Продажи Apple Watch составили 6 млн в прошлом квартале

Когда Тим Кук, глава Apple, говорил, что продажи смарт-часов в прошлом квартале были рекордными, единственной подробностью стала фраза «праздничный спрос был так велик, что мы не смогли изготовить достаточно Apple Watch». Свежий отчет от Canalys приоткрывает завесу тайны над точными продажами Apple Watch – за прошлый квартал было продано порядка 6 млн смарт-часов, выручка от продаж составила 2,6 млрд $. Таким образом, Apple занял почти 80% глобального рынка смарт-часов.

«Кроме аппаратных и софтверных улучшений в новых моделях, Apple преуспел в основном за счет более эффективного маркетинга и адекватной ценовой политики, что позволило вовлечь более широкую аудиторию», - заявил Джейсон Лоу, аналитик Canalys, - «Невысокая цена Series 1 и фокус Apple на фитнесе помогли сделать смарт-часы Watch более доступными и полезным для покупателей».

Apple продал около 6 млн «яблочных» смарт-часов за прошлый квартал, по оценкам Canalys. В годовом исчислении рост продаж Apple Watch составил 12%. В общей сложности, как подсчитала аналитическая компания, Apple реализовал 11,9 млн смарт-часов в 2016 году, заняв 49% мирового рынка «умных» часов.

Таким образом, Apple с большим отрывом лидирует на рынке смарт-часов в 2016 году. В топ-3 производителей также вошли Fitbit и Samsung, доля которых составила 17 и 15 процентов, соответственно. Стоит отметить, что Fitbit скорее являются «умным» фитнес-браслетом с закрытой экосистемой. Их форм-фактор соответствует смарт-часам, Fitbit не поддерживают сторонние приложения. На долю остальных вендоров пришлось 19 процентов рынка.

Рекорд поставил и китайский производитель Xiaomi, продавший за праздничный квартал, по данным Canalys, 5,5 млн фитнес-браслетов Mi Band.

Apple зафиксировал не только рекордные продажи Apple Watch, но и рекордную выручку за все время существования компании. «Мы продали больше iPhone, чем когда бы то ни было и установили абсолютные рекорды по продажам iPhone, сервисов, Mac и смарт-часов», - заявил Кук. Рекордную активность компания зарегистрировала также в App Store.

Впрочем, не все продукты Apple продаются так же хорошо, как и iPhone или Apple Watch. Продажи планшетов iPad и выручка упали на 20% в годовом исчислении.

Хотя рынок умных носимых устройств в минувшие кварталы не сбавил оборотов, производители смарт-часов и фитнес-браслетов не слишком оптимистичны. Fitbit объявил о скромных результатах 4-го квартала и сокращения, однако по-прежнему собирается запустить свой собственный магазин приложений для «умных» браслетов.

New Balance выпустил первые смарт-часы на базе Android Wear, модель RunIQ, в то время как HTC отрицает слухи о готовящемся выходе собственной модели «умных» часов. Просочившиеся в СМИ фотографии оказались прототипом смарт-часов под брендом Under Armour.

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