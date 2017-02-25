В Viber можно будет покупать: контекстный онлайн-шопинг не выходя из мессенджера

В приложении популярного мессенджера Viber появится новая функция, которая станет «первой ласточкой» на пути превращения сервиса в платформу, о которой говорил новый глава компании в прошлом месяце. В Viber пользователи смогут покупать различные товары, не выходя из приложения – достаточно нажать на иконку с изображением сумки в нижней части экрана и пролистать предложения. Специальные алгоритмы мессенджера подберут товары, соответствующие контексту чата.

Шопинг в Viber будет запущен сначала в США, 6 марта, а уже затем в других странах. На старте в мессенджере будут доступны товары целого ряда категорий – от электроники до модных аксессуаров. Предложения поступят как от интернет-магазина Rakuten.com, владельца Viber, а также избранные товары от 30 брендов.

Покупки у каких брендов можно будет совершить через Viber пока неизвестно, однако как минимум в пул партнеров мессенджера войдет сеть универмагов Macy`s. В новом разделен для шопинга в Viber будет отведено место и под «специальные предложения», так что стоит ожидать партнерства с такими агрегаторами скидок как Groupon.

Совершить покупку напрямую через Viber сразу после запуска шопинг-функции будет нельзя – покупателя перенаправят на соответствующую страницу приложения магазина с помощью глубокой ссылки или на мобильный сайт продавца, если приложение у пользователя не установлено. Однако, возможность купить товар прямо в приложении появится в Viber в сравнительно недалеком будущем.

«В Viber в конце концов появится возможность делать прямые покупки, однако сперва мы должны посмотреть на поведение пользователей в новом разделе приложения с покупками. Покупать напрямую из Viber можно будет совсем скоро», - комментирует запуск мобильного шопинга новый глава компании, Жамель Агава. Напомним, что владельцем мессенджера является ритейлер Rakuten, экспертизу которого в электронной коммерции будет использовать Viber.

Viber в течение последних нескольких месяцев запустил в приложении мессенджера новые функции, стремясь догнать по функционалу своих конкурентов. Кроме того, компания работает над наращиванием потенциала монетизации своего сервиса.

«Мы хотим сделать из Viber платформу, не прибегая к «тупой» рекламе», - поясняет Агава. Глава мессенджера, разумеется, имеет в виду не всю рекламу, а такие навязчивые форматы как всплывающие баннеры и разворачивающиеся на весь экран видео. «Нам кажется, что Viber просто создан для коммерции – будь то шопинг или бронирование столиков в ресторанах. Мессенджер должен помочь получить вам больше информации о любой теме, которую вы обсуждаете с друзьями».

Впрочем, и основные конкуренты Viber не кинулись в объятия рекламодателей. Facebook Messenger, WeChat и Line добавили ряд новых функций, которые сделали их мессенджерами более удобными и полезными для пользователей, а не просто способом общения с помощью текста или фото.

Facebook сделал из Messenger бот-платформу, на базе которой десятки сторонних разработчиков создают ассистентов с AI, помогающие пользователям с помощью чатов покупать вещи, получать информацию и переводить деньги. WeChat и Line годами улучшали свои мессенджеры с помощью дополнительных функций, таких как игры и покупки, которые помогли привлечь новую аудиторию и увеличить ее вовлечение.

Одно из недавних нововведений Viber, расширение для чатов, призвано улучшить поиск в приложении во время разговора и позволяет получить дополнительную информацию, к примеру, из Википедии, либо разнообразить диалог подходящей «гифкой» из Giphy.

Расширение для шопинга, анонсированное сегодня, будет находиться рядом с расширением для чатов – обе новых функции вызываются с помощью иконок (сумка с продуктами и символ @, соответственно). После тапа по иконке вместо клавиатуры в приложении Viber появляется соответствующее меню.

Использование Viber для покупок – очередная вариация на тему развития нового тренда социальной коммерции. На нее возлагали надежды многие другие компании, однако далеко не все проекты оказались успешными.

Twitter попробовал внедрить шопинг в микроблогах, однако успехом начинание не увенчалось. Facebook сделал пару попыток с такими сервисам, как «Подарки», которые откровенно провалились, и более свежим решением превратить «Группы» в платформы для продажи. Последняя если и не имела оглушительный успех, но определенно пользуется популярностью.

В отличие от других проектов электронной коммерции, шопинг в Viber не полагается на огромный массив данных, собранных о пользователе онлайн и в общем о поведении покупателей в интернете. Viber не планирует собирать данные пользователей, поскольку информация в чатах зашифрована. Таким образом, мессенджер не знает, о чем именно вы общаетесь со своими друзьями.

«Мы не можем пользоваться чатами. Никак», - поясняет глава компании. Ключевые слова, на базе которых подбираются товары, используются исключительно для подбора товаров. Более того, пользователь вводит их сам в расширении для шопинга, поэтому Viber не собирает какую бы то ни было пользовательскую статистику. Поборники защиты персональных данных порадуются такому подходу, другие увидят упущенную возможность более точно таргетировать предложения.

В будущем, возможно, Viber предложить возможность пользователю уточнять критерии поиска товаров с помощью истории чатов, однако такое использование личных данных будет строго опциональным и необязательным. Пока компания ставит во главу угла конфиденциальность своих пользователей, поэтому никакой статистики для таргетинга не собирает и не использует.

Rakuten не будет единственным партнером Viber в сфере онлайн-шопинга, поскольку компания популярна в основном на своем домашнем рынке, в Японии, где ее называют «японским Amazon». Тем не менее, Rakuten сыграл большую роль в создании функционала покупок для мессенджера.

Rakuten предоставил Viber ресурсы для совместного создания нового функционала, включая работу маркетингового подразделения материнской компании при создании поискового движка, а также остальную часть технического бек-энда. Поэтому партнерам Viber по онлайн-шопингу достаточно предоставить компании каталог товаров.

Бизнес-модель шопинга в Viber строится на плате за клик или плате за покупку. Другими словами, мессенджер получит свой процент за каждую транзакцию или плату за каждый переход пользователя в каталог партнера. Когда (и если) в Viber появится инфраструктура для приема оплаты, мессенджер сможет увеличить свою комиссию.

Впрочем, пока точная схема работы Viber и его партнеров, что называется, «подвешена в воздухе». Им еще предстоит разобраться, как наиболее эффективно можно использовать новый функционал мессенджера.

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