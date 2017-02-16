Sony «Пикачу» - новый японский смартфон с 8-ядерным Helio P20 и 21 Мп камерой

Свежий смартфон Sony, посвященный самому известному покемону, получил 5-дюймовый экран с разрешением 1280x720 пикселей. Информация о Sony Pickachu стала известна благодаря бенчмарку GFXBench, где был протестирован новый смартфон. Судя по характеристикам, Sony «Пикачу» - смартфон нижнего ценового диапазона с приемлемым «железом» и возможно интересной ценой.

По данным GFXBench, смартфон Sony Pickachu оснащен экраном с диагональю 5 дюймов, разрешением 1280x720 пикселей и поддержкой пятипальцевых жестов. Аппарат работает на восьмиядерном процессоре MediaTek MT6757 Helio P20 с частотой 2,3 ГГц. В процессор встроен достаточно мощный ускоритель Mali-T880, а еще электронный «пикачу» может похвастаться 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной – 32 ГБ, из которых владельцу доступно 22 ГБ. Аппарат работает на базе Android 7.0 Marhsmallow.

Sony Pickachu получил 21-мегапиксельную камеру с автофокусом и LED-вспышкой, HDR и фокусировкой по касанию, а также 8 Мп «глазок» на передней панели для съемки сэлфи и видеочатов.

Характеристики Sony Pickachu дополняет список коммуникационных возможностей: Bluetooth, GPS, NFC и WiFi. В смартфон встроены различные датчики: акселерометры, датчик освещенности и приближения.

Дата выхода и цена Sony Pickachu официально неизвестны, однако ожидается, что смартфон будет представлен на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Сообщается, что «Пикачу» может оказаться моделью Sony G3112, о которой стало известно в январе.

Смартфоны Sony Xperia под кодовыми названиями G3121 и G3112 были замечены в списке user-agent`ов сайтом XperiaBlog. Документы для этих устройств показали, что оба оснащены 8-ядерным процессором MediaTek MT6757 Helio P20 с частотой 2,3 ГГц. Четыре ядра работают на указанной частоте, а еще четверка – на 1,6 ГГц для обработки рутинных задач. За 3D-графику отвечает встроенный в процессор видеоускоритель Mali-T880.

Утекшая в сеть документация также указывает разрешение дисплея Sony G3112 – 1280x720 пикселей, в то время как у модели G3221 FullHD-экран 1080x1920. Похоже, что последний смартфон производитель выпустить с более высоким ценником из-за дисплея с большим разрешением.

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