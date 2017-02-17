Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Обзор приложения радио Audials для Android: немецкой качество и внимание к деталям

17 февраля, 2017

Радио обрело второе дыхание с развитием интернета, а появление смартфонов дало этому формату мощный толчок к развитию. Подкасты, интернет-радиостанции из любой точки мира, удобное управление, поиск, огромное музыкальное и тематическое разнообразие – все умещается буквально на ладони, в приложении. Немецкий разработчик Audials, работающий над музыкальными интернет-сервисами с 1998 года, предлагает собственное приложение на Android для прослушивания радио с одноименным названием. В обзоре мы расскажем обо всех плюсах приложения, не забыв упомянуть и минусы.

Приложение Audials с уже после первого запуска вызывает мысли о легендарном «немецком качестве» - но уже в виртуальном мире программ. Удобный интерфейс с максимально функциональным главным экраном, масса опций (включая возможность менять внешний вид Audials), более сотни тысяч станций с обширным каталогом русскоязычных радио, отдельная секция для подкастов, возможность записи и даже встроенный плеер для вашей музыки, хранящейся на смартфоне. Впрочем, обо всем по порядку, а в начале обзора – краткий список особенностей приложения Audials.

Обзор ключевых особенности приложения Audials для прослушивания радио:

  • Приложение бесплатное.
  • Версия Audials для Windows и веб-приложение.
  • Около 100 000 радиостанций (почти 2000 российских).
  • Более 100 000 подкастов (2 500 на русском).
  • Эквалайзер с предустановками.
  • Удобный рубрикатор (жанры, страны, локальные станции, ТОПы и похожие).
  • Поиск радиостанций по музыканту/группе.
  • Запись радиостанций (в т.ч. запланированная).
  • Приятные мелочи: будильник, таймер сна.
  • Стриминг с помощью Airplay и Chromecast.

Внушительный список достоинств приложения, удовлетворяющий практически все потребности в прослушивании радио на смартфоне или компьютере. Audials напоминает этакий современный радиокомбайн своим мощным функционалом, при это оставаясь удобным в использовании.

Интерфейс: обзор основных разделов и элементов

При взгляде на главный экран приложения Audials сразу же вспоминаешь «плиточный» интерфейс Windows Phone - отличную находку «софтверных» дизайнеров Microsoft. Пользоваться им действительно удобно, поскольку экран функционально разделен на три основных секции – радио, подкасты и мои записи.

Обзор приложения Audials на Android Приложение на Андроид для прослушивания радио

Верхняя секция, сама большая, предлагает плитки-ярлыки к избранному, недавно прослушанным станциям, текущему выбранному радио и быстрый доступ к хитам, которые сейчас транслируют радиостанции.

Средняя отведена подкастам – кнопка для входа в раздел, недавно прослушанные и последний открытый раздел.

Нижняя секция главного экрана приложения предлагает быстрый доступ к музыке и видео, которые хранятся на вашем устройстве.

В настройках Audials можно выбрать темную (установлена по умолчанию) и светлую темы оформления.

Интерфейс Audials может показаться излишне перегруженным на скриншотах, однако реализован он логично и разобраться в плитках-ярлыках, вкладках и других кнопочках проще простого, достаточно минут 15 вдумчиво потыкать в различные элементы.

Бесплатное приложение Audials: обзор основных функций Audials на Андроид - приложение с радио и подкастами на русском

Отметим один недочет приложения – к сожалению, не все надписи на кнопках и в меню переведены на русский. К примеру, рубрикатор станций и подкастов на английском. Впрочем, английского в интерфейсе совсем немного, а для перевода хватит даже базового знания этого языка.

Обзор функций и работы приложения Audials

Подробной на абсолютно всех функциях, настройках и мелких полезных мелочах останавливаться не будем – перечислять все возможности приложения Audials можно долго, пройдемся по основным и тем, что стоит выделить.

Поиск радиостанций, а их почти сто тысяч, можно вести разными способами. Можно – набрать название станции, если вы хотите найти, допустим, «Европу Плюс» или «Русское радио». Либо воспользуйтесь рубрикатором, чтобы отсортировать радио по стране, типу (музыкальное, разговорное), жанру музыки, расположению (локальные радиостанции, допустим, Омска) и т.д.

Android-приложение Audials для прослушивания радио 100 000 радиостанций в приложении Audials

Станции можно добавлять в избранное, и тогда они появятся на главном экране. Настроившись (точнее – запустив стриминг аудиопотока) на радио, вы окажетесь на посвященном ему экране с несколькими вкладками и органами управления. Кроме похожих радио, приложение позволяет читать новости выбранной радиостанции. Также есть различные ТОПы самых популярных станций.

Запись радио. Полезная и необычная для подобного рода приложения функция – можно записывать трансляции как полностью, так и «вырезать» из них в автоматическом режиме песни. Есть запись по таймеру. Файлы можно хранить не только на устройстве, но и в облачном хранилище (для этого нужно бесплатно зарегистрироваться в Audials).

Обзор бесплатного приложения Audials Подкасты и радио в приложении Audials: обзор функций

Поиск исполнителей. Приложение дает возможность поиска не только по названиям радиостанций, но и по музыкантам/группам. Допустим, вы хотите найти радио, где играет The Beatles. Вводим название популярной ливерпульской четверки, и Audials выдает список станций, транслирующих в данный момент песни из репертуара The Beatles. Ниже – список радио, которые чаще всего ставят в эфире команду Джона Леннона.

