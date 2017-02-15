Hi, Jay! – обзор приложения для изучения иностранных языков с их носителями

Репетиторы, онлайн-курсы, учебники… Сегодня каждому кто хочет освоить иностранный язык, доступны десятки различных способов. Но практика показывает, что нет более эффективного метода, чем живое общение с носителем языка. Возможность найти такого собеседника, разумеется, есть не всегда, но это не повод расстраиваться. Приложение Hi, Jay! было создано специально для тех, кто хочет общаться и учиться. Оно объединяет людей из разных стран, которые готовы дружить и помогать друг другу в освоении нового языка.

Через общение с носителями языка вы узнаете не только язык, но и культуру, ментальность, которая за ним стоит, а значит, получаете возможность глубже проникнуть в языковые нюансы. Второе преимущество - это общение, обмен информацией. В предлагаемом формате вы не просто слушатель и ученик, но и сами выступаете в роли учителя. Ну и наконец, при живом общении возникает более высокая мотивация, поскольку каждый человек стремиться понимать и быть понятым.

Hi, Jay!: новый формат изучения языка

Итак, Hi, Jay! – новое мобильное приложение, совместимое с iOS и Android. Установив его на телефон, вы можете найти носителя интересующего вас языка и встретиться с ним вживую для взаимного обучения. А самое приятное, что скачать и установить Hi, Jay! можно совершенно бесплатно.

Формат встреч и самого процесса обучения выбирают сами пользователи. Это могут быть групповые или личные встречи, занятия или неформальное общение за чашкой кофе. В любом случае, эффективность освоения языка будет одинаково высокой. Поэтому Hi, Jay! это не только способ быстрого и эффективного изучения языка, но и отличная возможность завести новых интересных друзей.

Обзор функционала приложения: как это устроено?

Скачав и установив Hi, Jay! необходимо авторизоваться, что можно сделать через свой аккаунт в Facebook, Vkontakte, либо через e-mail. Следующий этап - заполнение профиля, в котором нужно указать родной язык и язык, который вы изучаете, город проживания и возраст. По желанию можно добавить любую дополнительную информацию о себе. Чем больше данных о себе вы укажите, тем больше доверия и интереса вызовите у потенциальных учителей или учеников.

Открывая главное окно приложения, пользователь видит карту, на которой отмечено местоположение всех «джеев» и места их встреч. «Джеи» - это все активные пользователи приложения, локация которых определяются с помощью GPS. Поэтому перед запуском приложения, обязательно активируйте GPS!

Изучая приложение следующее, на что вы обратите внимание, будет раздел «Мои встречи». Здесь размещается информация о запланированных подтвержденных встречах, и новые запросы от других пользователей.

Еще один раздел - «Мои Джеи», по сути это список ваши активных контактов. В него попадают люди, с которыми вы общались или договаривались о встречах.

Также в приложении есть отдельные пункты меню, которые позволяют редактировать профиль и отправлять письма разработчикам проекта.

Пользоваться Hi, Jay! очень просто. Вам нужно найти проживающих в вашем городе носителей языка, который вас интересует, отправить им сообщение в чате или запрос на встречу. Как будет происходить дальнейшее общение и обучение - решаете только вы.

Особенности приложения

Hi, Jay! не единственный сервис для общения и обмена знаниями. Но именно в этом приложении разработчикам удалось реализовать и объединить ряд крайне привлекательных и интересных возможностей:

Приложение направлено на поиск носителей языка, проживающих рядом с вами, которые также как и вы хотят учиться и обмениваться опытом.

Целевая аудитория Hi, Jay! - это интересные, активные и очень разные люди, которых вы вряд ли встретите на курсах языка или найдете по объявлению о поиске репетитора.

Высокая эффективность живого общения – факт давно известный и самоочевидный, но за счет дополнительной мотивации, которую дает неформальное общение, результаты становятся еще лучше.

Hi, Jay! не может не подкупать своим удобством и простой в использовании. А то, что приложение бесплатно – это достоинство, которое невозможно переоценить.

Технический аспект: Приложение доступно владельцам iPhone, iPad и iPod touch с iOS от 9.0 версии и выше. Необходимый объем свободной памяти - 60.2 МБ. На Android приложение можно установить на версиях от 4.1 и более поздних, размер - 12.2 МБ.

Вердикт

Итак, Hi, Jay! - это уникальный продукт, открывающий новые возможности для общения и обучения. С помощью этого приложения каждый желающий может в удобном для себя формате, бесплатно изучать новый язык. Аудитория проекта активно расширяется, и возможно вскоре Hi, Jay! станет самой популярной площадкой для всех кто открыт для общения и освоения новых горизонтов.

Скачать бесплатно на Android или iPhone приложение «Hi, Jay!»:

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