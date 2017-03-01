Xiaomi Redmi 4X – улучшенным версия 4-ки со Snapdragon 435

Китайские покупатели в ближайшее время получат обновленную версию популярного смартфона Redmi 4 от Xiaomi – модель 4X с обновленным процессором Qualcomm Snapdragon 435 и поддержкой более высоких скоростей LTE. Xiaomi Redmi 4X выйдет для китайского рынка. Производитель, сосредоточенный на собственном чипсете Surge S1 и Mi 5C, не забывает и про недорогие модели смартфонов.

Xiaomi Redmi 4X внешне идентичен обычному Redmi 4 – оснащен тем же 5-дюймовым экраном с разрешением 1280x720 пикселей, однако внутри установлен новый процессор – Snapdragon 435 вместо S430 у Redmi 4. Новый чипсет работает на все тех же 8 ядрах A53 с частотой 1,4 ГГц и видеоускорителем Adreon 505. Однако, у Snapdragon 435 улучшенный LTE-модем, поддерживающий более высокие скорости мобильного интернета – 300 Мбит/с скачивание и 100 Мбит/с загрузка.

Остальные характеристики Xiaomi Redmi 4X ничем не отличаются от его предшественника – 13-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельная фронтальная, поддержка 2 SIM-карт, VoLTE и аккумулятор на 4 100 мАч. Работает аппарат на базе Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой MIUI 8 от Xiaomi.

Xiaomi Redmi 4X можно будет купить в версиях 2ГБ ОЗУ + 16 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ. Цвета на выбор – вишневый розовый, золотое шампанское и матовый черный.

Цена Redmi 4X в Китае составит около 100 долларов (примерно 5 800 рублей) за модель с 16 ГБ встроенной памяти и 130 долларов (примерно 7 500 рублей) за 32 ГБ версию. Будет ли модель официально поставляться в другие страны – пока неизвестно. Ищите Xiaomi Redmi 4X в китайских интернет-магазинах с доставкой в Россию.

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