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Снижены цены на Xiaomi Redmi Note 3 Pro, Lenovo ZUK Z2 и Redmi Note 4: купоны от GearBest

1 марта, 2017

Смартфон с большим экраном, шустрым процессором, отличной камерой и приятным дизайном – настоящий подарок, особенно если их цена составляет около 10 000 рублей. Благодаря акции интернет-магазина GearBest, тройку классных планшетофонов можно купить по весьма выгодным ценам. Читателей Procontent.Ru ждут купоны на приятную скидку и еще пара «бонусов». Срок действия акции по снижению цены на Xiaomi Redmi Note 3 Pro, Lenovo ZUK Z2 4G и Redmi Note 4 ограничен.

Все три смартфона доступны для заказа по ссылкам ниже. Доставку в любой город России GearBest организует совершенно бесплатно. Кроме Lenovo ZUK Z2, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi Note 3 Pro по сниженным ценам, GearBest также предлагает купить стильный и функциональный фитнес-браслет Xiaomi MiBand 2 и Wi-Fi камеру Xiaomi Smart 1080P со значительной скидкой.

Xiaomi Redmi Note 3 Pro 4G

Купить Xiaomi Redmi Note 3 Pro 4G со скидкой

Стильный планшетофон с 5,5-дюймовым FullHD-экраном в «золотом» корпусе оснащен 6-ядерным процессором Snapdragon 650 1,8 ГГц, 3ГБ оперативной памяти и молниеносным сканером отпечатков пальцев. Объем встроенной памяти – 32 ГБ. Камера – 16 мегапикселей. Redmi Note 3 Pro работает на Android 6.0 Marhsmallow и поддерживает современные LTE-сети для сверхскоростного мобильного интернета. Акционная цена – всего 10 988 рублей. Действует только 2 дня! Укажите купон Note3PR при оформлении заказа, чтобы получить дополнительную скидку. Доставка – бесплатно.

Купить XIAOMI Redmi Note 3 Pro.

Lenovo ZUK Z2

Смартфон Lenovo ZUK Z2 со скидкой

Беленький стиляга на базе мощного процессора Snapdragon 820 2,15 ГГц с 13-мегапиксельной камерой. Богатырский FullHD-экран с диагональю 5,5 дюймов, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Любителей сэлфи порадует 8-мегапиксельная фронтальная камера. Емкость аккумулятора – 3 500 мАч. Отличный выбор тех, кто хочет максимум мощности за небольшие деньги. Цена Lenovo ZUK Z2 в рамках акции составляет всего 11 599 рублей. Введите купон ZUKZ2L во время оформления заказа, чтобы получить дополнительную скидку. Доставка в России – бесплатно.

Купить Lenovo ZUK Z2

Xiaomi Redmi Note 4 4G

Заказать Xiaomi Redmi Note 4 4G по сниженной цене

Флагман сегодняшнего мини-обзора тройки смартфонов по акционным ценам. Redmi Note 4 оснащен мощнейшим 10-ядерным процессором Helio X20, 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Качественная 13-мегапиксельная камера, поддержка 2 SIM-карт и 5,5-дюймовый экран со стеклом 2,5D. Аппарат в рамках акции (осталось всего 2 дня) предлагается по цене 12 209 рублей. Купон NOTEM, указанный при оформлении заказа, сделает цену Redmi Note 4 еще ниже.

Купить Xiaomi Redmi Note 4 4G

В качестве приятного бонуса от GearBest.com читателям Procontent.Ru пара купонов на популярный «умный» фитнес-браслет с пульсометром, шагомером и будильником от Xiaomi и смарт-камеру 1080p с поддержкой Wi-Fi, датчиком движения и ночным режимом.

Купить Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2 со скидкой

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2

Купон: Band2GB. Со скидкой доступно 3000 браслетов.

Купить смарт-камеру Xiaomi Smart 1080P WiFi IP со скидкой

Камера Xiaomi Smart 1080P WiFi IP

Купон: XMWiFiIP. Со скидкой доступно всего 500 камер.

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Снижены цены на Xiaomi Redmi Note 3 Pro, Lenovo ZUK Z2 и Redmi Note 4: купоны от GearBest Снижены цены на Xiaomi Redmi Note 3 Pro, Lenovo ZUK Z2 и Redmi Note 4: купоны от GearBest Снижены цены на Xiaomi Redmi Note 3 Pro, Lenovo ZUK Z2 и Redmi Note 4: купоны от GearBest Снижены цены на Xiaomi Redmi Note 3 Pro, Lenovo ZUK Z2 и Redmi Note 4: купоны от GearBest Снижены цены на Xiaomi Redmi Note 3 Pro, Lenovo ZUK Z2 и Redmi Note 4: купоны от GearBest
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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