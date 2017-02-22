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Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных

22 февраля, 2017

Бесплатный VPN для смартфонов на Android в виде удобного приложения от канадской компании. На иконке – грозный, на первый взгляд, но дружелюбный медведь, символ программы. Именно он и будет копать VPN-туннели от вашего смартфона к зарубежным серверам. Впрочем, одной активацией VPN приложение TunnelBear не ограничивается – в рукаве у разработчика есть несколько опций, которые сделают ваше пребывание в сети не только максимально анонимным, но и безопасным.

Скачать TunnelBear VPN на Android можно бесплатно из официального магазина Google Play. Объем установки – порядка 15 мегабайт, так что много место приложение в памяти не займет. Кстати, TunnelBear на Андроид уже скачали более 10 миллионов раз.

Для чего нужен VPN на Android:

  • Защиты данных в общественных Wi-Fi сетях. «Открытые» точки доступа в кафе или торговых центрах не обеспечивают безопасности передаваемой по ним информации. Соответственно, злоумышленник может легко похитить ваш пароль от мобильного банкинга, информацию о кредитной карте или другие важные данные. VPN защитит данные.
  • Сокрытия действий в интернет от рекламных сетей, спецслужб недружественных государств, агентов по сбору пользовательских данных. Не секрет, что поведение интернет-пользователей, их предпочтения, часто посещаемые сайты – вся эта статистика нужна для таргетирования рекламы. Разумеется, за такую информацию могут хорошо платить. Приложение VPN скроет ваше местоположение и серьезно затруднит идентификацию.
  • Просмотра ограниченного в той или иной стране контента. К примеру, вы хотели бы посмотреть BBC iPlayer, но увы, за пределами Великобритании этот отличный сервис недоступен, ведь за него платят британские налогоплательщики. Выход – установить на Android бесплатный VPN и наслаждаться качественными британским шоу.

Основные, но далеко не все причины использовать VPN на смартфоне с Android. О типичных сценариях Procontent.Ru расскажет позднее, а пока вернемся к обзору приложения TunnelBear VPN для платформы Android.

Бесплатные 500 МБ VPN-трафика и платный безлимит

Приложение выделяет пользователю в месяц бесплатно 500 мегабайт трафика. Еще гигабайт TunnelBear VPN выдает всем, кто поучаствует в акции и опубликует твит о сервисе. 500 МБ вполне достаточно для электронной почты без скачивания тяжелых вложений, веб-серфинга и даже легкого стриминга видео.

За безлимитный VPN в приложении TunnelBear придется заплатить – 499 рублей в месяц либо 2 465 в год. Не забываем, что этим канадским VPN можно пользоваться не только на Android, но и на iOS или вовсе на компьютере с Windows или Mac. Подписка предоплагает использование под одним аккаунтом TunnelBear VPN на любимых 5 устройствах. То есть оформили подписку на год, и можем пользоваться безлимитным VPN на паре смартфонов, планшете и двух ноутбуках.

VPN для Android - стоимость безлимитных тарифов

Для безлимитного VPN на Android у TunnelBear есть специальное предложение – 229 рублей ежемесячно или 1600 рублей за год. Существенно дешевле, но использовать VPN-трафик без ограничений можно будет исключительно на устройствах с Android.

Оба варианты оплаты подписки доступны в самом приложении через встроенные покупки (кнопку «Купить» в интерфейсе туннельного медведя трудного не заметить).

Обзор функций приложения VPN от TunnelBear на Android

Провайдер сервиса базируется в Торонто, Канада. Компания была основана в 2011 году. Приложение предлагает соединиться с серверами в любой из более 20 стран мира. Все они входят в обширную виртуальную частную сеть (та самая VPN) компании. В списке стран сейчас – США, Великобритания, Гонконг, Германия, Франция, Индия, Мексика, Сингапур, Япония, Бразилия и другие.

VPN от TunnelBear на Android прибыл

Как настроить VPN на Android с помощью TunnelBear

С приложением нет ничего проще – в нижней части экрана выбираем страну (допустим, Германия), а в верхней включаем один-единственный переключатель. На карте, занимающей основную часть экрана в приложении TunnelBear, обозначено ваше местоположение (медведь в норе).

После активации VPN, вам предлагается полюбоваться анимацией – трудолюбивый туннельный мишка будто бы копает туннель до выбранной страны, где появляется нора, откуда он и высовывается, радостный, что соединение установилось. Дуга из нулей и единичек символизирует активность соединения

Включаем VPN для Android с помощью приложения TunnelBear

В нижней левой части экрана приложения TunnelBear VPN есть счетчик остатка бесплатных 500 МБ трафика.

Функция GhostBear: маскировка VPN-трафика на Android

Полезная функция, которая не только еще больше защищает ваши данные, но и маскирует VPN под обычный трафик. Таким образом зашифрованные данные сложнее отследить провайдерам интернета, спецслужбам и различным интернет-компаниям. GhostBear в приложении камуфлирует VPN-соединения, чтобы их наличие было сложнее определить и заблокировать.

Стоит отметить, что отключение GhostBear не делает VPN-соединение на Android менее защищенным. Дополнительная защита – это не та цель, которую ставили разработчики. С помощью этой функции можно обойти ограничение интернет-провайдера, если он блокирует соединения по VPN.

