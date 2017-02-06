WhatsApp тестирует функцию удаления отосланных сообщений

В приложении популярного мессенджера может появиться возможность отозвать посланное по ошибке сообщение. Ситуаций, когда при общении в WhatsApp возникает желание удалить одну фразу или даже целую тираду можно придумать массу – влияние алкоголя, сильных эмоций, просто отосланный не в то окошко скопированный текст. В мессенджере, как сообщат Mashable, вскоре можно будет удалять посланные сообщения.

В интерфейсе приложения доставленные на сервер, но еще не прочитанные получателем сообщения отмечены одной галочкой. Двойная галка означает, что сообщение было доставлено адресату (возможно, с уведомлением), но не было прочитано. В этом случае, скорее всего, посланное по ошибке послание отозвать уже будет нельзя, поскольку уведомление о получении уже сгенерировано на смартфоне получателя.

Кроме того, WhatsApp, по сообщениям СМИ, также тестирует новую функцию отслеживания местоположения друзей в режиме реального времени. Благодаря новому функционалу будет проще встречаться с друзьями. В бета-версии приложения пользователь может указать, на какой срок будет включено отслеживание его местоположения – на несколько минут или без временного лимита. Приложение сообщает координаты другим пользователям только в том случае, если на это получено согласие.

Новый функционал, позволяющий отзывать уже посланные, но не прочитанные сообщения, а также опция отслеживания местоположения обнаружены в бета-версиях WhatsApp, так что до финального релиза они могут не дойти. Компания официально не сообщает о планах по запуску нового функционал, равно как и о сроках реализации новых функций в приложении.

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