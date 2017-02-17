ScanPapyrus для Windows: приложение для потокового сканирования документов и книг

Одно из лучших приложений на Windows для сканирования получило масштабное обновление. ScanPapyrus, предназначенное для работы с планшетным сканером или МФУ, упрощает потоковое сканирование многостраничных документов, улучшает отсканированные страницы, автоматически исправляет перекосы и обрезает лишние поля, имеет специальный режим для сканирования книг с автоматическим разделением на отдельные страницы, а также имеет продвинутые настройки для сканирования.

Программа ScanPapyrus позволяет сэкономить массу времени при сканировании, благодаря автоматизации процесса сканирования, а также продвинутой пост-обработке неидеально отсканированных страниц. Результат сканирования может быть сохранен в форматы PDF, DjVu, а также во все популярные графические форматы. Обзор ключевых преимуществ программы ScanPapyrus ниже.

Список ключевых преимуществ программы ScanPapyrus:

ПОТОКОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Сканируйте страницы, не отходя от сканера! Вам нужно отсканировать 10, 20 или 100 страниц документа или книги? С этой рутинной работой вам поможет справиться программа ScanPapyrus. Просто задайте интервал времени, через который будет стартовать сканирование следующей страницы документа. За это время вы успеете поменять страницу в сканере, и программа автоматически начнет сканирование. Вам не нужно будет переключаться от сканера к компьютеру, и вы сможете быстрее закончить эту работу.

СКАНИРОВАНИЕ КНИГ

Создавайте качественные электронные копии книг за вдвое меньшее время! Теперь вам не нужно сканировать каждую страницу книги по отдельности. Сканируйте целиком книжный разворот, а ScanPapyrus автоматически разделит изображение на две страницы! За одно сканирование вы получите сразу две страницы в файле PDF или DjVu!

УМНАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

За счет автоматической обработки изображений вы повысите качество и скорость сканирования. Косо положили документ на стекло сканера? Не беда, ScanPapyrus выровняет изображение. Забыли закрыть крышку сканера? Не проблема, ScanPapyrus уберет черные полосы по краям документа. А еще программа повысит четкость, отрегулирует контраст, обрежет лишние поля и сделает белый фон вместо серого.

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ СКАНИРОВАНИЯ

Автоматический выбор источника сканирования для сканеров с автоподатчиком бумаги. Если в податчик вставлена бумага, то сканирование ведется через податчик, иначе со стекла.

А также: поддержка двухстороннего сканирования, выравнивание неровно положенных страниц, автоматическая обрезка лишних полей, авто-коррекция яркости и контраста.

СЖАТИЕ PDF ДО ЗАДАННОГО РАЗМЕРА

Некоторые online-сервисы, например, банки или налоговая служба, имеют ограничения на размер передаваемого файла PDF. ScanPapyrus может сжать документ PDF до необходимого размера. При экспорте отсканированных страниц просто укажите желаемый размер выходного файла, например, 2 мегабайта, и программа сожмет страницы документа до требуемого размера.

Также, вы можете сжимать уже имеющиеся файлы PDF. Просто откройте их в ScanPapyrus и сохраните в PDF со сжатием.

РЕДАКТИРОВАНИЕ PDF И DJVU

Понадобилось изменить готовый PDF или DjVu файл? Может быть, вы хотите добавить страницы в файл PDF, изменить порядок страниц, удалить страницы или отредактировать их, улучшив качество страницы? ScanPapyrus предоставляет вам такую возможность. Вы сможете открыть любой файл PDF, извлечь из него страницы в виде изображений, отредактировать их и заново сохранить в PDF.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поддержка Windows: XP, Vista, 7, 8/8.1, 10, 32-х и 64-х битные версии.

Поддерживаемые сканеры: все популярные модели сканеров, планшетные сканеры и МФУ Epson, Canon, Hewlett-Packard, Brother, Samsung, Xerox, Mustek.

Выходные форматы: PDF, DjVu, TIFF, JPEG, PNG, BMP

Языки интерфейса: английский, немецкий, французский, итальянский, голландский, испанский, португальский, финский, польский, чешский, словенский, русский, белорусский, венгерский, армянский, китайский, турецкий, арабский.

Скачать бесплатно программу ScanPapyrus на Windows можно с официального сайта http://scanpdf.ru

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