Функции VPN TunnelBear на Android

У GhostBear есть заметный минус – активация этой функции значительно снижает скорость VPN-сети на Android. Впрочем, лучше иметь медленное VPN-соединение, чем не иметь его вовсе.

VigilantBear – блокировка всех интернет-соединений в случаем обрыва связи с VPN-сетью

Полезная функция, если вы полагаетесь на VPN с Android-смартфона для передачи действительно важной информации. Если по каким-то причинам соединение с VPN-сервером TunnelBear будет разорвано, приложение остановит работу интернета на мобильном устройстве, чтобы важные данные не передавались по незащищенному каналу. Приятный штрих к общему портрету дружелюбного VPN-медведя.

Страны, где есть сервера VPN TunnelBear

Список приложений для VPN

TunnelBear позволяет исключить из VPN-сети приложения, использующие интернет. Допустим, вы хотите сэкономить бесплатные 500 мегабайт трафика, а VPN на Android вам нужен исключительно для веб-браузера, но ради просмотра роликов на YouTube постоянно выключать VPN не хочется. Тогда идем в настройки, выбираем функцию SplitBear и указываем приложения, которые не будут пользоваться VPN. Все, TunnelBear стал еще удобней.

Безопасность и шифрование в VPN Tunnel Bear на Android

Приложение использует надежные протоколы безопасности. Кроме того, никих логов на серверах компании не хранится. То есть о присоединении именно вашего IP к серверу Tunnel Bear в далекой Мексике следов не сохранится. Более того, канадская компания не хранит информацию, передающуюся в ее VPN сети – все пароли, логины и ваши действия в интернете нигде не записываются.

Бесплатный VPN трафик в TunnelBear

У VPN от Tunnel Bear, впрочем, есть одна брешь в безопасности – в политике конфиденциальности сервиса указано, что соглашаясь на его использование, вы даете провайдеру разрешение на использование ваших данных в соответствии с законами Канады. Насколько это критично именно для вас – решайте сами. Напомним, что Канада входит в одиозный альянс Five Eyes Alliance, пойманный недавно на слежке за гражданами.

С технической стороны TunnelBear использует два разных VPN-протокола в своей сети. На Windows, Mac OS и Android применяется OpenVPN, а на iOS - IPSec/IKEVv2 (работает лучше всего на «яблочных» устройствах). Надежной 256-битное AES-шифрование с аутентификацией SHA256 используется на всех платформах, за исключением iOS 8 и более ранних версий мобильной операционной системы Apple. В последнем случае применяется шифрование 128-bit AES и SHA-1 для аутентификации.

Стоит отметить прозрачную политику TunnelBear по хранению и использованию данных пользователя – хранится минимум информации об аккаунте, платежные данные и немного рабочих данных для нужд самого сервиса VPN.

К сожалению, VPN от TunnelBear на Android совсем не дружит с P2P-сетями, так что торрентами пользоваться в этой виртуальной частной сети не получится. Отметим, что похожее ограничение есть у значительной части VPN приложений для Android.

Скорость работы VPN на Android от канадской TunnelBear

Скорость при использовании VPN TunnelBear на Android

Использование VPN на любом устройстве может снизить скорость передачи информации. Как минимум – теоретически. Мы проверили скорость работы мобильного интернета с включенным VPN от TunnelBear с помощью популярного приложения SpeedTest для Android. В качестве страны была выбрана Германия. Усредненный результат приведен в таблице ниже. Напомним, что функция GhostBear, в случае ее активации, режет скорость еще больше.

VPN включено Пинг Получение/Download Передача/Upload
Да 103 мс 8,35 Мбит/с 4,82 Мбит/с
Нет 3 мс 22,76 Мбит/с 92,26 Мбит/с

Пинг вырос в 30 раз, скорость загрузки данных сократилась почти в 3 раза, а передачи – в 19 раз. Падение скорости при использовании VPN на Android от TunnelBear заметное, объяснимое, но не критичное. Скорости с включенным VPN хватит и на потоковое видео, и на скачивание файлов и на загрузку объемных файлов в облачные хранилища.

Плюсы и минусы приложения TunnelBear на Android как VPN сервиса

Все достоинства и недостатки приложения TunnelBear VPN можно свести вот к такой таблице для большей наглядности:

МИНУСЫ ПЛЮСЫ
  • Всего 500 МБ бесплатного VPN-трафика в месяц.
  • Сравнительно дорогая подписка от 229 рублей в месяц.
  • Не работает с торрентами.
  • Удобный интерфейс с прикольным медведем.
  • Сравнительно быстрая скорость работы.
  • Настройка доступа приложений к VPN-соединению.
  • GhostBear для маскировки VPN-трафика.
  • Опциональная блокировка всех соединений в случае обрыва связи с VPN-сетью.
  • На русском языке, качественный перевод.
  • Проверенный канадский разработчик.
ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

TunnelBear – одно из лучших приложений VPN на Android с максимально простым интерфейсом, широким выбором серверов, надежным шифрованием трафика и полезными дополнительными функциями. 500 бесплатных мегабайт ежемесячно хватит для подавляющего большинства задач, при которых используют VPN. Снижение скорости интернета при использовании VPN от TunnelBear хоть и заметное, но не критическое. Рекомендуем.

Скачать бесплатное приложение TunnelBear VPN на Android:

чать бесплатное приложение TunnelBear VPN на Android

Также есть версия этого приложения VPN для iPhone или iPad:

Версия приложения VPN для iPhone или iPad

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Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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