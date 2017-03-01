iOS не хватает фирменного VPN от Apple

В iOS 10, вышедшей в сентябре прошлого года, появилось небольшое изменение, касающееся мобильного интернета. Спрятанная в разделе настроек Wi-Fi, новая опция iOS уведомляет пользователя в случае, если iPhone или iPad подключен к незащищенной сети и любой трафик (в т.ч. пароли) может быть перехвачен. Защитить информацию в этом случае можно двумя способами: 1) не подключаться к незащищенной Wi-Fi сети; 2) начать пользоваться VPN. Выбор бесплатных VPN на Android достаточно богат, есть даже фирменное приложение от Google. Apple, известная постоянно декларируемой защитой данных пользователей, могла бы встроить VPN в очередную версию iOS.

В Android проблема незащищенного соединения в Wi-Fi сетях отчасти решена уже упоминавшимся выше приложением Wi-Fi Assistant. Пользователи могут положиться на бесплатный VPN-сервис от Google при подключении к незащищенным общественным Wi-Fi сетям. Для большинства пользователей этого бесплатного приложений VPN вполне достаточно для защиты трафика при открытом соединении с точкой доступа.

На iOS фирменного VPN нет, поэтому пользователям, которые еще и должны догадаться, что соединение может быть небезопасным, приходиться просеивать App Store в поиске подходящего VPN.

Apple известен своим щепетильным подходом к безопасности iOS, по сути закрытой экосистемы. Не меньшее внимание «яблочная» компания уделяет защиты пользовательских данных. Фирменный VPN – вполне логичный шаг со стороны Apple, учитывая превращение смартфона в настоящий кладезь различных пользовательских данных, включая финансовую информацию, доступ к банковскому счету, покупкам, документам и так далее.

Дата-центры Apple разбросаны по всему миру, а iOS пользователи имеют доступ к бесплатному облачному хранилищу iCloud (впрочем, бесплатный объем достаточно скромный). Компании не придется тратить очень уж существенное количество ресурсов, чтобы предложить владельцам iPhone и iPad встроенный в iOS VPN-сервис. Apple может не только предупредить пользователей о подключении к небезопасной Wi-Fi сети, но и предложить защиту.

Если Apple не считает разумным вкладываться в реализацию VPN для iOS, то компания хотя бы могла отметить в App Store надежные сервисы. В магазине сотни различных приложений с VPN на iOS, разобраться в тонкостях работы которых неспециалисту не под силу. После далеко не гладкого запуска собственных «Карт», Apple вполне смог обратить внимание пользователей на достойнее аналогичные решения от сторонних разработчиков. То же самое можно сделать и с приложениями VPN-сервисов, тем более фирменного решения «яблочная» компания не предлагает.

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