Обзор: 6 вещей, которые может Android, но не умеет iPhone

Что лучше – Android или iPhone? Споры не утихают все годы, пока существуют эти две мобильные операционные системы и вряд ли закончатся в обозримом будущем. Интересно, что операционки постепенно догоняют друг друга: Android становится более плавным, быстрым и удобным пользователю, а iOS – более гибкой и кастомизируемой. Однако, до сих пор есть вещи, которые можно делать на смартфоне с Android, но никак нельзя на iPhone. Обзор ниже расскажет обо всем в подробностях.

В обзоре Android против iOS не идет речь о ROM`ах, кастомных прошивках, которые можно скачать и залить на Android-смартфон, кардинально преобразив интерфейс. Также мы не будем рассказывать о доступности различных приложений или игр – сейчас все более-менее популярные игрушки или сервисы доступны как в Google Play, так и в App Store. Наш обзор расскажет о том, что может сделать средний пользователей, слыхом не слыхивавший о джейлбрейках, руте, ROM`ах и прочих потехах «гиков», ласково называющих свои смартфоны «зверьками».

Обзор 6 фишек Android, которые недоступны на iPhone

1. Умные звонки и сообщения

Truecaller, действительно популярный сервис, доступен как на Android, так и на iPhone. Однако самая полезная функция приложения – возможность определить звонящего, даже если он пользуется анонимизацией, доступна только на Android. В iOS 10 новый API позволяет приложению Truecaller показать входящий звонок, однако имя звонившего не указывает, его придется смотреть вручную. Таким образом, сложно отсечь спам или ненужные отвлекающие звонки. На iOS приложение показывает только текущий ID звонящего, если у него также установлен Truecaller, однако эта опция работала не всегда при запуске. Приложение на Android также синхронизирует все журналы звонков, так что вы можете посмотреть все имена звонивших в хронологическом порядке и даже использовать его как приложение для звонков вместо дефолтного. В приложении на iOS доступен только список людей, которым вы звонили с помощью сообщения, а не все звонки.

На Android сущестует масса интересных сторонних приложений, расширяющих функционал обычных SMS. К примеру, TrueMessenger заменяет неизвестные номера в SMS-переписке на имена из базы данных Truecaller и даже умеет отделять спам от действительно полезных пользователю рассылок. Есть также Textra и другие классные приложения, которые намного удобней, чем дефолтное для работы с SMS-ками.

Разработчиков таких приложений нельзя обвинить в какой-то предвзятости к iOS – операционная система попросту не позволяет реализовать нужные функции. Первое очко в пользу Android.

2. Резервное копирование в Google Фото в фоновом режиме

Приложение Google Фото – чудесный сервис, которые предлагает хранение в своих облаках неограниченное количество и объем фотографий и видео, которые вы снимаете на своем смартфоне или планшете. Бесплатно. Хотя при резервном копировании сервис немного сжимает фотографии и видео, качество остается вполне приемлемым для обычного пользователя.

Google Фото в виде нативного приложения доступны и на iOS, однако в фоновом режиме, когда вы не пользуетесь iPhone, оно не умеет копировать фотки и ролики в облако. Почему? Программисты Google поленились реализовать эту полезную фишку в версии приложения для iOS? Никак нет, просто Apple не предоставляет разработчикам API для загрузки контента на сервера в фоновом режиме. На Android ваши фото и видео будут бесплатно и без ограничений синхронизироваться в фоновом режиме. Если хотите, можно установить запуск резервного копирования с помощью Google Фото только тогда, когда смартфон поставлен на зарядку. 2:0 в пользу Android.

Единственный способ бесшовно в автоматическом режиме синхронизировать фотки на iPhone – с помощью облачного хранилища iCloud, которое потребует ежемесячную плату, если превышен лимит в 5 ГБ. Сервис, правда, не сжимает фотки – но и 5 ГБ в нынешние времена весьма скромный объем.

