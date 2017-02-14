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В приложении Карты Google появилась возможность делиться списками мест

14 февраля, 2017
В приложении Карты Google появилась возможность делиться списками мест

Фирменное навигационное приложение от Google может похвастаться массой полезных и удобных функций, но вот совместная работа в нем далеко не на высоте. Некоторые сервисы компании, такие как «Диск», «Фото», «Календарь» позволяет комфортно работать в группе или паре, но не «Карты». В этом приложении нет опции быстро поделиться маршрутом с друзьями или списком любимых мест, либо подборкой ресторанов, которые вы хотели бы посетить. Большое упущение для такого солидного приложения от Google, которое компания начала исправлять.

В приложении Карты Google теперь появилась опция «расшарить» список любимых мест. Списки, напоминает Procontent.Ru, были реализованы в «Картах» в августе прошлого года. Любой список, который вы создали в приложении, можно в пару тапов отослать друзьям или близки, либо коллегам. Кнопка «Поделиться» добавлена в верхнюю панель на списке, позволяя отослать его с помощью различных приложений. После получения ссылки, адресат может посмотреть список у себя в приложении «Карт» в разделе «Места».

Свежие изменения в приложении «Карт» сделали его довольно удобным инструментов для составления маршрутов, планирования туров, походов и прочих задач, для которых требуются карты с актуальной информацией. Приложение Google предлагает оффлайн-карты, каталог заведений и компаний, списки мест, настраиваемые метки, информацию о загруженности дорог, а теперь еще и возможность делиться с другими своими планами.

Возможность делиться списками любимых мест в приложении будет доступна вместе с выходом нового обновления «Карт».

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30735.html



Издатель: Procontent.ru , источник: Android Police  
Упоминание компаний: Google,
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