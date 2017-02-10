Спама в WhatsApp станет меньше, несмотря на сквозное шифрование

Может ли спам-фильтр работать, не зная содержимое сообщений – на этот вопрос команда WhatsApp отвечает положительно. С апреля прошлого года мессенджер довольно успешно борется со спамом, несмотря на реализацию в приложении сквозного шифрования. Procontent.Ru напоминает, что мессенджер WhatsApp является одним из крупнейших мобильных сервисов для общения в мире – им пользуется около 1 миллиарда человек.

Сквозное шифрование в WhatsApp означает, что никто, включая провайдера сервиса, не может прочитать содержимое вашего сообщения. Исключение – его получатель. Однако, чем сложнее защита переписки – тем сложнее алгоритмам распознавать спам. Если WhatsApp не может отсканировать поступающие пользователю сообщения на предмет наличия подозрительного текста, к примеру, рекламы дешевой Виагры, то как мессенджер может отфильтровать подобный спам?

Борьба со спамом в WhatsApp и сквозное шифрование

«На самом деле, мы даже не рассматривали это как большую проблему», - поясняет Мэтт Джонс, программный инженер WhatsApp, - «Наоборот, мы снизили количество спама примерно на 75% с тех пор, как запустили сквозное шифрование».

Алгоритмы фильтрации спама в WhatsApp сканируют поведение пользователей в режиме реального времени. Если поведение некоего пользователя отклоняется от усредненной нормы, то механизм борьбы со спамом проявляет к нему более пристальное внимание. Так вкратце объяснил систему борьбы со спамом в мессенджере Джонс на конференции USENIX Enigma 2017.

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К примеру, WhatsApp анализирует, сколько времени прошло после регистрации нового пользователя в мессенджере или как много сообщений он послал за последние 30 секунд.

Чтобы определять подозрительных пользователей, WhatsApp изучал поведение спаммеров, которые были заблокированы в мессенджере. Это помогло специалистам компании узнать их секреты. Таким образом, система для борьбы со спамом в WhatsApp будет отслеживать похожие паттерны поведения пользователей, которые могут служить доказательством того, что подозрительный пользователь запустил скрипт для массовой рассылки рекламных сообщений в WhatsApp.

Алгоритмы борьбы со спамом в WhatsApp

Приложение, кроме того, учитывает еще и «репутацию» провайдеров мобильного и проводного интернета, из сетей которых приходят сообщения спамера. В числе прочего алгоритм анализирует сеть и номер телефона, чтобы выяснить, были ли в прошлом абоненты этого оператора заблокированы в WhatsApp как спамеры.

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В борьбе со спамом у WhatsApp есть ключевое преимущество по сравнению с другими сервисами. Чтобы зарегистрироваться в мессенджере, необходимо предоставить работающий номер сотового телефона. Регистрация номер сложнее, чем регистрация электронный почты. Кроме того, найти пользователя-спамера по номеру телефона проще, чем по адресу электронной почты.

Спам в WhatsApp должен стать очень дорогим

«Если мы усложним работу спамерам, т.е. сделаем рассылку спама в WhatsApp достаточно ресурсоемкой, то спам станет слишком дорогим, и их бизнес-модель попросту не будет работать», - поясняет Джонс.

Девиантные сценарии, такие как соединение пользователя с сотовым номером из США к мобильной сети в Индии, также вызывает подозрение у спам-фильтра в WhatsApp. Впрочем, фильтрация спама в мессенджере работает далеко не идеально, признает Джонс. Иногда происходят ошибки. К примеру, пользователи, которые путешествуют по миру, могут попасть в категорию подозрительных из-за своих перемещений из страны в страну.

К подозрительным пользователям WhatsApp применяет довольно жесткие меры. Вместо того, чтобы отфильтровывать спам-сообщения, мессенджер попросту блокирует аккаунт-источник.

В случае со спамерами такие действия WhatsApp вполне оправданы, однако обычные законопослушные пользователи тоже могут попасть под бан, им придется подавать аппеляцию и общаться со службой поддержки. Поэтому WhatsApp внедряет и постоянно совершенствует методику вычисления настоящих спамеров и отсеивания их от попавших под подозрение лояльных пользователей мессенджера.

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