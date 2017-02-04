Обзор 15 секретных функций Viber: используй все возможности мессенджера

После обзора скрытых возможностей WhatsApp, переходим к препарированию еще одного популярного мессенджера Viber на Android и iPhone. У приложения около миллиарда пользователей по всему миру. Viber позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, совершать голосовые звонки, видеовызовы, выражать эмоции в чатах прикольными стикерами, а также посылать друг другу фотки и видео. Недавно Viber обзавелся секретными сообщениями, исчезающими после просмотра.

Обзор секретных функций Viber поможет сделать приложение более удобным и комфортным в использовании – вы научитесь менять фон, включать умные уведомления, запускать Viber на компьютере, быстро переключаться между чатами, блокировать нежелательные контакты, скрыть статус, удалять отдельные сообщения в чатах, рисовать на фотографиях и многое другое.

1. Как включить смарт-уведомления в Viber

По умолчанию вы будете получать уведомления о каждом сообщении, которое посылает ваш контакт в чате, даже в том случае, если они или она отсылают их друг за другом. Если постоянно пищащий смартфон вас отвлекает или раздражает, то можно включить в Viber «умные» уведомления, которые соединят все сообщения в одном уведомлении. Для этого необходимо сделать следующее:

Заходим в чат, где хотим включить смарт-уведомления. Делаем свайп влево. Нажимаем на умные уведомления, чтобы их включить.

2. Как быстро переключиться между чатами в Viber

Если у вас одновременно активно несколько диалогов, то вам пригодится возможность быстро между ними переключаться. Вместо того, чтобы возвращать на главный экрана приложения, а затем выбирать нужный чат, можно поступить проще. Следуем вот таким нехитрым инструкциям:

Зайти в любой уже открытый чат и сделать свайп вправо. Появится боковое меню со всеми открытыми чатами, включая групповые. Достаточно тапнуть по нужному, чтобы сразу в него перейти.

3. Как заблокировать или разблокировать телефонные номера в Viber

Если в Viber есть контакт, с которыми в не хотите общаться, можно просто добавить его телефонный номер в черный список. Оказавшиеся в черном списке контакты не смогут начать с вами чат или позвонить вам через Viber. Чтобы заблокировать/разблокировать контакт (номер телефона), смотрим инструкции ниже.

Заблокировать номер телефона:

Заходим в чат с контактом, которым хотим заблокировать, делаем свайп влево. Ищем строчку «Блокировать контакт» в нижней части правого бокового меню, нажимаем. Контакт добавлен в черный список.

Разблокировать контакт:

Выходим на главный экран Viber, заходим в основное меню (тапаем по иконке списка в левом верхнем углу). Ищем строчку «Настройки», нажимаем. Затем идем в раздел «Конфиденциальность» (самая верхняя строчка меню). Нажимаем на «Список разблокированных номеров», где находим нужный контакт и тапом по кнопке «Разблокировать» убираем его из черного списка Viber.

4. Как скрыть в Viber статус «В сети» и «Просмотрено»

Если вы не хотите уведомлять контакты в мессенджере о том, что вы в сети, либо прочитали полученное сообщение, то эти функции можно отключить стандартными средствами. Чтобы отключить показ статуса «В сети», необходимо сделать следующее:

Идем на главный экран приложения, вызываем основное меню (иконка со стилизованным списком в левом верхнем углу). Заходим в «Настройки» (иконка с шестеренкой). Жмем на «Конфиденциальность», где выключаем опцию «В сети».

Отключать и включать статус «В сети» можно всего лишь раз в сутки.

Чтобы отключить уведомление о просмотре вами сообщений в Viber, необходимо:

Зайти в главное меню (см. выше), выбрать «Настройки», затем «Конфидениальность». Отключить опцию «Просмотрено» (если отключить этот параметр, другие пользователи не будут получать от вас соответсвующий статус).

