Как удалить аккаунт WhatsApp в приложении на iPhone, Android и Windows Phone

Спам в популярном мессенджере может вывести из терпения до такой степени, что в сердцах вы можете захотеть полностью удалить приложение со смартфона. Впрочем, проблему спама в WhatsApp это не решит. Как только вы снова установите приложение, все группы и спам вернутся в мессенджер. Как удалить учетную запись (аккаунт) в WhatsApp навсегда и начать жизнь «с чистого листа» - читайте инструкцию ниже.

Если вы выйдите из групп в WhatsApp, люди часто просто добавят вас обратно и цикл спам-рассылки возобновится. Альтернативным решением может стать переход в другое приложение любого из доступных мессенджеров, чтобы оставаться на связи со своими друзьями и близкими. В конце концов, отказ от WhatsApp не означает конца света. Либо вы можете заново зарегистрироваться в мессенджере с тем же самым номером телефона – все старые данные будут удалены.

Как удалить учетную запись (аккаунт) в WhatsApp:

Открываем приложение WhatsApp и идем в «Настройки» На iPhone иконка настроек расположилась в нижнем правом углу на главном экране приложения.

иконка настроек расположилась в нижнем правом углу на главном экране приложения. На Android следует тапнут по трем точкам в верхнем правом углу главного экрана, затем выбрать раздел «Настройки»

следует тапнут по трем точкам в верхнем правом углу главного экрана, затем выбрать раздел «Настройки» В WhatsApp для Windows Phone следует нажать на «Еще» (три горизонтальные точки) и затем на «Настройки». Жмем на «Аккаунт». Выбираем строчку «Удалить аккаунт». Вводим номер телефона и нажимаем на «Удалить аккаунт».

Следуя этой инструкции, вы навсегда удалите аккаунт в WhatsApp. Все данные, собранные WhatsApp, будут удалены с вашего смартфона, а если вы делали резервные копии, то операция по удалению учетной записи сотрет и их тоже. Если вы решите завести новый аккаунт в WhatsApp с этим же телефонным номером, то все старые данные будут безвозвратно стерты – группы, сообщения, контакты и так далее.

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