3. На Android можно запустить два приложения одновременно

Хотя сравнительно недавно у iOS-пользователей появилась возможность запускать два приложения одновременно на iPad, в iPhone такого функционала попросту нет. На Android мульти-оконный режим был доступен на ряде смартфонов в течение нескольких лет, а начиная с Android 7.0 Nougat он стал официальным, реализованным Google. Удобно, если вам часто приходится переключаться между двумя приложениями – например, сидеть в чате WhatsApp и параллельно читать статью (например, про секретные возможности мессенджера) в веб-браузере. И, наконец, небольшой бонус – на Android Nougat можно быстро переключаться между приложениями, тапая по кнопке мультитаскинга (многозадачности).

4. Запись телефонных звонков

Еще одна вещь, которую вы не можете сделать на iPhone (по крайней мере, без джейлбрека, но мы же об обычных пользователях). iOS не дает возможность вести запись телефонных разговоров в отличие от Android (кстати, рекомендуем для этого приложение CV Record, работает без «рута»). Да, есть изощренные способы обойти это ограничение iPhone, используя сторонние подписные сервисы, однако на Android достаточно просто установить приложение. Такие приложения как CV Record могут автоматически записывать все телефонные звонки, а также делиться ими по электронной почте и даже делать бэкапы в облачном хранилище.

5. Несколько пользователей у одного смартфона

Многопользовательский режим присутствует в Android начиная с 5.0 Lollipop. Благодаря ему вы можете вручить свой смартфон другому пользователю без опасение за сохранность личных данных, компрометирующих фото, звонков и так далее. На Android можно организовать гостевой доступ, либо создать отдельный аккаунт для другого человека, у которого не будет доступа к вашим данным. Так этот режим работает на «стоковом» Android – к примеру, смартфонах Google Pixel.

У других производителей свои способы разграничения пользователей. К примеру, у Samsung есть специальный «приватный режим», а Xiaomi предлагает «Второе пространство». У этих и других производителе смартфонов есть специальный «детский режим», позволяющий заблокировать приложения и различные функции – допустим, доступ к SMS.

6. Удобная работа с файлами

В Android доступ к файлам и манипуляции с ними похож на такой же в Windows – есть корневая директория и файлы, разложенные по папкам с определенной иерархией. У каждого приложения есть доступ к этому централизованному хранилищу, поэтому вы можете без проблем прикрепить, к примеру, PDF-файл из почтового приложения.

На iOS такой способ попросту не работает, поскольку из-за архитектуры операционной системы файлы инкапсулированы в сами приложения. На iPhone, если вы хотите приаттачить к письму не фото, а какой-нибудь другой файл, то придется открывать соответствующее приложение. Взять тот же PDF – чтобы послать его, нужно открыть приложение для работы с файлами такого типа, найти кнопку «Поделиться», затем выбрать приложение почты и создать новое письмо. Привычно для iOS-пользователей, но неудобно для всех остальных. Очередная победа Android над iOS.

Бонус

Кроме упоминавшихся выше различий, которые выгодно отличают Android от iOS, существует масса других вещей, которые не позволены владельцам iPhone. К примеру, нельзя загружать торренты или устанавливать лончеры, чтобы радикально изменить внешний вид домашнего экрана на смартфоне или планшете.

Наконец, даже такое действие как очистка уведомлений – на iPhone оно происходит в два шага – сначала свайп, а затем нажимаем кнопку «очистить». Проведите эксперимент и посчитайте, сколько раз вам приходится производить это действие в течение дня. На Android скрыть уведомление можно банальным свайпом, это удобно и заметно экономить время на выполнение такого рутинного действия.

В обзоре мы упомянули несколько ключевых преимуществ Android по сравнению с iPhone. Впрочем, и у iPhone есть масса козырей в рукаве, о которых мы расскажем позже. Какую бы вы не выбрали операционную систему, без качественных и удобный приложений вам не обойтись – читайте нашу рубрику «Обзоры приложений и игр», чтобы устанавливать только лучшее.

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