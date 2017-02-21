В WhatsApp появился «Статус» - зашифрованный клон историй из Snapchat

Популярный мессенджер на Android и iOS может замедлить международный рост Snapchat после сегодняшнего запуска WhatsApp Status, новой вкладки для обмена украшенными фото, видео и гифками, которые исчезают по прошествии 24 часов. Фактически, перед нами аналог историй в Snapchat, но за одним исключением – для статуса WhatsApp использует сквозное шифрование, как и для обмена сообщениями.

WhatsApp тестировал новую функцию на бета-пользователях в ноябре, а теперь вкладка «Статус» появляется с обновлением приложения на iOS, Android и Windows Phone по всему миру. Пользователи мессенджера смогут получать новости в необычной форме от друзей и отвечать на них в приватном режиме, делать снимки и украшать их различными рисунками и подписями, а также отсылать результаты своего творчества контактам, которые выберут. Отсылать фото и видео можно обычным способом, через чаты.

Статус может открыть новые рекламные возможности для WhatsApp. Если мессенджер последует за Snapchat и Instagram, то в между «статусами» от друзей может появляться полноэкранная реклама.

Новая функция «Статус» пришла на смену старому сообщению об отсутствии пользователя на месте из древних инстант-мессенджеров. Интересно, что когда WhatsApp был запущен 8 лет назад, это была единственная его функция.

«Изначально мы планировали сделать WhatsApp приложением, с помощью которого можно уведомлять друзей о то, что вы собираетесь делать», - поясняет Ян Коум, глава мессенджера. Однако, люди настолько быстро обменивались короткими посланиями о своем статусе, что в приложении было решено организовать чат, однако статусы остались как отдельная функция.

Сейчас у WhatsApp 1,2 млрд пользователей ежемесячно, отсылающих ежедневно 60 млрд сообщений, в т.ч. 3,3 млрд фото, 760 млн видео и 80 млн «гифок». Мессенджер планирует конвертировать свой успех на рынке инстант-коммуникаций в социальное медиа, напоминающее Snapchat. Если «Статус» в WhatsApp станет популярным, то рост пользовательской базы Snapchat может замедлиться, поскольку последний полагается на генерируемый пользователями контент.

Истории в Instagram, набравшие более 150 млн пользователей, показывают, насколько привлекательным может оказаться клон Snapchat, если его реализовать в популярном приложении. По данным менеджеров социальных знаменитостей и аналитиков, «Истории» Instagram оттянули на себя часть пользователей Snapchat. Рост пользовательской базы последнего после запуска «Историй» сократился на внушительные 82% с 17,2 до 3,2%.

Instagram решительно интегрировал «Истории» на главный экран, выше над основной лентой новостей, а вот WhatsApp похоронил свой «Статус» на отдельной вкладке. Однако, у WhatsApp есть возможность распространить формат Snapchat там, где это приложение не пользуется популярностью – в Южной Америке, Восточной Европе и странах развивающегося мира. Пользователи в этих странах даже не будут считать «Статус» в WhatsApp клоном, но оригинальным нововведением.

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