Подкасты. Десятки тысяч подкастов, в том числе на русском языке, не заблудиться в которых поможет подробный рубрикатор и поиск. Бизнес, новости, гаджеты, детские передачи, спорт, кино, технологии – есть буквально все. Подкасты также можно сортировать по языку. Чтобы не полагаться на мобильный интернет в дороге, любой подкаст можно загрузить себе на смартфон для прослушивания в оффлайне.

Будильник. Приложение можно использоваться в качестве будильника. Достаточно назначить время и указать какое радио включить – и вы будет просыпаться вместе с любимым диджеем, либо под бодрую музыку понравившегося радио.

Эквалайзер. Поможет настроить звук под ситуацию и контент. К примеру, для разговорных станций и наушников стоит поднять средне-низкие частоты, а для прослушивания электроники пригодится повышение уровня «басов» и «верхов». Также можно воспользоваться одной из нескольких предустановок эквалайзера.

Audials на Андроид Слушаем радио с приложением Audials

Таймер сна. Удобная штука, если вы предпочитаете засыпать под любимое радио – достаточно установить время, по прошествии которого приложение выключит трансляцию. Допустим, на 1 час.

Audials предлагает похожие радио, в зависимости о того, что вы слушаете и какие станции выбираете. Если какого-то интернет-радио вы в приложении не нашли (что маловероятно), то достаточно скопировать URL, и вы сможете слушать его из приложения (для этого следует зайти в настройки Audials).

Если беспокоитесь за потребление приложением интернет-трафика, или просто интернет на телефоне у вас медленный, то в настройках можно указать битрейт – чем он ниже, тем меньше трафика будет потреблять приложение.

Приложение Audials для смартфонов на Андроид Андроид-приложение Audials для прослушивания радио

Управлять проигрыванием поможет панель плеера, которая при воспроизведении появляется в шторке уведомлений.

Вердикт

Audials – просто отличное приложение для прослушивания радио на Android-смартфоне или планшете (не забываем и про версию для PC). Огромный каталог радиостанций, продвинутые алгоритмы для поиска нужных станций и исполнителей, возможность записи, встроенный будильник, тысячи подкастов на русском, таймер сна, стильный и функциональный интерфейс. При этом приложение бесплатное. Настоятельно рекомендуем всем, кто любит слушать радио дома и в дороге.

Сайт приложения Audials http://audials.com

Скачать бесплатно на Android приложение Audials для прослушивания радио:

Скачать бесплатно приложение Audials для прослушивания радио на смартфоне

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30746.html

Фотографии статьи:
Обзор приложения Audials на Android: Обзор приложения Audials на Android: Обзор приложения Audials на Android: Обзор приложения Audials на Android: Обзор приложения Audials на Android:
Все фото →


Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Обзор приложения Audials на Android: Обзор приложения радио Audials для Android: немецкой качество и внимание к деталям
Обзор: 6 вещей, которые может Android, но не умеет iPhone Обзор: 6 вещей, которые может Android, но не умеет iPhone
Обзор 15 секретных функций Viber: используй все возможности мессенджера Обзор 15 секретных функций Viber: используй все возможности мессенджера
10 секретных функций WhatsApp: обзор скрытых возможностей мессенджера 10 секретных функций WhatsApp: обзор скрытых возможностей мессенджера
Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых
Запись разговора на Андроид: обзор приложения CV-Record Запись разговора на Андроид: обзор приложения CV-Record
WhatsApp перестал работать на старых iPhone, Android и Windows Phone WhatsApp перестал работать на старых iPhone, Android и Windows Phone
Defense Zone 3: обзор роскошной «защиты башни» для Android и iOS Defense Zone 3: обзор роскошной «защиты башни» для Android и iOS



+ Добавить обзор

Наши спонсоры:





Актуальные темы:

Обзор приложения радио Audials для Android: немецкой качество и внимание к деталям Обзор приложения радио Audials для Android: немецкой качество и внимание к деталям
Обзор: 6 вещей, которые может Android, но не умеет iPhone Обзор: 6 вещей, которые может Android, но не умеет iPhone
Обзор стратегии Battle of Polytopia для iPhone и iPad: «Цивилизация» и StarCraft на iOS в графической обертке Minecraft Обзор стратегии Battle of Polytopia для iPhone и iPad: «Цивилизация» и StarCraft на iOS в графической обертке Minecraft
Обзор 15 секретных функций Viber: используй все возможности мессенджера Обзор 15 секретных функций Viber: используй все возможности мессенджера
10 секретных функций WhatsApp: обзор скрытых возможностей мессенджера 10 секретных функций WhatsApp: обзор скрытых возможностей мессенджера
Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых
Defense Zone 3: обзор роскошной «защиты башни» для Android и iOS Defense Zone 3: обзор роскошной «защиты башни» для Android и iOS



Популярные бесплатные игры:

Как достать соседа
Как достать соседа
Сокровища Монтесумы 4
Сокровища Монтесумы 3
Морской бой
Морской бой - подводная война
Волшебные пузыри
Волшебные пузыри
Супер Корова
Супер Корова
Веселая ферма 4
Веселая ферма 4
Поле чудес
Поле чудес
Армада танков
Армада танков
Алиен шутер - начало вторжения
Алиен шутер - начало вторжения