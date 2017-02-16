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Приложение голосового помощника на Android разрабатывает Huawei

16 февраля, 2017
Приложение голосового помощника на Android разрабатывает Huawei

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования озаботился созданием собственного голосового помощника для своих «умных» телефонов. Сейчас Huawei находится на третьем месте в мировом рейтинге, чтобы подняться на одну позицию, компания стремится дифференцировать себя, разрабатывая больше фирменных приложений и сервисов. Умный ассистент – новый проект компании, если верить Bloomberg.

Huawei занимается созданием аналога голосового помощника Siri/Alexa/Google Assistant, создав для этого специальный отдел из более чем 100 сотрудников в Шенжене. Если слу окажется правдой, то Huawei присоединится к Samsung в списке производителей, отказавшихся от использования помощника Google в пользу собственного сервиса.

Procontent.Ru напоминает, что в октябре компания анонсировала планы по финансированию исследовательского проекта совместно с UC Berkeley на сумму 1 миллион долларов с целью «стратегического партнерства для базовых исследований» технологий глубинного обучения, компьютерного зрения и обработки естественного языка.

В прошлом месяце Huawei анонсировала, что будет использовать голосового помощника Alexa для американской версии Mate 9. Похоже, производитель не желает полагаться на предложенное Google аналогичное приложение Assistant и сопутствующий сервис, несмотря на приверженность платформе Android.

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30744.html



Издатель: Procontent.ru , источник: TechCrunch  
Упоминание компаний: Huawei Technologies,
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