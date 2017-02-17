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ScanPapyrus для Windows: приложение для потокового сканирования документов и книг

17 февраля, 2017

Одно из лучших приложений на Windows для сканирования получило масштабное обновление. ScanPapyrus, предназначенное для работы с планшетным сканером или МФУ, упрощает потоковое сканирование многостраничных документов, улучшает отсканированные страницы, автоматически исправляет перекосы и обрезает лишние поля, имеет специальный режим для сканирования книг с автоматическим разделением на отдельные страницы, а также имеет продвинутые настройки для сканирования.

Программа ScanPapyrus позволяет сэкономить массу времени при сканировании, благодаря автоматизации процесса сканирования, а также продвинутой пост-обработке неидеально отсканированных страниц. Результат сканирования может быть сохранен в форматы PDF, DjVu, а также во все популярные графические форматы. Обзор ключевых преимуществ программы ScanPapyrus ниже.

Список ключевых преимуществ программы ScanPapyrus:

ПОТОКОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ПОТОКОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Сканируйте страницы, не отходя от сканера! Вам нужно отсканировать 10, 20 или 100 страниц документа или книги? С этой рутинной работой вам поможет справиться программа ScanPapyrus. Просто задайте интервал времени, через который будет стартовать сканирование следующей страницы документа. За это время вы успеете поменять страницу в сканере, и программа автоматически начнет сканирование. Вам не нужно будет переключаться от сканера к компьютеру, и вы сможете быстрее закончить эту работу.

СКАНИРОВАНИЕ КНИГ

СКАНИРОВАНИЕ КНИГ

Создавайте качественные электронные копии книг за вдвое меньшее время! Теперь вам не нужно сканировать каждую страницу книги по отдельности. Сканируйте целиком книжный разворот, а ScanPapyrus автоматически разделит изображение на две страницы! За одно сканирование вы получите сразу две страницы в файле PDF или DjVu!

УМНАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

УМНАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

За счет автоматической обработки изображений вы повысите качество и скорость сканирования. Косо положили документ на стекло сканера? Не беда, ScanPapyrus выровняет изображение. Забыли закрыть крышку сканера? Не проблема, ScanPapyrus уберет черные полосы по краям документа. А еще программа повысит четкость, отрегулирует контраст, обрежет лишние поля и сделает белый фон вместо серого.

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ СКАНИРОВАНИЯ

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ СКАНИРОВАНИЯ

Автоматический выбор источника сканирования для сканеров с автоподатчиком бумаги. Если в податчик вставлена бумага, то сканирование ведется через податчик, иначе со стекла.

А также: поддержка двухстороннего сканирования, выравнивание неровно положенных страниц, автоматическая обрезка лишних полей, авто-коррекция яркости и контраста.

СЖАТИЕ PDF ДО ЗАДАННОГО РАЗМЕРА

СЖАТИЕ PDF ДО ЗАДАННОГО РАЗМЕРА

Некоторые online-сервисы, например, банки или налоговая служба, имеют ограничения на размер передаваемого файла PDF. ScanPapyrus может сжать документ PDF до необходимого размера. При экспорте отсканированных страниц просто укажите желаемый размер выходного файла, например, 2 мегабайта, и программа сожмет страницы документа до требуемого размера.

Также, вы можете сжимать уже имеющиеся файлы PDF. Просто откройте их в ScanPapyrus и сохраните в PDF со сжатием.

РЕДАКТИРОВАНИЕ PDF И DJVU

РЕДАКТИРОВАНИЕ PDF И DJVU

Понадобилось изменить готовый PDF или DjVu файл? Может быть, вы хотите добавить страницы в файл PDF, изменить порядок страниц, удалить страницы или отредактировать их, улучшив качество страницы? ScanPapyrus предоставляет вам такую возможность. Вы сможете открыть любой файл PDF, извлечь из него страницы в виде изображений, отредактировать их и заново сохранить в PDF.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • Поддержка Windows: XP, Vista, 7, 8/8.1, 10, 32-х и 64-х битные версии.
  • Поддерживаемые сканеры: все популярные модели сканеров, планшетные сканеры и МФУ Epson, Canon, Hewlett-Packard, Brother, Samsung, Xerox, Mustek.
  • Выходные форматы: PDF, DjVu, TIFF, JPEG, PNG, BMP
  • Языки интерфейса: английский, немецкий, французский, итальянский, голландский, испанский, португальский, финский, польский, чешский, словенский, русский, белорусский, венгерский, армянский, китайский, турецкий, арабский.

Скачать бесплатно программу ScanPapyrus на Windows можно с официального сайта http://scanpdf.ru

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30745.html

Фотографии статьи:
ScanPapyrus для Windows: приложение для потокового сканирования документов и книг ScanPapyrus для Windows: приложение для потокового сканирования документов и книг ScanPapyrus для Windows: приложение для потокового сканирования документов и книг ScanPapyrus для Windows: приложение для потокового сканирования документов и книг ScanPapyrus для Windows: приложение для потокового сканирования документов и книг
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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