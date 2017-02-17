Обзор приложения радио Audials для Android: немецкой качество и внимание к деталям

Радио обрело второе дыхание с развитием интернета, а появление смартфонов дало этому формату мощный толчок к развитию. Подкасты, интернет-радиостанции из любой точки мира, удобное управление, поиск, огромное музыкальное и тематическое разнообразие – все умещается буквально на ладони, в приложении. Немецкий разработчик Audials, работающий над музыкальными интернет-сервисами с 1998 года, предлагает собственное приложение на Android для прослушивания радио с одноименным названием. В обзоре мы расскажем обо всех плюсах приложения, не забыв упомянуть и минусы.

Приложение Audials с уже после первого запуска вызывает мысли о легендарном «немецком качестве» - но уже в виртуальном мире программ. Удобный интерфейс с максимально функциональным главным экраном, масса опций (включая возможность менять внешний вид Audials), более сотни тысяч станций с обширным каталогом русскоязычных радио, отдельная секция для подкастов, возможность записи и даже встроенный плеер для вашей музыки, хранящейся на смартфоне. Впрочем, обо всем по порядку, а в начале обзора – краткий список особенностей приложения Audials.

Обзор ключевых особенности приложения Audials для прослушивания радио:

Приложение бесплатное.

Версия Audials для Windows и веб-приложение.

Около 100 000 радиостанций (почти 2000 российских).

Более 100 000 подкастов (2 500 на русском).

Эквалайзер с предустановками.

Удобный рубрикатор (жанры, страны, локальные станции, ТОПы и похожие).

Поиск радиостанций по музыканту/группе.

Запись радиостанций (в т.ч. запланированная).

Приятные мелочи: будильник, таймер сна.

Стриминг с помощью Airplay и Chromecast.

Внушительный список достоинств приложения, удовлетворяющий практически все потребности в прослушивании радио на смартфоне или компьютере. Audials напоминает этакий современный радиокомбайн своим мощным функционалом, при это оставаясь удобным в использовании.

Интерфейс: обзор основных разделов и элементов

При взгляде на главный экран приложения Audials сразу же вспоминаешь «плиточный» интерфейс Windows Phone - отличную находку «софтверных» дизайнеров Microsoft. Пользоваться им действительно удобно, поскольку экран функционально разделен на три основных секции – радио, подкасты и мои записи.

Верхняя секция, сама большая, предлагает плитки-ярлыки к избранному, недавно прослушанным станциям, текущему выбранному радио и быстрый доступ к хитам, которые сейчас транслируют радиостанции.

Средняя отведена подкастам – кнопка для входа в раздел, недавно прослушанные и последний открытый раздел.

Нижняя секция главного экрана приложения предлагает быстрый доступ к музыке и видео, которые хранятся на вашем устройстве.

В настройках Audials можно выбрать темную (установлена по умолчанию) и светлую темы оформления.

Интерфейс Audials может показаться излишне перегруженным на скриншотах, однако реализован он логично и разобраться в плитках-ярлыках, вкладках и других кнопочках проще простого, достаточно минут 15 вдумчиво потыкать в различные элементы.

Отметим один недочет приложения – к сожалению, не все надписи на кнопках и в меню переведены на русский. К примеру, рубрикатор станций и подкастов на английском. Впрочем, английского в интерфейсе совсем немного, а для перевода хватит даже базового знания этого языка.

Обзор функций и работы приложения Audials

Подробной на абсолютно всех функциях, настройках и мелких полезных мелочах останавливаться не будем – перечислять все возможности приложения Audials можно долго, пройдемся по основным и тем, что стоит выделить.

Поиск радиостанций, а их почти сто тысяч, можно вести разными способами. Можно – набрать название станции, если вы хотите найти, допустим, «Европу Плюс» или «Русское радио». Либо воспользуйтесь рубрикатором, чтобы отсортировать радио по стране, типу (музыкальное, разговорное), жанру музыки, расположению (локальные радиостанции, допустим, Омска) и т.д.

Станции можно добавлять в избранное, и тогда они появятся на главном экране. Настроившись (точнее – запустив стриминг аудиопотока) на радио, вы окажетесь на посвященном ему экране с несколькими вкладками и органами управления. Кроме похожих радио, приложение позволяет читать новости выбранной радиостанции. Также есть различные ТОПы самых популярных станций.

Запись радио. Полезная и необычная для подобного рода приложения функция – можно записывать трансляции как полностью, так и «вырезать» из них в автоматическом режиме песни. Есть запись по таймеру. Файлы можно хранить не только на устройстве, но и в облачном хранилище (для этого нужно бесплатно зарегистрироваться в Audials).

Поиск исполнителей. Приложение дает возможность поиска не только по названиям радиостанций, но и по музыкантам/группам. Допустим, вы хотите найти радио, где играет The Beatles. Вводим название популярной ливерпульской четверки, и Audials выдает список станций, транслирующих в данный момент песни из репертуара The Beatles. Ниже – список радио, которые чаще всего ставят в эфире команду Джона Леннона.

Подкасты. Десятки тысяч подкастов, в том числе на русском языке, не заблудиться в которых поможет подробный рубрикатор и поиск. Бизнес, новости, гаджеты, детские передачи, спорт, кино, технологии – есть буквально все. Подкасты также можно сортировать по языку. Чтобы не полагаться на мобильный интернет в дороге, любой подкаст можно загрузить себе на смартфон для прослушивания в оффлайне.

Будильник. Приложение можно использоваться в качестве будильника. Достаточно назначить время и указать какое радио включить – и вы будет просыпаться вместе с любимым диджеем, либо под бодрую музыку понравившегося радио.

Эквалайзер. Поможет настроить звук под ситуацию и контент. К примеру, для разговорных станций и наушников стоит поднять средне-низкие частоты, а для прослушивания электроники пригодится повышение уровня «басов» и «верхов». Также можно воспользоваться одной из нескольких предустановок эквалайзера.

Таймер сна. Удобная штука, если вы предпочитаете засыпать под любимое радио – достаточно установить время, по прошествии которого приложение выключит трансляцию. Допустим, на 1 час.

Audials предлагает похожие радио, в зависимости о того, что вы слушаете и какие станции выбираете. Если какого-то интернет-радио вы в приложении не нашли (что маловероятно), то достаточно скопировать URL, и вы сможете слушать его из приложения (для этого следует зайти в настройки Audials).

Если беспокоитесь за потребление приложением интернет-трафика, или просто интернет на телефоне у вас медленный, то в настройках можно указать битрейт – чем он ниже, тем меньше трафика будет потреблять приложение.

Управлять проигрыванием поможет панель плеера, которая при воспроизведении появляется в шторке уведомлений.

Вердикт

Audials – просто отличное приложение для прослушивания радио на Android-смартфоне или планшете (не забываем и про версию для PC). Огромный каталог радиостанций, продвинутые алгоритмы для поиска нужных станций и исполнителей, возможность записи, встроенный будильник, тысячи подкастов на русском, таймер сна, стильный и функциональный интерфейс. При этом приложение бесплатное. Настоятельно рекомендуем всем, кто любит слушать радио дома и в дороге.

Сайт приложения Audials http://audials.com

Скачать бесплатно на Android приложение Audials для прослушивания радио:

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