5. Как отключить уведомления в Viber

Иногда возникает необходимость полностью отключить все уведомления в Viber, например, если вы планируете посещение семинара или совещания, либо ваша работа не препдполагает отвлекающих факторов. Полностью отключить уведомления в Viber можно прямо в приложении. Для этого:

Выходим на главный экран, вызываем основное меню (иконка список в левом верхнем углу). Идем в «Настройки», где выбираем пункт «Уведомления» (второй сверху, иконка колокольчика). Отключаем все найденные уведомления: показывать предпросмотр сообщений, контакт присоединился к Viber, всплывающие окна, включение экрана, звуки исходящих сообщений, вибрация и так далее.

Также уведомления в Viber можно отключить средствами Android. Для этого следует зайти в настройки, затем выбрать «Диспетчер приложений» (или просто «Приложения»), найти Viber, тапнуть по нему. Откроются различные настройки мессенджера, управляемые системой. Зайдите в «Уведомления», где можно в одно касание отключить все уведомления от мессенджера.

6. Как отключить экран при получении сообщения в Viber

Если телефон заблокирован, а в Viber приходит сообщение (или происходит другое событие), то на некоторых билдах приложения экран загорается, что не всегда удобно. В настройках можно отключить эту функцию или, если она вам нужна, наоборот включить. Для этого следует:

Зайти в главное меню приложения, выбрать «Настройки». Найти пункт «Уведомления» (вторая строчка сверху, иконка колокольчик), тапнуть, и активировать/дезактивировать «Включение экрана» (не включать экран при получении сообщений).

7. Как в Viber удалить сообщение из чата

Не хотите, чтобы Viber хранил какую-то информацию в чате, ее можно удалить. Интересно, что если сообщение отправили вы, то у вас есть возможность стереть его не только у себя на устройстве, но и у всех получателей. Соответственно, если сообщение послано вам, то удалить его можно только у себя на смартфоне.

Чтобы стереть сообщение в Viber, делаем на нем долгий тап. Появляется контекстное меню. Вибираем «Удалить у меня» или «Удалить везде». Вторая опция попросту не появляется, если тапнуть на входящем сообщении.

8. Как настроить отключение Wi-Fi при работе Viber

По умолчанию приложение будет постоянно поддерживать WiFi-соединение на смартфоне, чтобы вы всегда были онлайн. Если вы хотите, чтобы устройство отключало Wi-Fi согласно общим настройкам (например, для экономии заряда аккумулятора), то Viber можно изменить политику режима ожидания.

Идем в главное меню, затем «Настройки». Выбираем «Общие» (вторая строка снизу), затем включаем радиокнопку на пункте «Использовать параметры устройства», отключив «Всегда на связи».

Поменять политику режима ожидания в Viber можно будет в любой момент.

9. Как рисовать на фото в Viber

Любое фото в Viber (как полученное, так и из вашей галереи), можно украсить (испортить) рисунком. Функция пригодится, если вы хотите сделать какие-нибудь пометки, обозначить что-то на фотографии и так далее. Для рисования доступны следующие инструменты: кисть, ластик, выбор цвета. Чтобы начать рисовать:

Выберем фото (допустим, из чата), и тапнем по нему, чтобы открыть на весь экран. В правом верхнем углу жмем на три вертикальных точки, чтобы вызвать контекстное меню. Выбираем нижний пункт «Пририсовать к этому фотот». Viber предложит выбрать область для рисования, жмем на кнопку «Сохранить» и открывается панель с нехитрым набором инструментов для рисования. Когда рисунок готов, жмем на галку в вернхем правом углу экрана, чтобы отправить украшенное фото в чат.

10. Как в Viber получить доступ к галерее фото и видео из чатов

Вы наверняка отослали друзьям сотни, если не тысячи фоточек, сэлфи, демотиваторов, видео и так далее. Как их посмотреть, не пролистывая историю чатов? В Viber имеется специальная галерея для просмотра посланных и полученных снимков и роликов. Чтобы открыть ее, необходимо сделать следующее:

Заходим в нужный чат и делаем свайп влево. Открывается правое боковое меню, где второй строчкой идет «Галерея медиа». Тапаем по этому пункту и заходим в удобную галерею, где можно пролистать все фото и видео из чата. Они отсортированы по датам.

