WhatsApp включает двухфакторную аутентификацию для всех пользователей

Двухэтапная верификация появится в приложении одного из самых популярных мессенджеров после успешного дебюта в бета-версии WhatsApp в прошлом году. Двухэтапная аутентификация является опциональной функцией, дополнительно защищающей аккаунты пользователей приложения. Procontent.Ru напоминает, что число пользователей WhatsApp превышает миллиард человек.

Чтобы включить двухфакторную аутентификацию в WhatsApp (по умолчанию опция отключена), необходимо обновить приложение мессенджера и зайти в его настройки. Затем выбрать раздел «Аккаунт», где должна быть строчка «Двухфакторная аутентификация». Включаем эту опцию.

Как только двухфакторная аутентификация в WhatsApp включена, для повторной регистрации в сервисе придется вводить шестизначный пароль. К примеру, если вы поменяли телефон, но сохранили ту же SIM-карту и номер.

Двухфакторная аутентификация в WhatsApp отличается от такой же фукнции в Google или Facebook, где код генерируется либо в самом приложении, либо отсылается пользователю по SMS. Пароль от WhatsApp следует запомнить, а еще лучше указать адрес электронной почты, с помощью которой можно будет отключить двухэтапную аутентификацию, если вы забыли пароль от приложения. Опция также можно отключить и из приложения в настройках, однако для этого необходим пароль от WhatsApp.

Каждый раз при входе в приложение вводить пароль не нужно, однако «периодически» мессенджер будет просить его указать, чтобы пользователь не забыл заветную комбинацию цифр.

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