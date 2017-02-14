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Приложения со скидкой в Google Play Маркет теперь отмечены первоначальной ценой

14 февраля, 2017

В Play Маркет было замечено полезное нововведение – некоторые приложения на Android, предлагаемые со скидкой, теперь содержат указание изначальной цены, без дисконта. В мобильной версии Google Play на некоторых дисконтных приложениях появилась дополнительная строчка над текущей ценой. Первоначальная цена также наблюдается и в веб-версии Google Play.

Сейчас новая опция показа старой цены на приложения для Android со скидкой видна во многих играх LEGO. Вероятно, разработчик решил привлечь новых покупателей распродажей в честь выхода на экраны кинотеатров полнометражного мультфильма LEGO Бэтман.

Срок действия скидки на приложения также теперь демонстрируется системой Google Play Маркет для некоторых приложений. Теперь можно легко сравнить сумму скидки, а также принять решение о покупке, зная, сколько еще продлится распродажа приложения.

Приложения со скидкой в Google Play Маркет теперь отмечены первоначальной ценой

Вероятно, Warner Bros. или LEGO, как достаточно влиятельные разработчики, экспериментируют с новыми вариантами продвижения приложений в Play Маркет. Судя по всему, менее крупным разработчикам возможность показать сумму скидки и продолжительность распродажи пока не предоставлена.

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Приложения со скидкой в Google Play Маркет теперь отмечены первоначальной ценой Приложения со скидкой в Google Play Маркет теперь отмечены первоначальной ценой
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Издатель: Procontent.ru , источник: Android Police  
Упоминание компаний: Google,
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