Приложение MERCIFY вышло на Android: благотворительность и общение

В начале февраля состоялся запуск приложение Mercify в Google Play Маркет для России, Беларуси и Украины. Это приложение от одноименной немецкой компании призвано сделать благотворительность не только адресной, но и удобной. Mercify также помогает находить новых друзей и общаться. В App Store приложение доступно в любой стране мира.

Российские, украинские и эстонские пользователи iPhone могли скачать приложение Mercify еще в октябре прошлого года. На данный момент количество участников новой социальной сети Mercify насчитывает более 25 000 человек, а сегодня к ним смогут присоединиться и пользователи платформы Android из России, Украины и Беларуси, а также владельцы iPhone со всего мира.

Идея разработчиков – сделать благотворительность доступной и понятной для каждого пользователя смартфона. Алгоритм работы Mercify прост: достаточно зарегистрироваться в приложении, создать собственный аукцион (лотом аукциона может стать что угодно – к примеру, необычная экскурсия по вечернему городу в вашей компании) и выбрать адресата для благотворительной помощи из нескольких сотен вариантов. Остальные пользователи Mercify смогут принять участие в аукционе, делая свои ставки.

Побеждает тот, кто предложит самую высокую цену за данный лот. 80% заработанной суммы автоматически перечисляется на счет благотворительной организации, отвечающей за выбранный создателем аукциона объект адресной помощи. Оставшиеся 20% от сделанной ставки предназначены для расширения и улучшения сервиса Mercify, однако уже в скором времени эта комиссия будет постепенно уменьшаться до тех пор, пока компания полностью от нее не откажется.

Интерфейс приложения позволяет присоединиться к новой социальной сети, создав собственный аукцион в один клик. Помощь пользователей всегда максимально адресная: в списке благотворительных организаций можно выбрать конкретный фонд или конкретного ребенка, которому требуется поддержка в борьбе с тяжелым заболеванием.

Список благотворительных организаций постоянно расширяется: на сегодняшний день Mercify сотрудничает с более чем 60 фондами, которые базируются в 28 и работают более чем в 110 странах мира. Среди десятков зарубежных партнеров в списке Mercify появились фонды, которые работают в странах РФ, Украины и Беларуси. К новому приложению уже присоединились фонды помощи тяжелобольным детям Rusfond UK, UNIHELP, Chernobyl Children`s Lifeline, фонды помощи животным «Большие сердца» и «ЛАПА». В настоящее время совместно с фондом «Большие сердца» на аукционах Mercify собираются средства для раненого гималайского медведя Феникса, волгоградского приюта для кошек «Домик» и спасенного из цирка шапито тигра Жоры.

С момента запуска сборов в пользу детей 8 декабря 2016 года в приложении Mercify было создано более 3 000 аукционов от пользователей сервиса.

Скачать бесплатно на Android приложение Mercify:

Скачать бесплатно на iPhone приложение Mercify:

Mercify Technologies GmbH – немецкая компания-создатель одноименного приложения для благотворительности. Разработчик нацелен обеспечить социально активных людей наиболее простым и интерактивным способом совершения пожертвований на благотворительность. Международная команда, состоящая более чем из 70 человек, ежедневно работает над развитием социальной платформы, которая призвана рассказывать о глобальных и локальных некоммерческих организациях, привлекать новые средства нуждающимся в помощи и разнообразить опыт общения в оффлайн пространстве.

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