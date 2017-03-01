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Samsung Galaxy S8: первое фото

1 марта, 2017

Очередная утечка об очередном флагмане южнокорейского производителя – на этот раз из надежного источника, от Эвана Бласса (@evleaks на Twitter). На пресс-рендере – фронтальное «фото» Galaxy S8, приготовленное, очевидно, для рассылки вместе с пресс-релизами. Какой именно вариант флагмана Samsung на фото – стандартный Galaxy S8 или улучшенный S8+, неизвестно.

На фото Galaxy S8 представлен аппарат с безрамочным «изогнутым» экраном, сканером радужной оболочки глаза в верхней части, «качелькой» регулировки громкости (слева) и кнопкой включений (справа).

Под кнопкой регулировки громкости, судя по фото Galaxy S8, расположилась еще одна кнопка – вероятно, она предназначена для активации Bixby AI. Наконец, на фронтальной панели S8 нет и следа физической кнопки.

Samsung Galaxy S8 и его премиум-версия S8+, как ожидается, будут официально представлены в конце марта – 29 числа.

Samsung Galaxy S8 первое фото

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Фотографии статьи:
Samsung Galaxy S8: первое фото Samsung Galaxy S8: первое фото
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Издатель: Procontent.ru , источник: Gsmarena  
Упоминание компаний: Samsung,
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