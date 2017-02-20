Viber планирует обогнать WhatsApp с новым CEO

Недавно назначенный глава японского ритейлера Rakuten, владельца приложения-мессенджера Viber, собирается быстро представить новые продукты для активной конкуренции с аналогичными мессенджерами WhatsApp и Messenger, принадлежащие Facebook. Рынок приложений для обмена мгновенными сообщениями, а также голосовых и видеозвонков, в Евросоюзе все больше и больше подвергается давлению регуляторов.

Жамель Агава, старший исполнительный директор Viber, планирует выпустить в марте новую версию приложения, которая будет функционировать больше как платформа, нежели отдельное приложение. Господни Агава планирует добавить в Viber новые функции, включая электронную коммерцию и банкинг. Пользователи смогут вместе с друзьями в мессенджере открывать страницы ресторанов, решать, куда пойти и бронировать столики – все это не выходя из Viber. Также запланированы мобильные платежи через приложение, однако этот функционал мессенджер получит позднее.

«Моя главная задача – увеличить аудиторию Viber и сделать приложение доступным для каждого, предложив бесплатные способ коммуникации», - поясняет Агава, - «На втором месте защищенность и безопасность. Третью позицию в рейтинге приоритетов занимает задача сделать из Viber платформу, благодаря которой сервисы Rakuten будут доступны пользователям».

Viber в апреле начала шифровать сообщения, пояснил Агава, чье назначение состоялось в начале февраля. Глава компании, а также большая часть из 350 сотрудников Viber, работают в Израиле, где сосредоточено подразделение мессенджера по исследованиям и разработке. Хотя компания и может сказать, какие пользователи общаются друг с другом, содержимое сообщений Viber узнать (и передать кому бы то ни было) не может. «Даже если у нас будет решение суда, мы не сможем сообщить, о чем вы говорите в мессенджере, поскольку у нас попросту нет этой информации».

Агава стал главой Viber как раз в тот момент, когда Евросоюз рассматривает варианты регулирования деятельности интернет-компаний и сервисов сообщений, а также раздумывает над необходимостью ограничить доступ телеком-компаний к данным потребителей. Черновик этих новых правил был представлен в январе в Брюсселе. Законопроект ограничивает деятельность интернет-компаний (в т.ч. мессенджеров и социальных сетей) по сбору данных, а также дает пользователям больше контроля над настройками защиты личных данных и ограничивает «огромное количество запросов» на разрешение использования куков, с которыми сталкиваются люди во время веб-серфинга.

Представители Viber, а также других мессенджеров, встречались с регуляторами в британском парламенте, где проходила так называемая «образовательная фаза», в ходе которой компании и регуляторы пытались понять друг друга, а Viber, WhatsApp и другие сервисы объяснить принципы работы.

Глобальный рынок мессенджеров растет. Statista прогнозирует, что в 2018 году количество пользователей, общающихся через приложения для обмена сообщениями, вырастет до 2 млрд человек с 1 млрд в 2014 году. По данным исследовательской компании SimilarWeb, Viber является самым популярным мессенджером в 8 странах, еще в 53 лидирует Facebook Messenger, а WhatsApp занял первое место по популярности у жителей 96 стран.

«Мессенджеры – это приложения, в которых пользователи проводят значительное время, месседжинг может стать операционной системой мобильных устройств», - поясняе Агава, который пришел в Viber из мобильной рекламной сети MobPartner, купленной Cheetah Mobile Inc в 2015 году. «Стратегия по реализации Viber как платформы будет готова в ближайшие месяцы. Главное – это скорость, и мы планируем сделать все как можно быстрее».

Procontent.Ru напоминает, что недавно в Viber появились секретные, исчезающие после прочтения, сообщения. Читайте также обзор 15 скрытых возможностей мессенджера.

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