Приложение Telegram теперь доступно на Android Wear 2.0

Популярный защищенный мессенджер Telegram от нашего соотечественника теперь доступен на смарт-часах с операционной системой Android Wear 2.0 для «умной» носимой электроники. Вторая версия платформы была выпущена на днях и предлагает массу улучшений и нововведений, включая возможность устанавливать приложения прямо со смарт-часов из Google Play, минуя смартфон.

Приложение мессенджера Telegram для смарт-часов на базе Android Wear 2.0 позволяет читать чаты и отсылать текстовые и голосовые сообщения, а также отправлять эмодзи и стикеры.

Новая версия Android Wear позволяет вводить текст с помощью клавиатуры и даже устанавливать сторонние приложения-клавиатуры. Также пользователь получил возможность вводить рукописный текст на смарт-часах, либо вставить в чат Telegram эмодзи.

Со смарт-часов приложение Telegram позволяет создавать группы, просматривать контакты, а также выбирать темы для кастомизации пользовательского интерфейса.

Скачать приложение мессенджера от Павла Дурова можно из Google Play Маркет со своих смарт-часов. Первыми устройствами на базе Android Wear 2.0 станут LG Watch Style и LG Watch Sport.

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