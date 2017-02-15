Откажитесь от смартфона, чтобы крепко спать

Миллионы людей по всему миру страдают от бессонницы. Причиной вполне может быть ваш любимый смартфон. Если у вас есть проблемы со сном, то ученые рекомендуют провести пару дней на природе – вдали от искусственного света, излучаемого телевизором или смартфоном. С последним, кстати, обычно очень трудно расстаться перед сном. Отказ от ежевечернего пролистывания новостей ВКонтакте или просмотра очередного видео на YouTube поможет перезагрузить «биологические часы» и привить привычку к здоровому сну.

Ученые давно твердят, что использование электронных девайсов перед сном, таких как смартфоны и планшеты, могут негативно сказываться на сне и служить основной причиной бессонницы. Искусственный свет подавляет производство организмом мелатонина, вызывающего у человека чувство сонливости. Просмотр ленты ВКонтакте или поздние чаты в WhatsApp приводят ухудшению качества сна и снижению его длительности. Недостаток сна может стать триггером серьезных заболеваний – повышается риск возникновения раковых опухолей и ожирения. Сонливость из-за плохой ночи после вечера со смартфоном может привести к несчастному случаю – например, серьезному ДТП.

Что же может перезагрузить наши биологические часы и дать организму так необходимый отдых? Авторы исследования, отчет о котором опубликован в журнале «Современная биология», предлагают отправиться в «поход выходного дня» и провести пару дней на природе. Исследователи поставили два эксперимента. Для первого были отобраны пять добровольцев, которых в декабре отправили в поход на шесть дней в Скалистые горы, штат Колорадо. Смартфоны, планшеты и прочие гаджеты находились под запретом. Для измерения уровня мелатонина были проведены анализы слюны добровольцев. Результаты сравнили с уровнем гормона, который измерялся в течение недели, пока группа вела обычный для себя образ жизни дома.

Ученые выяснили, что уровень мелатонина повышался на 2,5 часа раньше в походе. Другими словами, туристы-добровольцы в горах ложились спать на 2,5 часа раньше, чем у себя дома при обычном распорядке дня. Более того, спали туристы за пределами домов дольше. Даже после завершения недельного похода уровень мелатонина продолжал повышаться раньше на 2,5 часа, так что люди засыпали раньше. Ученые отмечают, что для определения длительности эффекта требуются дополнительные исследования.

Во втором эксперименте приняли участие 9 человек, потративших в июле уик-энд в тех же Скалистых горах. Еще 5 человек для сравнения остались дома. Туристы отправлялись спать на два часа раньше, чем люди, оставшиеся «в четырех стенах».

Таким образом, свежее исследование еще раз подтверждает, что чем больше солнечного света мы получаем, и чем меньше проводим времени за смартфонами, планшетами и прочими гаджетами, тем лучше у нас сон и реже беспокоит бессонница, часто являющаяся причиной серьезных заболеваний. Не пользуйтесь смартфоном перед сном и почаще бывайте на свежем воздухе, если хотите быть здоровым.

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