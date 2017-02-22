Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных

Бесплатный VPN для смартфонов на Android в виде удобного приложения от канадской компании. На иконке – грозный, на первый взгляд, но дружелюбный медведь, символ программы. Именно он и будет копать VPN-туннели от вашего смартфона к зарубежным серверам. Впрочем, одной активацией VPN приложение TunnelBear не ограничивается – в рукаве у разработчика есть несколько опций, которые сделают ваше пребывание в сети не только максимально анонимным, но и безопасным.

Скачать TunnelBear VPN на Android можно бесплатно из официального магазина Google Play. Объем установки – порядка 15 мегабайт, так что много место приложение в памяти не займет. Кстати, TunnelBear на Андроид уже скачали более 10 миллионов раз.

Для чего нужен VPN на Android:

Защиты данных в общественных Wi-Fi сетях. «Открытые» точки доступа в кафе или торговых центрах не обеспечивают безопасности передаваемой по ним информации. Соответственно, злоумышленник может легко похитить ваш пароль от мобильного банкинга, информацию о кредитной карте или другие важные данные. VPN защитит данные.

Сокрытия действий в интернет от рекламных сетей, спецслужб недружественных государств, агентов по сбору пользовательских данных. Не секрет, что поведение интернет-пользователей, их предпочтения, часто посещаемые сайты – вся эта статистика нужна для таргетирования рекламы. Разумеется, за такую информацию могут хорошо платить. Приложение VPN скроет ваше местоположение и серьезно затруднит идентификацию.

Просмотра ограниченного в той или иной стране контента. К примеру, вы хотели бы посмотреть BBC iPlayer, но увы, за пределами Великобритании этот отличный сервис недоступен, ведь за него платят британские налогоплательщики. Выход – установить на Android бесплатный VPN и наслаждаться качественными британским шоу.

Основные, но далеко не все причины использовать VPN на смартфоне с Android. О типичных сценариях Procontent.Ru расскажет позднее, а пока вернемся к обзору приложения TunnelBear VPN для платформы Android.

Бесплатные 500 МБ VPN-трафика и платный безлимит

Приложение выделяет пользователю в месяц бесплатно 500 мегабайт трафика. Еще гигабайт TunnelBear VPN выдает всем, кто поучаствует в акции и опубликует твит о сервисе. 500 МБ вполне достаточно для электронной почты без скачивания тяжелых вложений, веб-серфинга и даже легкого стриминга видео.

За безлимитный VPN в приложении TunnelBear придется заплатить – 499 рублей в месяц либо 2 465 в год. Не забываем, что этим канадским VPN можно пользоваться не только на Android, но и на iOS или вовсе на компьютере с Windows или Mac. Подписка предоплагает использование под одним аккаунтом TunnelBear VPN на любимых 5 устройствах. То есть оформили подписку на год, и можем пользоваться безлимитным VPN на паре смартфонов, планшете и двух ноутбуках.

Для безлимитного VPN на Android у TunnelBear есть специальное предложение – 229 рублей ежемесячно или 1600 рублей за год. Существенно дешевле, но использовать VPN-трафик без ограничений можно будет исключительно на устройствах с Android.

Оба варианты оплаты подписки доступны в самом приложении через встроенные покупки (кнопку «Купить» в интерфейсе туннельного медведя трудного не заметить).

Обзор функций приложения VPN от TunnelBear на Android

Провайдер сервиса базируется в Торонто, Канада. Компания была основана в 2011 году. Приложение предлагает соединиться с серверами в любой из более 20 стран мира. Все они входят в обширную виртуальную частную сеть (та самая VPN) компании. В списке стран сейчас – США, Великобритания, Гонконг, Германия, Франция, Индия, Мексика, Сингапур, Япония, Бразилия и другие.

Как настроить VPN на Android с помощью TunnelBear

С приложением нет ничего проще – в нижней части экрана выбираем страну (допустим, Германия), а в верхней включаем один-единственный переключатель. На карте, занимающей основную часть экрана в приложении TunnelBear, обозначено ваше местоположение (медведь в норе).

После активации VPN, вам предлагается полюбоваться анимацией – трудолюбивый туннельный мишка будто бы копает туннель до выбранной страны, где появляется нора, откуда он и высовывается, радостный, что соединение установилось. Дуга из нулей и единичек символизирует активность соединения

В нижней левой части экрана приложения TunnelBear VPN есть счетчик остатка бесплатных 500 МБ трафика.

Функция GhostBear: маскировка VPN-трафика на Android

Полезная функция, которая не только еще больше защищает ваши данные, но и маскирует VPN под обычный трафик. Таким образом зашифрованные данные сложнее отследить провайдерам интернета, спецслужбам и различным интернет-компаниям. GhostBear в приложении камуфлирует VPN-соединения, чтобы их наличие было сложнее определить и заблокировать.

Стоит отметить, что отключение GhostBear не делает VPN-соединение на Android менее защищенным. Дополнительная защита – это не та цель, которую ставили разработчики. С помощью этой функции можно обойти ограничение интернет-провайдера, если он блокирует соединения по VPN.

