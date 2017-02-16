Кнопка «Домой» может исчезнуть в iPhone 8

Очередное поколение iPhone 2017 года может лишиться привычной круглой кнопки «Домой» и встроенного сканера отпечатков пальцев Touch ID. Им на смену придет совершенно новый дизайн iPhone и «виртуальные кнопки» в нижней части экрана. Об отказе Apple от классической кнопки «Домой» в iPhone 8 сообщает такой надежный источник как Минг-Чи Куо, аналитик KGI, давно специализирующийся на «яблочной» продукции.

iPhone 2017 года может получить 5,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 2800x1242 пикселей, однако полезная диагональ экрана составит всего 5,15 дюймов, остальное будет отведено под виртуальные кнопки в нижней части экрана. Куо полагает, что iPhone 8 «получит другие биометрические технологии, которые придут на смену текущему сканеру отпечатков пальцев». Впрочем, пока неясно, что это за новые технологии.

Куо также поясняет, что смартфон с 5,8-дюймовым OLED-экраном (возможно, iPhone X с внушительным ценником) по размеру не будет слишком отличаться от 4,7-дюймового iPhone c TFT-LED дисплеем (текущее поколение iPhone 7). Размер экрана и продолжительность работы на одном заряде будет сравнима с 5,5-дюймовым TFT-LCD iPhone (как текущее поколение iPhone 7 Plus).

Apple может применить в iPhone 2017 изогнутые экраны, сообщали ранее различные источники. Более того, компания может выпустить три различных модели iPhone 7 – два с 5,5-дюймовым экраном и небольшую 4,7-дюймовую модель. Недавно полученный Apple патент показывает способ, с помощью которого производитель может встроить сканер отпечатков пальцев Touch ID прямо в экране. Куо также отмечает, что Apple ищет другие способы идентификации пользователя, которые могут придти на смену сканеру Touch ID.

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