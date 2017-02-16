Защищенный мессенджер Signal для Android и iPhone получил шифрование видеозвонков

Создатель коммуникационного приложения Signal для смартфонов на базе iOS и Android, компания Open Whisper Systems, выпустила обновление, которое активирует шифрование видеовызовов в защищенном мессенджере. Приложение ранее предлагало полное сквозное шифрование текстовых чатов и голосовых звонков. Теперь, благодаря шифрованному видео, приложение Signal надежно защищает вашу личную информацию во всех трех каналах коммуникации.

Приложение Signal, получившее похвалу от самого Эдварда Сноудена, используется самыми разными людьми. Любой человек, заботящийся о сохранности личных данных и персональной информации, может воспользоваться мессенджером для общения с другими людьми, не боясь, что его или ее «подслушают». Впрочем, мессенджером для iPhone и Android пользуются не только журналисты и активисты. Люди, которые заботятся о безопасности, используют приложение для более заурядных вещей – обычных разговоров с «гифками» и передачи другого, не очень секретного, контента.

Видеовызовы в мессендджере Signal для iOS и Android теперь не только надежно защищены шифрованием, но и по функционалу и удобству ничем не уступают аналогичным, но намного более популярным сервисам вроде Apple FaceTime и Google Hangouts. Open Whisper Systems обещают продолжить работу, чтобы разработчикам было легче интегрировать защищенные каналы коммуникации Signal в свои продукты.

Пользователи также смогут использовать CallKit в iOS 10 для приема звонков прямо с заблокированного экрана. Звонки через Signal функционируют точно так же, как и нативные звонки на iPhone. К сожалению, такая интеграция, пусть и удобная, создает определенную уязвимость – продолжительность и направление звонков синхронизируется с iCloud. Эту функцию можно отключить в настройках iPhone, если вы предпочитаете защищенность информации удобству.

Основатель Open Whisper Systems, Мокси Марлинспайк, полагает, что шифрование видеовызвов в мессенджере не представляет особой сложности с технической точки зрения. Новый функционал попросту использует уже существующий в приложении защищенный канал коммуникации, вокруг которого и построен мессенджер Signal.

«Шифрование в реальном времени во много вещь очень простая. Вызов представляет собой синхронную коммуникацию, эфемерную по сути, поэтому криптографически функционал шифрования видео не представляет особых проблем», - поясняет Марлинспайк.

Чтобы включить шифрование видеовызовов в мессенджере Signal для Android или iOS, необходимо зайти в настройки приложение и включить «Видезовызов бета-версия» в разделе «Дополнительно». Впрочем, если ваш собеседник в защищенном мессенджере не активировал ту же опцию, то видеовызов совершить будет невозможно.

Защищенный мессенджер Signal со сквозным шифрованием (скачать бесплатно на Android или iPhone):

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