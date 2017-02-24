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Большой выбор китайских смартфонов

24 февраля, 2017
Большой выбор китайских смартфонов

Доля китайских смартфонов на российском рынке неуклонно растет. По данным Mobile Research Group, в 2016 году на долю китайских брендов пришлось 30% продаж.

Некоторые аналитики называют и более высокие цифры, утверждая, что на долю Китая приходится как минимум половины рынка. И даже несмотря на замедление роста экономики Поднебесной производители смартфонов чувствуют себя хорошо.

Китайские смартфоны продаются по цене в половину, а то и в несколько раз дешевле аналогов А-брендов с тем же набором характеристик, поэтому поклонников у них постепенно становится больше. Эти и другие устройства можно найти на сайте priceok.ru, узнать цену и сравнить с другими моделями.

А теперь список китайских, относительно недорогих смартфонов, которые могут стать достойным выбором в 2017 году.

ZTE Blade A910

Данное устройство может порадовать любителя современных гаджетов и при этом не разочарует своей ценой. Покупатель может рассчитывать на 5,5 дюймовый экран (1280x720 пикселей), 16 ГБ встроенной и 2 ГБ оперативной памяти, камеры на 13 и 8 Мп. При этом смартфон работает на базе ОС Android 6.0, которой те же А-бренды не всегда комплектуют свои новинки.

Xiaomi Redmi 3S

Смартфон со сканером отпечатков пальцев, за которым так «охотятся» любители технологичных «наворотов». В комплектации IPS-экран, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ, слот для карты памяти, с помощью которой можно расширить пространство до 128 ГБ, а также мощная батарея (4100 мАч), которая держит заряд до двух дней при умеренной эксплуатации.

Сканер отпечатков пальцев находятся на задней панели, к нему очень быстро привыкаешь, а реагирует он отменно.

Meizu MX6

Устройство, которое стоит немного дороже предыдущих моделей, но затраты себя оправдывают: 4 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, 5,5-дюймовый экран, емкость аккумулятора 3060 мАч. Основная камера на 12 Мп имеет встроенную автофокусировку, благодаря которой достигаются оптимальные показатели съемки. Фронтальная камера 5 Мп, которой хватает для отличной передачи видеосигнала и фотографирования.

По итогам 2016 года на 3-5 местах среди лидеров смартфонов оказались Huawei (8,9%), Oppo (5,4%) и Xiaomi (4,5%). Никто не удивится, если итог 2017 года продемонстрирует устойчивую тенденцию роста и постепенное вытеснение китайскими брендами устоявшихся компаний. Китайские смартфоны стали узнаваемыми и востребованными в России. Такой успех обеспечивает маркетинговая стратегия, которую активно совершенствуют предприимчивые китайцы.

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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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