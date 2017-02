Обзор стратегии Battle of Polytopia для iPhone и iPad: «Цивилизация» и StarCraft на iOS в графической обертке Minecraft

Надоело лопать конфетки в Candy Crush или неутомимо строить башни в Defense Zone 3? Почему бы тогда не захватить мир и стать его единовластным правителем? Если такое желание вас посещает, то выхода два – обратиться к психотерапевту, либо скачать бесплатно на свой iPhone или iPad игру The Battle of Polytopia. Эта бесплатная игрушка на iOS отличается несложным, но затягивающим геймплеем, сочетающим в себе элементы классических стратегий, таких как «Цивилизация» и StarCraft. В The Battle of Polytopia отсутствует стратегическая глубина и многопользовательский режим, что с лихвой компенсирует увлекательный игровой процесс. В обзоре ниже – все подробности для будущих повелителей цивилизаций и империй.

The Battle of Polytopia – бесплатная игра, предлагающая несколько встроенных покупок. Тратить деньги никто не заставляет – все на усмотрение игрока, покупки строго опциональны. Для сравнения, Civilization Revolution 2 для iOS обойдется в солидные 750 рублей, мобильная адаптация настольной игры Elder Sign: Omens съесть 300 рублей с вашей карточки, а Carcassonne заставит раскошелится еще на 750 «деревянных». Ну а классика вроде ANNO: Build an Empire для iOS может вытянуть и побольше своими навязчивыми встроенными покупками.

Обзор графики The Battle of Polytopia на iOS

The Battle of Polytopia выделяется на фоне других игрушек для iPhone и iPad, даже если брать тот же жанр. Взять, к примеру, те же мобильные версии «Цивилизаций» - на маленьком экране графика в них смотрится корявенько, визуально много огрехов.

Polytopia не стремится поразить обилием полигонов, эффектов и прочей мишуры. Стиль игры напоминает эстетику отличной Crossy Road. Палитра цветов яркая и сочная, упор сделан на сияющие всеми оттенками розовый и зеленый. Конечно, до гениального изящества Monument Valley графика в The Battle of Polytopia не дотягивает, но находится на вполне приличном уровне.

Ретро-стиль графики Polytopia, наверное, привлекает прежде всего. Также стратеги со стажем оценят изометрический вид, помогающий осматривать собственную империю с высоты птичьего полета.

Начало игры: обзор основных правил Polytopia

В The Battle of Polytopia на iOS имеется 2 режима игра. Превосходство (Perfection) предлагает за 30 ходов разбить врагов и заработать как можно больше очков. В режиме «Доминирования» (Domination) отсутствует ограничение на ходы, и игра заканчивается только в том случае, если вы победите всех противников. Кстати о последних – их может быть до девяти, хотя по умолчанию игра предлагает сразиться с четырьмя. Общее количество зависит от того, сколько племен вы купили через встроенные покупки кроме «базового набора» (об этом ниже). Сложность варьируется от «Легко» до «Безумие». Стандартная игра отнимет у вас от 15 до 30 минут.

Карта в игре генерируется случайным образом и состоит из 256 тайлов-клеток. Так что каждый раз вы будете играть в новом мире, что вынуждает придумывать новые стратегии, сохраняя интерес к The Battle of Polytopia. Тайлы могут быть самыми разными – глубокие воды, высокие горы, леса, пустыни, поля. Ландшафтное разнообразие игры на высоте. Местные пейзажи смахивают на мир Minecraft, который игрок рассматривает с большой высоты. Кубические деревья, кубические киты и прочие мелкие детали в наличии, что добавляет игре шарма.

Стартовая локация определяет выбор стратегии – к примеру, если генератор случайных чисел забросит вас на остров, то заняться следует прежде всего морскими путешествиями. Карты в The Battle of Polytopia небольшие, поэтому столкновение с врагами произойдет уже через несколько ходов.

Играть можно и вдвоем с другом на одном устройстве, по очереди, но вот многопользовательский онлайн-режим в The Battle of Polytopia отсутствует.

В «базовой комплектации» доступны четыре племени, каждое из которых смутно напоминает свой аналоги из реальной истории человечества – азиатская цивилизация представлена Ксин-кси, древние римляне – Империус, викинги – Норс Бардур, а Оумаджи представляет Ближний Восток и Северную Африку. Шесть остальных племен-цивилизаций доступны по 75 рублей каждая. Так что встроенные покупки тут опциональны – играть можно и с четырьмя доступными бесплатно цивилизации в любом режиме и любое время.

У каждого племени уникальная внешне архитектура и боевые юниты, так что сразу ясно, что вы сражаетесь, к примеру, за викингов против азиатов и местных древних римлян. У племен также есть «своя земля» - тот же Бардур стартует в замерзшей тундре, к примеру.

У всех племен в The Battle of Polytopia фактически одинаковые юниты и технологии, несмотря на разный внешний вид. Воины Империуса, как и положено, ездят на лошадях, а вот варвары Бардура рассекают по карте на медведях. Единственное геймплейное различие племен – каждое начинает игру с разной стартовой технологией. К примеру, Оумаджи первыми получают возможность ездить верхом и одного наездника. Ксин-кси «с рождения» умеют быстро преодолевать горные гряды благодаря технологии «Скалолазание» и так далее.

Обзор геймплея The Battle of Polytopia: настоящая «Цивилизация» для iPhone и iPad

Фанаты легендарной серии стратегических игр «Цивилизация» от Сида Мейера почувствуют себя как дома в игре The Battle of Polytopia на iOS. Начинаем, как водится, с одной деревушке и небольшим «клочком» видимого мира. Остальная карта скрыта под белыми облаками. В вашем распоряжении имеются ресурсы (звезды в верхней части экрана) и один-единственный юнит начального уровня, с помощью которого вы и начнете завоевание мира.

