Фирменный VPN на Android от Google: приложение Wi-Fi Assistant

Подключение к частной виртуальной сети (VPN) на мобильном устройстве поможет надежно защитить ваши личные данные, включая пароли, от кражи злоумышленниками, особенно если вы часто пользуетесь бесплатными общественными сетями Wi-Fi. Впрочем, нередко бывают и исключения – специалисты недавно выяснили, что заметная часть приложений VPN на Android содержит те или иные уязвимости, на деле не предлагая обещанную защиту. Фирменный сервис Wi-Fi Assistant от Google позволит подключиться к собственной VPN интернет-гиганта.

Впрочем, VPN на Android от «корпорации добра» имеет существенные ограничения. Во-первых, приложение работает только на фирменных смартфонах и планшетах под брендом Nexus. Во-вторых, VPN включается только в общественных сетях Wi-Fi, незащищенных паролем. «Ручное» подключение к открытой Wi-Fi сети почему-то не активирует VPN с помощью приложения Wi-Fi Assistant.

Бесплатный VPN для смартфонов от Google стал доступен после тестирования в рамках проекта Project Fi. Осенью прошлого года запуск приложения Wi-Fi Assistant состоялся для всех владельцев девайсов Nexus в США, Канаде, Мексике, Великобритании и странах Северной Европы.

Чтобы установить бесплатный VPN на Android, приложение Wi-Fi Assistant, необходимо иметь в своем распоряжении планшет или смартфон Nexus с Android 5.1 Lollipop или выше. Ссылка на скачивание – внизу статьи. Если в вашей стране приложение недоступно, то в Сети легко найти APK.

После установки приложения, в настройках, разделе Google, появится строка «Сеть». Если произошло подключение к открытой сети Wi-Fi и приложение включило для защиты данных фирменную VPN, появится уведомление. Фактически, у Wi-Fi Assistant одна опция – включить/выключить сервис. При соблюдении всех условия работы, VPN на Android включается автоматически.

Учтите, что при активации VPN на смартфоне может упасть скорость мобильного интернета, а некоторые сервисы (например, приложение ВКонтакте) могут сообщить о входе из «неизвестной локации».

Более функциональным аналогом Wi-Fi Assistant от Google можно назвать приложение Rocket VPN или Tunnel Bear.

Бесплатный VPN на Android с приложением Wi-Fi Assistant:

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