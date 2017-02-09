Юбилейный iPhone X за 1000 долларов готовит Apple

Новый хай-энд iPhone с OLED-экраном и полностью обновленным дизайном, как ожидается, дебютирует позднее в этом году с весьма премиальным ценником. Сообщается, что iPhone X может стоить более 1000 долларов. Цитируя источник, осведомленный о планах Apple, Fast Company пишет, что новинка может получить название iPhone 8 или iPhone X.

Кроме OLED дисплея, который займет всю площадь фронтальной панели iPhone 2017 года, новый смартфон «получит увеличенный объем памяти». Впрочем, идет ли речь о более быстрой памяти или об увеличении встроенного хранилища до 512 гигабайт – в отчете не говорится.

iPhone 8 (или iPhone X) может получить OLED-экран с диагональю около 5,8 дюймов. О дисплее такого размера в новом «яблочном» смартфоне было сказано и в предыдущей «утечке» от инсайдеров. Впрочем, известный аналитик по продуктам Apple, господин Минг-Чи Куо, завил, что Apple покупает большие гибкие панели чтобы в iPhone 8 можно было реализовать изогнутый экран. При этом, реальная диагональ дисплея составит от 5,1 до 5,2 дюймов.

Если цена на iPhone X будет выше 1000 долларов, то он может стать самым дорогим смартфоном, когда-либо выпущенным Apple. Самая дорогая текущая модель производителя, 256-гигабайтный iPhone 7 Plus, стоит 969 долларов.

Флагманский iPhone с OLED отпразднует юбилейный десятый год с момента выхода самого первого «яблочного» смартфона в 2007 году. Обновленный дизайн позволит Apple спрятать камеру FaceTime, динамик и сканер отпечатков пальцев Touch ID под дисплеем, что позволит радикально преобразить привычный вид смартфона.

Кроме флагмана iPhone X, Apple также должен выпустить обновление серии iPhone 7 с похожим дизайном и экранами 4,7 и 5,5 дюймов. По слухам, эти смартфоны продолжат комплектоваться LCD-экранами. OLED-панель в iPhone X на их фоне станет очевидным преимуществом, оправдывающим высокую цену нового «яблочного» флагмана.

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