Выбираем VPN на Андроид: обзор приложений TunnelBear VPN, Opera VPN и Rocket VPN

Виртуальная частная сеть (Virtiual Private Network) или просто VPN – малоизвестный функционал на Android, но крайне полезный, ведь через смартфон мы передаем массу персональной и важной информации, включая пароли от мобильного банкинга, логины от популярных сервисов и так далее. VPN на Андроид, если воспользоваться специальным бесплатным приложением, позволяет перегонять весь трафик через удаленный сервер и даже шифровать данные. Особенно важно включать VPN на смартфоне, если вы используете для выхода в интернет незащищенные общественные Wi-Fi точки доступа. Обзор трех бесплатных приложений VPN для Android – ниже.
VPN позволяет подменить ваш реальный IP, тем самым маскируя ваш смартфон от атак хакеров и автономного вредоносного ПО. Еще одно преимущество VPN на Андроид – возможность получить доступ к веб-сайтам, заблокированным в тех или иных странах. К примеру, в России не удастся посмотреть BBC iPlayer – качественное и бесплатное Интернет-телевидение Великобритании. Приложение VPN позволяет подменить местоположение вашего устройства в интернете, подключившись к удаленному серверу в Великобритании. Точно таким же образом можно воспользоваться сервисами Hulu и Netflix, к примеру, хотя последний проводит серьезные проверки, чтобы отсечь замаскированных пользователей VPN.
Бесплатные приложения VPN, как правило, серьезно занижают скорость Интернет-соединения. Наши тесты бесплатного TunnelBear VPN на Android показали, что пинг по сравнению с обычным соединением вырос в 34 раза, с 3 мс до 103 мс, входящий трафик (передача, download) в 3 раза (вполне приемлемо), а исходящий трафик (прием, upload) – в 19 раз. Теоретически, при использовании на Андроид бесплатного VPN могут возникнуть некоторые сложности с многопользовательскими онлайн играми в режиме реального времени (редкость на Андроид), видеовызовах с хорошим качеством и прочих приложений, требующих быстрого интернет-соединения с минимальным пингом. Почта, сайты, LinkedIn, мессенджеры и даже YouTube будут работать без особых задержек.
Платные VPN на Android, опять же теоретически, этого недостатка лишены – их создатели минимизируют потери ремаршрутизации трафика при работе с удаленным сервером.
Таким образом, основные недостатки и преимущества использования виртуальной частной сети на смартфоне или планшете (будь то бесплатный сервис или платное приложение), можно свести к следующему наглядному списку.
Даже если вы уверены в полной защищенности ваших данных, не лишним будет дополнительно защитить конфиденциальную информацию (например, мобильный банкинг) с помощью бесплатного VPN на Android. Ниже – три бесплатных и надежных приложения на выбор.
Одна из старейших бесплатных частных сетей, доступная в виде приложения VPN на Андроид. У TunnelBear 20 серверов в разных странах, надежное шифрование трафика и весьма положительные отзывы. Наше тестирование показало надежную работу этого приложения и весьма приемлемые тарифы на безлимитный VPN. Бесплатно в TunnelBear доступно 500 мегабайт VPN-трафика ежемесячно. Ссылка на скачивание и все подробности – в обзоре приложения TunnelBear VPN для Android. Есть версия также на iPhone.
Бесплатный VPN для Андроид от британской компании Liquidum может похвастаться стильным современным интерфейсом, шифрованием трафика, серверами в разных концах мира (Германия, Сингапур, Швеция, Япония и т.д.). В приложении есть возможность назначить сервера в разных странах на разные приложения – к примеру, для YouTube будет использоваться VPN-соединение с Германией, а для LinkedIn – с Великобританией. Удобная функция, которой нет в других приложениях VPN для Android. Подробный обзор Rocket VPN и ссылка для скачивания (в т.ч. APK-файла).
Бесплатный и безлимитный (!) VPN от создателя популярных мобильных браузеров, норвежской компании Opera Software. В отличие от большинства бесплатных VPN на Android, в приложении Opera отсутствует ограничение трафика – читайте, смотрите и слушайте контент через частную виртуальную сеть сколько хотите. Единственное и весомое для некоторых пользователей «но» - в случае включение торрентов или P2P-качалок аккаунт будет заблокирован навсегда.
Скачать бесплатный VPN на Android от Opera:.
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© Дмитрий Серпухов «Мобильный Контент»