Ресурсы можно тратить на дополнительных юнитов или апгрейды. В отличие от традиционных пошаговых стратегий 4X, в The Battle of Polytopia придется расходовать ресурсы на добычу различных материалов, расположенных на карте. Они нужны для развития вашего города или расширение доступного «места» в армии (количество юнитов, доступных одновременно).

Управление ограниченным количеством ресурсов – вот основная суть игры. Необходимо найти верный баланс между исследованием новых технологий, улучшением города и рекрутированием войск, необходимых для захвата новых территорий (либо удержания уже захваченных). Перчику в геймлпей добавляет тот факт, что с каждым ходом исследование технологий дорожает на один пункт, что не позволяет тупо вложиться в новые технологии на старте и задавить противников высокотехнологичными боевыми юнитами.

Еще одно отступление от классических стратегий – вы не можете строить новые города там, где захотите. Захватить можно только разбросанные по карте деревушки, на базе которых и возвести очередной условный Константинополь или Новгород. Поскольку деревни генерируют дополнительные ресурсы и юнитов, за них-то и ведется основная борьба с противниками. Кроме того, в этой стратегии для iOS абсолютно все юниты являются боевыми. Города и окружающие их тайлы-клетки также следует развивать – к примеру, превращать поля в фермы или прокладывать дороги.

Цивилизация всегда предлагала несколько путей к победе, некоторые из которых никак не связаны с военными завоеваниями. Игра Polytopia на iPhone и iPad также пытается уйти от исключительно милитаристского способа завоевания местного мира. К примеру, можно выполнять мирные миссии – исследовать все клетки на карте или соединить торговыми маршрутами пять городов. За выполнение таких миссий дают специальные здания, которые увеличивают мощь близлежащих городов и позволяют зарабатывать дополнительные очки. Впрочем, победы они не гарантируют, а недалекий искусственный интеллект этой стратеги атакует без предупреждения и повода. Без дипломатии воины в Polytopia неизбежны.

Впрочем, одними военными победами эта стратегия на iPhone и iPad не ограничивается. Очки даются за самые разные действия в игре, даже за исследование закрытых облаками уголков карты, вполне мирное занятие. В конце игры все очки складываются в общий счет, так что даже если вы вынесли все племена огнем и мечем, по очкам вы можете оказаться далеко не на первом месте. Таким образом разработчик этой стратегической игры на iOS худо-бедно сбалансировал мирные занятия и войны.

Обзор особенностей стратегии The Battle of Polytopia для iOS

Игра умудряется выжать максимум стратегического геймплея из достаточно схематичной и несложной механики. У каждого племени одинаковые юниты с одинаковыми же характеристиками, за нескольким исключениями, о которых поговорим позже. Впрочем, Воины всегда начинают с одинаковым запасом жизни, а Лучники наносят одинаковые ущерб вне зависимости от того, какое племя вы выбрали на старте. Стоит отметить, что битвы не могут поразить игрока зрелищностью – минимальная анимация призвана лишь продемонстрировать, что тут у нас идет сражение.

Битвы в Polytopia больше похожи на «настолки», чем на сражение в классических стратегиях для компьютера. Часто важно расположение войск и порядок их отсылки на «передовую», нежели их тип. Дело в том, что юниты не стакаются, то есть не могут занять одну и ту же клетку, и автоматически проводят контратаки каждый раз после того, как их атакует противник. К примеру, часто следует пожертвовать юнитом с низким запасом жизни, послав его на верную погибель в контратаке, чтобы освободить место для свежих войск.

Хотя основная массу юнитов в стратегии The Battle of Polytopia для iPad и iPhone одинаковые, имеются и исключения. К примеру, наездники могут перемещаться после атаки – так что боевая конница может выдвинуться, атаковать противника, а затем ретироваться с поля боя. Лучники и юниты на кораблях могут атаковать на расстоянии, ведя огонь через дружественные войска.

В погоне за изящной простотой разработчики стратегической игры Polytopia на iOS сделали и некоторые промахи. К примеру, отсутствует кнопка «Отменить действие», так что приходится очень внимательно манипулировать с войсками и продумывать каждый тап по экрану, игра-то пошаговая. Иногда нечаянный тап пальцем по экрану выливается в сдачу осажденных городов противнику или развязыванию заведомо проигрышных войн. В стратегии Polytopia стоит всегда быть настороже.

Вердикт: весь мир на ладони

Стратегия The Battle of Polytopia завоюет любого ценителя подобных игр своей простотой. Она может похвастаться приятной и элегантной графикой, отсутствием лишнего и ясными правилами. Несколько ходов в ожидании автобуса могут вылиться в глобальную войну на полчаса.

Эта стратегия для iOS не может предложить многопользовательского онлайн-режима (есть только возможность игра на одном iPhone или iPad по очереди). Polytopia уделяет массу внимания битвам, хотя простенький ИИ делает стратегию немного однообразной. Тем не менее, игрушка стоит того, чтобы потратить на нее несколько часов. Тем более, эта стратегия на iOS полностью бесплатна. Встроенные покупки – строго опциональны. Имеется версия The Battle of Polytopia для Андроид.

Скачать бесплатно стратегию The Battle of Polytopia на iPhone или iPad:

Загрузить бесплатно стратегическую игру The Battle of Polytopia на Android:

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30733.html