У GhostBear есть заметный минус – активация этой функции значительно снижает скорость VPN-сети на Android. Впрочем, лучше иметь медленное VPN-соединение, чем не иметь его вовсе.

VigilantBear – блокировка всех интернет-соединений в случаем обрыва связи с VPN-сетью

Полезная функция, если вы полагаетесь на VPN с Android-смартфона для передачи действительно важной информации. Если по каким-то причинам соединение с VPN-сервером TunnelBear будет разорвано, приложение остановит работу интернета на мобильном устройстве, чтобы важные данные не передавались по незащищенному каналу. Приятный штрих к общему портрету дружелюбного VPN-медведя.

Список приложений для VPN

TunnelBear позволяет исключить из VPN-сети приложения, использующие интернет. Допустим, вы хотите сэкономить бесплатные 500 мегабайт трафика, а VPN на Android вам нужен исключительно для веб-браузера, но ради просмотра роликов на YouTube постоянно выключать VPN не хочется. Тогда идем в настройки, выбираем функцию SplitBear и указываем приложения, которые не будут пользоваться VPN. Все, TunnelBear стал еще удобней.

Безопасность и шифрование в VPN Tunnel Bear на Android

Приложение использует надежные протоколы безопасности. Кроме того, никих логов на серверах компании не хранится. То есть о присоединении именно вашего IP к серверу Tunnel Bear в далекой Мексике следов не сохранится. Более того, канадская компания не хранит информацию, передающуюся в ее VPN сети – все пароли, логины и ваши действия в интернете нигде не записываются.

У VPN от Tunnel Bear, впрочем, есть одна брешь в безопасности – в политике конфиденциальности сервиса указано, что соглашаясь на его использование, вы даете провайдеру разрешение на использование ваших данных в соответствии с законами Канады. Насколько это критично именно для вас – решайте сами. Напомним, что Канада входит в одиозный альянс Five Eyes Alliance, пойманный недавно на слежке за гражданами.

С технической стороны TunnelBear использует два разных VPN-протокола в своей сети. На Windows, Mac OS и Android применяется OpenVPN, а на iOS - IPSec/IKEVv2 (работает лучше всего на «яблочных» устройствах). Надежной 256-битное AES-шифрование с аутентификацией SHA256 используется на всех платформах, за исключением iOS 8 и более ранних версий мобильной операционной системы Apple. В последнем случае применяется шифрование 128-bit AES и SHA-1 для аутентификации.

Стоит отметить прозрачную политику TunnelBear по хранению и использованию данных пользователя – хранится минимум информации об аккаунте, платежные данные и немного рабочих данных для нужд самого сервиса VPN.

К сожалению, VPN от TunnelBear на Android совсем не дружит с P2P-сетями, так что торрентами пользоваться в этой виртуальной частной сети не получится. Отметим, что похожее ограничение есть у значительной части VPN приложений для Android.

Скорость работы VPN на Android от канадской TunnelBear

Использование VPN на любом устройстве может снизить скорость передачи информации. Как минимум – теоретически. Мы проверили скорость работы мобильного интернета с включенным VPN от TunnelBear с помощью популярного приложения SpeedTest для Android. В качестве страны была выбрана Германия. Усредненный результат приведен в таблице ниже. Напомним, что функция GhostBear, в случае ее активации, режет скорость еще больше.

VPN включено Пинг Получение/Download Передача/Upload Да 103 мс 8,35 Мбит/с 4,82 Мбит/с Нет 3 мс 22,76 Мбит/с 92,26 Мбит/с

Пинг вырос в 30 раз, скорость загрузки данных сократилась почти в 3 раза, а передачи – в 19 раз. Падение скорости при использовании VPN на Android от TunnelBear заметное, объяснимое, но не критичное. Скорости с включенным VPN хватит и на потоковое видео, и на скачивание файлов и на загрузку объемных файлов в облачные хранилища.

Плюсы и минусы приложения TunnelBear на Android как VPN сервиса

Все достоинства и недостатки приложения TunnelBear VPN можно свести вот к такой таблице для большей наглядности:

МИНУСЫ ПЛЮСЫ Всего 500 МБ бесплатного VPN-трафика в месяц.

Сравнительно дорогая подписка от 229 рублей в месяц.

Не работает с торрентами. Удобный интерфейс с прикольным медведем.

Сравнительно быстрая скорость работы.

Настройка доступа приложений к VPN-соединению.

GhostBear для маскировки VPN-трафика.

Опциональная блокировка всех соединений в случае обрыва связи с VPN-сетью.

На русском языке, качественный перевод.

Проверенный канадский разработчик. ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

TunnelBear – одно из лучших приложений VPN на Android с максимально простым интерфейсом, широким выбором серверов, надежным шифрованием трафика и полезными дополнительными функциями. 500 бесплатных мегабайт ежемесячно хватит для подавляющего большинства задач, при которых используют VPN. Снижение скорости интернета при использовании VPN от TunnelBear хоть и заметное, но не критическое. Рекомендуем.

Скачать бесплатное приложение TunnelBear VPN на Android:

Также есть версия этого приложения VPN для iPhone или iPad:

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