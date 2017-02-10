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iPhone 2017 года получит беспроводную зарядку

10 февраля, 2017
iPhone 2017 года получит беспроводную зарядку

Все три новых модели iPhone 8 можно будет заряжать, не подключая провод. Сперва Apple сделал беспроводными наушники, а в этом году, похоже, владельцы нового iPhone лишатся еще одного провода. KGI Securities, надежный источник слухов о новой «яблочной» продукции, сообщает, что этой осенью Apple выпустит три новых модели iPhone с беспроводной зарядкой. Сообщается, что компания работает над OTA-зарядкой, которая даст возможность заряжать смартфон, не подключая к нему никаких проводов.

Беспроводная зарядка в iPhone, по мнению аналитика Минг-Чи Куо, будет сильнее разогревать смартфон. В результате, iPhone 8 (или iPhone X) получит новый аппаратный компонент, призванный защитить смартфон от перегрева.

Куо поясняет, что обычные пользователи не заметят никакой разницы в температурах между старым и новым iPhone. Новой компонент поможет контролировать внутреннюю температуру, но никак не повлияет на удобство пользователей. Однако, он увеличит стоимость производства каждого iPhone 2017 года на 5 долларов. Хотя одна только защита от перегрева не способна привести к кардинальной стоимости смартфона, премиум-модель iPhone X, по слухам, будет стоить свыше 1000 долларов из-за заметного апгрейда аппаратной платформы смартфона.

iPhone ждет беспроводное будущее. После выхода прошлой осенью беспроводных наушников AirPods, пришел черед заряжать смартфон без участия проводов. Ждем выхода iPhone 8 (или iPhone X) этой осенью.

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Издатель: Procontent.ru , источник: Mashable  
Упоминание компаний: Apple,
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