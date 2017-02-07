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Apple отзывает 88 000 iPhone 6s из-за неполадок аккумулятора

7 февраля, 2017
Apple отзывает 88 000 iPhone 6s из-за неполадок аккумулятора

«Яблочная» компания начинает отзывную компанию для замены дефектных аккумуляторов в 88 770 iPhone 6s. Неполадки приводили к тому, что смартфоны неожиданно выключались. Apple отзывает проблемные смартфоны в ОАЭ. Информация об отзыве iPhone 6s была озвучена министерством экономики страны в понедельник.

Apple послал в министерство экономики ОАЭ письмо, где сообщается, что смартфоны iPhone 6s, оснащенные дефектными аккумуляторами, были произведены в период с сентября по октябрь 2015 года в Китае. Именно их и собирается отозвать калифорнийская компания. Глобальную замену дефектных аккумуляторов Apple объявил 30-го ноября.

Чтобы определить, требуется ли замена аккумулятора в вашем iPhone 6s, следует посетить ближайший авторизованный сервисный центр Apple, либо пройти по ссылке https://www.apple.com/ru/support/iphone6s-unexpectedshutdown/ (Программа ремонта iPhone 6s в случае проблем с неожиданным выключением, на русском языке). Отмечается, что речь идет о защите прав потребителей, а не о мерах безопасности. Случаев возгорания или воспламенения iPhone 6s с таким дефектом аккумулятора пока выявлено не было.

Некоторые владельцы iPhone 6s сталкивались с неожиданным отключением смартфона после того, как заряд аккумулятора снизился до 50-60 процентов. Если вы также обнаружили, что ваш iPhone 6s неожиданно выключается, то следует проверить его серийный номер по ссылке выше. В случае совпадения Apple заменит дефектный аккумулятор по программе отзыва бесплатно.

За последний год производители смартфонов несколько раз сталкивались с дефектами литиево-ионных аккумуляторов. Apple проводил масштабную замену аккумуляторов iPhone 5 в 2013 году, а в октябре 2016 года Samsung был вынужден отозвать и даже запретить продажу Galaxy Note 7, воспламеняющихся в процессе зарядки.

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30723.html



Издатель: Procontent.ru , источник: http://gulfnews.com/  
Упоминание компаний: Apple,
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