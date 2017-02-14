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Как удалить аккаунт WhatsApp в приложении на iPhone, Android и Windows Phone

14 февраля, 2017

Спам в популярном мессенджере может вывести из терпения до такой степени, что в сердцах вы можете захотеть полностью удалить приложение со смартфона. Впрочем, проблему спама в WhatsApp это не решит. Как только вы снова установите приложение, все группы и спам вернутся в мессенджер. Как удалить учетную запись (аккаунт) в WhatsApp навсегда и начать жизнь «с чистого листа» - читайте инструкцию ниже.

Если вы выйдите из групп в WhatsApp, люди часто просто добавят вас обратно и цикл спам-рассылки возобновится. Альтернативным решением может стать переход в другое приложение любого из доступных мессенджеров, чтобы оставаться на связи со своими друзьями и близкими. В конце концов, отказ от WhatsApp не означает конца света. Либо вы можете заново зарегистрироваться в мессенджере с тем же самым номером телефона – все старые данные будут удалены.

Как удалить учетную запись (аккаунт) в WhatsApp:

  1. Открываем приложение WhatsApp и идем в «Настройки»
    • На iPhone иконка настроек расположилась в нижнем правом углу на главном экране приложения.
    • На Android следует тапнут по трем точкам в верхнем правом углу главного экрана, затем выбрать раздел «Настройки»
    • В WhatsApp для Windows Phone следует нажать на «Еще» (три горизонтальные точки) и затем на «Настройки».
  2. Жмем на «Аккаунт».
  3. Выбираем строчку «Удалить аккаунт».
  4. Вводим номер телефона и нажимаем на «Удалить аккаунт».

Как удалить аккаунт WhatsApp в приложении на Android, iOS и Windows Phone

Следуя этой инструкции, вы навсегда удалите аккаунт в WhatsApp. Все данные, собранные WhatsApp, будут удалены с вашего смартфона, а если вы делали резервные копии, то операция по удалению учетной записи сотрет и их тоже. Если вы решите завести новый аккаунт в WhatsApp с этим же телефонным номером, то все старые данные будут безвозвратно стерты – группы, сообщения, контакты и так далее.

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Как удалить учетную запись в WhatsApp в приложении на iPhone, Android и Windows Phone Как удалить учетную запись в WhatsApp в приложении на iPhone, Android и Windows Phone
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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