11. Как запустить Viber на компьютере

Часто требуется запустить мессенджер на ноутбуке или компьютере, чтобы, к примеру, быстрее набирать текст, оставаться на связи с коллегами за рабочим компьютером или для длительного обсуждения каких-то важных вопросов. В этом вам поможет программа Viber для PC. Запустить Viber на ноутбуке/компьютере проще простого:

Заходим на сайт https://www.viber.com/ru/, где прямо на главной странице жмем кнопку загрузить Viber. Запускаем загруженный установленный файл. Вводим номер телефона, который был указан при установке Viber на смартфон. Отметим, без установленного приложения на смартфоне Viber для компьютера работать не будет (возможность регистрации отсутствует). На экране компьютера появится QR-код, а в Viber на смартфоне автоматически запустится сканер QR-кодов. Если QR-ридер по каким-то причинам не запустился, то идем а главное меню, где находим строку QR-код для запуска сканера в ручном режиме. После успешного сканирования QR-кода вы получите доступ ко всем контактам и функциям Viber на компьютере.

Для работы программы Viber на компьютере необходимо, чтобы смартфон с установленными приложением мессенджера был подключен к интернету. С помощью программы для Windows можно общаться в чатах, обмениваться файлами, совершать аудио и видеовызовы, а также пользоваться функцией Viber Out для платных звонков на обычные и мобильные телефонные номера.

12. Как сменить фон в чате Viber

Надоело смотреть на один и тот же фон в чате? Давайте поменяем его на какую-нибудь прикольную фотку или красивый фон из уже содержащихся в приложении. Чтобы сменить вон беседы в Viber, поступаем так:

Открываем главное меню приложения, идем в «Настройки» (иконка с шестерней). Жмем на пятую сверху строчку «Фон чата», затем выбираем единственную опцию – «Изменить фон чата по умолчанию». Viber откроет галерею из самых разных красивых фонов. Выбираем понравившийся и выходим в меню. Если хотите использовать в качестве фона для чата фотографию, то жмем на иконку галереи или фотоаппарата в правом верхнем углу, чтобы выбрать снимок, или, соответственно, запустить приложение камеры, чтобы сделать свежее фото.

13. Push-To-Talk в Viber – если лень печатать

Мессенджер, если вам лень или неудобно печатать, можно использовать как своего рода рацию. Собеседник получит короткий аудиофайл с записью вашего послания и может ответить вам точно таким же способом, либо просто печатать в чате. Для активации PTT-переговоров в Viber:

Жмем на иконку микрофона рядом с окошком ввода текста в беседе и держим. Пока идет запись (не отпускаем палец), можно надиктовать текст сообщения. Отпускаем палец, и запись разговора будет отправлена получателю. Если передумали записывать, то не отрывая пальца, проведите влево для отмены записи.

Не для всех привычная, но очень удобная функция, экономящая время на наборе текста.

14. Как получить бесплатные стикеры в Viber

В Viber давно функционирует магазин стикеров – наборов картинок, изображающих различные эмоции, ситуации, приколы и т.д. Ими можно разбавлять текстовое общение. Как правило, наборы стикеров платные, однако в магазине можно скачать и достаточно много бесплатных наборов. Для этого:

Открываем главное меню приложения, заходим в «Магазин стикеров» Жмем на вкладку «Бесплатные». Выбираем понравившийся набор, жмем на кнопку «Загрузить бесплатно». Приложение перенаправить вас в Play Маркет, откуда, где следует нажать кнопку «Установить». После загрузки паки стикеров будут доступны в чатах.

Имейте в виду, что некоторые наборы стикеров могут содержать рекламу и встроенные покупки. Также, не все стикеры загружаются из Play Маркет.

15. Как отправить секретное сообщение в Viber

На этой неделе в Viber появилась возможность отсылать исчезающие сообщения – фотографии или видео. Адресат получит их в виде размытого изображения. По тапу фото/видео открывается и исчезнет через 1,3, 7 или 10 секунд после просмотра (устанавливается при отправлении). Послать исчезающее сообщение в Viber:

Открываем нужный чат. Выбираем фото или видео для отправки. Устанавливаем таймер на 1,3,7 или 10 секунд. Отправляем секретное сообщение.

Обзор «секретных» возможностей Viber на этом заканчиваем. Ждем новых функций и улучшений в популярном мессенджере, о которых мы обязательно расскажем на электронных страницах журнала Procontent.Ru

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