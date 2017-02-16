Игра Pokemon Go получит огромное обновление: 80 новых покемонов, новые предметы и другое

Когда разработчики добавят в Pokemon Go новых покемонов – такой вопрос задают многие игроки. Наконец-то Niantic дала официальный ответ – масштабное обновление готовится к выходу уже на этой неделе. Разработчик решил ключевые проблемы с серверами Pokemon Go, игра запущена в большинстве стран мира, и теперь, через семь месяцев после выхода, пришла пора наконец-то добавить новых покемонов.

Игроков ждут более 80 новых Johto Pokémon (поколение II, из набора Pokémon Gold и Silver 1999 года), который станут доступны в Pokemon Go в ближайшие несколько дней. Точную дату выхода обновление разработчик, впрочем, называть отказывается. На вопрос о том, будут ли доступны сразу все новые покемоны, или компания планирует добавлять их порциями, представитель Niantic заявил, что «найти новых покемонов можно будет сразу же после обновления игры».

Хорошие новости: все восемь десятков свежих покемонов в Pokemon Go можно будет найти «в дикой природе», а не только вырастить из яиц, как тех, что были добавлены в декабре.

Изменения в Pokemon Go, официально подтвержденные разработчиком:

Добавлены новые «эволюционные» предметы, которые необходимы для развития определенных покемонов. Niantic поясняет, что их можно будет найти на покестопах, как и яйца, покеболы и так далее. К сожалению, разработчик не стал реализовывать новый геймплейный элемент поиска предметов в Pokemon Go, что освежило бы игру.

Два новых типа ягод: ягоды Нанаб, замедляющие покемонов, чтобы в них было легче попасть, и ягоды Пинап, удваивающие количество конфет, которые игрок получает в случае следующей успешной охоты на покемона.

Новые вещи для аватаров – головные уборы, футболки, брюки и так далее.

Некие новые «встречи», влияющие на геймплей. Что это такое – Niantic пока не поясняет.

На видео выше никаких особенных «встреч» не наблюдается, однако на 16 секунде заметны новые ягоды. В рюкзаке, похоже, появилось специально отделение для покеболов, а кнопка камеры переехала в верхнюю часть экрана (впрочем, только до 29 секунды, когда она же видна уже на привычном месте, внизу).

Также стоит отметить: с 20 по 26 секунду в Pokemon GO очевидно играют в горах, лесу и так далее. Раньше в таких местах встретить покемонов было сложно, больше всего их скапливалось на парковках у торговых центров. Увидим, будет ли возможность отлавливать покемонов пачками в лесах – узнаем после выхода обновления для Pokemon GO.

Улучшенная система отслеживания, обмен покемонами и настоящий PvP-битвы – все это давно ждут любители Pokemon GO, однако в ближайшем масштабном апдейте разработчик ничего из этого не обещает.

В любом случае, нас ждет самое глобальное обновление игры с момента ее выхода летом этого года – Ditto мы получили в ноябре, маленького Пикачу в колпаке Санта-Клауса в декабре и несколько покемонов-детенышей, которых можно «добыть» только из яиц (то есть – наматывая километры пешком + везение + возможно, некоторые премиум-предметы, чтобы ускорить процесс выращивания).

«Стоп!» - воскликнут знатоки вселенной покемонов. Разве поколение II не добавляло в оригинальную игру сотню новых «карманных монстров», а не всего лишь 80? Так точно. Niantic оперирует числом «более 80», так что о паре десятков пока ничего неизвестно. Впрочем, 8 из этих 20 – это как раз детеныши покемонов, о которых речь шла выше, они уже есть в игре. Таким образом, остаются еще 12 – некоторые из них, возможно, требуют эволюционных предметов, поэтому Niantic не считает их, говоря по «карманных монстрах», которых можно поймать на улице. 6 – это, похоже, легендарные покемоны из 2-го поколения. Судя по отсутствию легендарных покемонов в 1-м поколении, Niantic припасло их для особого проекта – возможно, покефишек.

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