаться на связи с коллегами за рабочим компьютером или для длительного обсуждения каких-то важных вопросов. В этом вам поможет программа Viber для PC. Запустить Viber на ноутбуке/компьютере проще простого:
Для работы программы Viber на компьютере необходимо, чтобы смартфон с установленными приложением мессенджера был подключен к интернету. С помощью программы для Windows можно общаться в чатах, обмениваться файлами, совершать аудио и видеовызовы, а также пользоваться функцией Viber Out для платных звонков на обычные и мобильные телефонные номера.
Надоело смотреть на один и тот же фон в чате? Давайте поменяем его на какую-нибудь прикольную фотку или красивый фон из уже содержащихся в приложении. Чтобы сменить вон беседы в Viber, поступаем так:
Мессенджер, если вам лень или неудобно печатать, можно использовать как своего рода рацию. Собеседник получит короткий аудиофайл с записью вашего послания и может ответить вам точно таким же способом, либо просто печатать в чате. Для активации PTT-переговоров в Viber:
Не для всех привычная, но очень удобная функция, экономящая время на наборе текста.
В Viber давно функционирует магазин стикеров – наборов картинок, изображающих различные эмоции, ситуации, приколы и т.д. Ими можно разбавлять текстовое общение. Как правило, наборы стикеров платные, однако в магазине можно скачать и достаточно много бесплатных наборов. Для этого:
Имейте в виду, что некоторые наборы стикеров могут содержать рекламу и встроенные покупки. Также, не все стикеры загружаются из Play Маркет.
На этой неделе в Viber появилась возможность отсылать исчезающие сообщения – фотографии или видео. Адресат получит их в виде размытого изображения. По тапу фото/видео открывается и исчезнет через 1,3, 7 или 10 секунд после просмотра (устанавливается при отправлении). Послать исчезающее сообщение в Viber:
Обзор «секретных» возможностей Viber на этом заканчиваем. Ждем новых функций и улучшений в популярном мессенджере, о которых мы обязательно расскажем на электронных страницах журнала Procontent.Ru
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