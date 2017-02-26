Выбираем VPN на Андроид: обзор приложений TunnelBear VPN, Opera VPN и Rocket VPN

Виртуальная частная сеть (Virtiual Private Network) или просто VPN – малоизвестный функционал на Android, но крайне полезный, ведь через смартфон мы передаем массу персональной и важной информации, включая пароли от мобильного банкинга, логины от популярных сервисов и так далее. VPN на Андроид, если воспользоваться специальным бесплатным приложением, позволяет перегонять весь трафик через удаленный сервер и даже шифровать данные. Особенно важно включать VPN на смартфоне, если вы используете для выхода в интернет незащищенные общественные Wi-Fi точки доступа. Обзор трех бесплатных приложений VPN для Android – ниже.

VPN позволяет подменить ваш реальный IP, тем самым маскируя ваш смартфон от атак хакеров и автономного вредоносного ПО. Еще одно преимущество VPN на Андроид – возможность получить доступ к веб-сайтам, заблокированным в тех или иных странах. К примеру, в России не удастся посмотреть BBC iPlayer – качественное и бесплатное Интернет-телевидение Великобритании. Приложение VPN позволяет подменить местоположение вашего устройства в интернете, подключившись к удаленному серверу в Великобритании. Точно таким же образом можно воспользоваться сервисами Hulu и Netflix, к примеру, хотя последний проводит серьезные проверки, чтобы отсечь замаскированных пользователей VPN.

Бесплатные приложения VPN, как правило, серьезно занижают скорость Интернет-соединения. Наши тесты бесплатного TunnelBear VPN на Android показали, что пинг по сравнению с обычным соединением вырос в 34 раза, с 3 мс до 103 мс, входящий трафик (передача, download) в 3 раза (вполне приемлемо), а исходящий трафик (прием, upload) – в 19 раз. Теоретически, при использовании на Андроид бесплатного VPN могут возникнуть некоторые сложности с многопользовательскими онлайн играми в режиме реального времени (редкость на Андроид), видеовызовах с хорошим качеством и прочих приложений, требующих быстрого интернет-соединения с минимальным пингом. Почта, сайты, LinkedIn, мессенджеры и даже YouTube будут работать без особых задержек.

Платные VPN на Android, опять же теоретически, этого недостатка лишены – их создатели минимизируют потери ремаршрутизации трафика при работе с удаленным сервером.

Таким образом, основные недостатки и преимущества использования виртуальной частной сети на смартфоне или планшете (будь то бесплатный сервис или платное приложение), можно свести к следующему наглядному списку.

Минусы применения VPN на Андроид:

Снижение скорости приема и передачи данных («замедление интернета»).

Существенный рост «пинга» (для некоторых задач – критичный).

Некорректная работа приложений с геолокацией. К примеру, приложение ВКонтакте после активации VPN на Андроид сообщит, что вы пытаетесь зайти в свой аккаунт из «неизвестного места» и предложит подтвердить введением номера телефона, что вы – это вы.

Плюсы использования VPN на Андроид:

Почти полная анонимность в интернете.

Защита данных от кражи, особенно в общественных Wi-Fi сетях.

Возможность получить доступ к заблокированному в вашем регионе сайту или сервису.

Шифрование передаваемых и получаемых данных на смартфоне – защита персональной и конфиденциальной информации.

Анонимность для рекламных сетей – вы перестанете быть «видимым» для сервисов, собирающих информацию о вашей активности в Сети.

Обзор 3 бесплатных приложений VPN на Android: TunnelBear VPN, Rocket VPN и Opera VPN

Даже если вы уверены в полной защищенности ваших данных, не лишним будет дополнительно защитить конфиденциальную информацию (например, мобильный банкинг) с помощью бесплатного VPN на Android. Ниже – три бесплатных и надежных приложения на выбор.

TunnelBear VPN

Одна из старейших бесплатных частных сетей, доступная в виде приложения VPN на Андроид. У TunnelBear 20 серверов в разных странах, надежное шифрование трафика и весьма положительные отзывы. Наше тестирование показало надежную работу этого приложения и весьма приемлемые тарифы на безлимитный VPN. Бесплатно в TunnelBear доступно 500 мегабайт VPN-трафика ежемесячно. Ссылка на скачивание и все подробности – в обзоре приложения TunnelBear VPN для Android. Есть версия также на iPhone.

Особенности TunnelBear VPN для смартфонов на Android:

500 МБ бесплатного VPN ежемесячно.

Надежное 256-битное AES шифрование и аутентификация SHA256.

Дополнительный функционал: GhostBear для маскировки зашифрованного трафика.

Безлимитный VPN от 229 рублей в месяц (или 1600 рублей в год).

Поддержка торрентов и P2P-сервисов: нет.

Версии для iOS, Mac, Windows.

Rocket VPN

Бесплатный VPN для Андроид от британской компании Liquidum может похвастаться стильным современным интерфейсом, шифрованием трафика, серверами в разных концах мира (Германия, Сингапур, Швеция, Япония и т.д.). В приложении есть возможность назначить сервера в разных странах на разные приложения – к примеру, для YouTube будет использоваться VPN-соединение с Германией, а для LinkedIn – с Великобританией. Удобная функция, которой нет в других приложениях VPN для Android. Подробный обзор Rocket VPN и ссылка для скачивания (в т.ч. APK-файла).

Особенности Rocket VPN для Android:

250 МБ бесплатного трафика ежемесячно.

Широкий выбор серверов.

Шифрование трафика.

Возможность выбрать сервер для отдельного приложения.

Безлимтный VPN – от 140 рублей в месяц (при оплате за год).

Opera VPN

Бесплатный и безлимитный (!) VPN от создателя популярных мобильных браузеров, норвежской компании Opera Software. В отличие от большинства бесплатных VPN на Android, в приложении Opera отсутствует ограничение трафика – читайте, смотрите и слушайте контент через частную виртуальную сеть сколько хотите. Единственное и весомое для некоторых пользователей «но» - в случае включение торрентов или P2P-качалок аккаунт будет заблокирован навсегда.

Особенности Opera VPN для Android:

Полностью бесплатный и действительно безлимитный VPN на Андроид.

Приложение от надежного и именитого разработчика, Opera Software.

Поддержка торрентов заблокирована.

Защищает ваши данные в общественных Wi-Fi сетях.

Версия для смартфонов и планшетов.

Скачать бесплатный VPN на Android от Opera:

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