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Hi, Jay! – обзор приложения для изучения иностранных языков с их носителями

15 февраля, 2017

Репетиторы, онлайн-курсы, учебники… Сегодня каждому кто хочет освоить иностранный язык, доступны десятки различных способов. Но практика показывает, что нет более эффективного метода, чем живое общение с носителем языка. Возможность найти такого собеседника, разумеется, есть не всегда, но это не повод расстраиваться. Приложение Hi, Jay! было создано специально для тех, кто хочет общаться и учиться. Оно объединяет людей из разных стран, которые готовы дружить и помогать друг другу в освоении нового языка.

Через общение с носителями языка вы узнаете не только язык, но и культуру, ментальность, которая за ним стоит, а значит, получаете возможность глубже проникнуть в языковые нюансы. Второе преимущество - это общение, обмен информацией. В предлагаемом формате вы не просто слушатель и ученик, но и сами выступаете в роли учителя. Ну и наконец, при живом общении возникает более высокая мотивация, поскольку каждый человек стремиться понимать и быть понятым.

Hi, Jay!: новый формат изучения языка

Итак, Hi, Jay! – новое мобильное приложение, совместимое с iOS и Android. Установив его на телефон, вы можете найти носителя интересующего вас языка и встретиться с ним вживую для взаимного обучения. А самое приятное, что скачать и установить Hi, Jay! можно совершенно бесплатно.

Обзор приложения на iOS и Android для изучения иностранных языков

Формат встреч и самого процесса обучения выбирают сами пользователи. Это могут быть групповые или личные встречи, занятия или неформальное общение за чашкой кофе. В любом случае, эффективность освоения языка будет одинаково высокой. Поэтому Hi, Jay! это не только способ быстрого и эффективного изучения языка, но и отличная возможность завести новых интересных друзей.

Обзор функционала приложения: как это устроено?

Hi, Jay! - обзор бесплатного приложения для языковой практики

Скачав и установив Hi, Jay! необходимо авторизоваться, что можно сделать через свой аккаунт в Facebook, Vkontakte, либо через e-mail. Следующий этап - заполнение профиля, в котором нужно указать родной язык и язык, который вы изучаете, город проживания и возраст. По желанию можно добавить любую дополнительную информацию о себе. Чем больше данных о себе вы укажите, тем больше доверия и интереса вызовите у потенциальных учителей или учеников.

Открывая главное окно приложения, пользователь видит карту, на которой отмечено местоположение всех «джеев» и места их встреч. «Джеи» - это все активные пользователи приложения, локация которых определяются с помощью GPS. Поэтому перед запуском приложения, обязательно активируйте GPS!

Обзор оригинального приложения Hi, Jay! для изучения английского, немецкого, французского

Изучая приложение следующее, на что вы обратите внимание, будет раздел «Мои встречи». Здесь размещается информация о запланированных подтвержденных встречах, и новые запросы от других пользователей.

Еще один раздел - «Мои Джеи», по сути это список ваши активных контактов. В него попадают люди, с которыми вы общались или договаривались о встречах.

Также в приложении есть отдельные пункты меню, которые позволяют редактировать профиль и отправлять письма разработчикам проекта.

Пользоваться Hi, Jay! очень просто. Вам нужно найти проживающих в вашем городе носителей языка, который вас интересует, отправить им сообщение в чате или запрос на встречу. Как будет происходить дальнейшее общение и обучение - решаете только вы.

Особенности приложения

Изучаем иностранные языки с их носителями с приложением Hi, Jay!

Hi, Jay! не единственный сервис для общения и обмена знаниями. Но именно в этом приложении разработчикам удалось реализовать и объединить ряд крайне привлекательных и интересных возможностей:

  • Приложение направлено на поиск носителей языка, проживающих рядом с вами, которые также как и вы хотят учиться и обмениваться опытом.
  • Целевая аудитория Hi, Jay! - это интересные, активные и очень разные люди, которых вы вряд ли встретите на курсах языка или найдете по объявлению о поиске репетитора.
  • Высокая эффективность живого общения – факт давно известный и самоочевидный, но за счет дополнительной мотивации, которую дает неформальное общение, результаты становятся еще лучше.
  • Hi, Jay! не может не подкупать своим удобством и простой в использовании. А то, что приложение бесплатно – это достоинство, которое невозможно переоценить.

Технический аспект: Приложение доступно владельцам iPhone, iPad и iPod touch с iOS от 9.0 версии и выше. Необходимый объем свободной памяти - 60.2 МБ. На Android приложение можно установить на версиях от 4.1 и более поздних, размер - 12.2 МБ.

Вердикт

Обзор приложения Hi, Jay! на Android и iPhone

Итак, Hi, Jay! - это уникальный продукт, открывающий новые возможности для общения и обучения. С помощью этого приложения каждый желающий может в удобном для себя формате, бесплатно изучать новый язык. Аудитория проекта активно расширяется, и возможно вскоре Hi, Jay! станет самой популярной площадкой для всех кто открыт для общения и освоения новых горизонтов.

Скачать бесплатно на Android или iPhone приложение «Hi, Jay!»:

Скачать на Андроид бесплатно приложение Hi, Jay! для изучения иностранных языков Скачать бесплатно на iPhone или iPad приложение Hi, Jay!

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30737.html

Фотографии статьи:
Hi, Jay! – обзор приложения для изучения иностранных языков с их носителями Hi, Jay! – обзор приложения для изучения иностранных языков с их носителями Hi, Jay! – обзор приложения для изучения иностранных языков с их носителями Hi, Jay! – обзор приложения для изучения иностранных языков с их носителями Hi, Jay! – обзор приложения для изучения иностранных языков с их носителями
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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