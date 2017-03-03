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Galaxy S7 Edge признали лучшим смартфоном 2016 года

3 марта, 2017
Galaxy S7 Edge признали лучшим смартфоном 2016 года

Эксперты GSMA присудили прошлогоднему флагману корейской компании Samsung титул «Лучший смартфон 2016 года» в категории «Лучшие мобильные телефоны и устройства» на Всемирном мобильном конгрессе 2017 (MWC) в рамках ежегодного вручения наград «Global Mobile Awards». Galaxy S7 Edge по сей день остается одним из лучших смартфонов на рынке, особенно после обновления до Android 7.0 Nougat. Фиаско Galaxy Note 7 отчасти помогло S7 Edge сохранить привлекательность в глазах покупателей.

Владельцы дефектных Note 7 при возврате устройств могли в том числе выбрать другой смартфон на замену, и многие предпочли Galaxy S7 Edge. У смартфона достаточно большой экран, изогнутый дисплей, заходящий на обе грани устройства и та же комбинация процессора и объема оперативной памяти. Note 7 предлагает чуть большую диагональ экрана, стилус S-Pen и сканер радужной оболочки глаза.

У S7 Edge 5,5-дюймовый экран с матрицей AMOLED и разрешением Quad HD (2560х1440 пикселй), фирменный процессор Exynos 8890 (8 ядер, частота 2,3 ГГц), 12-мегапиксельная камера с оптическим стабилизатором изображения, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Смартфон поддерживает карты памяти microSD объемом до 200 ГБ. Разъем для 2 SIM-карт комбинированный, т.е. можно вставить либо пару «симок», либо SIM-карту и карту памяти. Емкость аккумулятора – 3 600 мАч.

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Издатель: Procontent.ru , источник: Gsmarena  
Упоминание компаний: Samsung,
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