Миллионы приложений могут быть удалены из Google Play

В декабре прошлого года Google изменил некоторые правила для разработчиков, касающиеся политики конфиденциальности их приложений и игр. Новое правило был опубликовано в разделе помощи Консоли разработчиков, однако официально дата вступления его в силу Google названа не была. На этой неделе компания начала рассылать письма разработчикам приложений на Android. Потенциально из Google Play могут быть удалены миллионы приложений.

Если приложений или игра запрашивает или использует конфиденциальную информацию о пользователе или устройстве, то новое правило к ним применяется. Под подобной информацией Google понимает запрос приложения/игры на получение доступа к камере, микрофону, подробной информации из аккаунта, контактным данным, номеру телефона либо любым другим данным пользователя.

В случае, если приложение или игра не имеют действующей политики конфиденциальности и запрашивают любые личные данные пользователей, то их разработчик получит соответствующее письмо от Google (либо уже получил).

Разработчику придется загрузить действующую политику конфиденциальности, в которой четко объясняется, что компания собирается делать с полученными данными пользователя, либо обновить приложение, удалив из него все запросы на получение доступа к конфиденциальной информации об устройстве или пользователе.

У разработчиков есть время до 15-го марта на совершение любого из действий – публикации действующей политики конфиденциальности для приложений и игр, либо отказ от использования личных данных пользователя/устройства с соответствующим обновлением приложения/игры.

Google поясняет, что в случае отказа разработчика следования новым правилам, видимость приложения в Google Play будет ограничена, либо оно вовсе будет удалено из магазина.

В Google Play Маркет за годы его работы скопились миллионы приложений, чьи разработчики давно их забросили и не занимаются выпуском обновлений. Таким образом, новая политика Google может стать поводом для очистки Google Play Маркет от миллионов устаревших и заброшенных приложений.

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