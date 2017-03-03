Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Обзор Nokia 3110: возвращение легендарного «неубиваемого» телефона

3 марта, 2017

Nokia возродила из пепла один из самых известных своих телефонов, модель Nokia 3110, на пресс-конференции в ходе Всемирного мобильного конгресса. Воскрешение легендарной 3110 было проведено финской компаний HMD Global, владеющий правами на выпуск телефонов под брендом Nokia. В обзоре Nokia 3110 ниже – первые впечатления о современной реинкарнации легендарного телефона.

Оригинальная Nokia 3110 поступила в продажу в сентябре 2000 года. Легкий и невероятно прочный телефон стал «иконой» начала нулевых благодаря рекордному времени работы от аккумулятора, качественной сборке и, как следствие, «неубиваемости».

«Неубиваемая» Nokia 3110 довольно быстро стала самым продаваемым телефоном всех времен – финская компания выпустила на рынок 126 млн аппаратов. Даже до редизайна от HMD Global, на Amazon и возможно было отыскать и купить телефоном, которому исполнилось 17 лет.

Возвращение Nokia 3110

Обзор новой Nokia 3110

Обновленная модель легендарной Nokia 3110 на удивление легкая и отлично сидит в руке – ее вес всего 79,6 граммов. Сборка и материалы – качественные. Впрочем, время покажет, сравнится ли потомок 17-летнего «дедушки» со своим предком по такому важному для «звонилки» показателю как «неубиваемость». Можно смело утверждать, что новая Nokia 3110 – крепкий телефон.

Набивать тексты на классической телефонной клавиатуре Nokia 3110 не составляет особого труда и вызывает ностальгические чувства. Имейте в виду, что реинкарнация легенды не имеет сенсорного экрана.

Навигация по меню и приложения осуществляется с помощью классического пэда (вверх-вниз-вправо-влево), встроенного в тот самый белый «воротничок», который окружает 2,4-дюймовый цветной экран.

Легендарная Nokia 3110 вернулась: обзор характеристик

Слева и справа от пэда на Nokia 3310 кнопки вызова и отбоя, как и на любой классической «трубке».

Размеры обновленной классики составляют всего 15.6 x 51 x 12.8 мм, вес – скромные 80 граммов, так что телефон отлично сидит в руке и управляется одним большим пальцем, в отличие от современных планшетофонов с экранами 5 и более дюймов.

Включение Nokia 3110 сразу же погружает в ностальгические чувства обладания первым мобильником в начале 00-х. Разобраться в управлении классическим сотовым телефоном не составит труда, даже если вы никогда не пользовались подобными «динозаврами».

Обзор Nokia 3110 выпуска 2017 года

Новая Nokia 3110 работает не на Symbian, как ее предок, а на платформе Nokia Series 30+, однако различить «на глаз» отличия практически не возможно – спартанская сетка меню, предикативный ввод T9, все здесь, как и не было 17 лет, а также съемный аккумулятор и знаменитейшая мобильная игра «Змейка».

Да-да, не удивляйтесь - HMD Global не забыл предустановить на телефон классическую мини-игру, с которой и началась эра мобильных игр. Почти машина времени, хотя производитель телефона решил сделать цветную версию игры для обновленной Nokia 3110 – простые точки на черно-зеленом двухцветном экране сменили ярко-красные яблочки. Все тот же аддиктивный геймплей, подходящий классическому телефону, но играть все-таки лучше в ту же «Змейку» в Facebook Messenger на смартфоне, которую запустила Nokia на этой платформе.

Обновленная Nokia 3110 через 17 лет

Wi-Fi Nokia 3110 не поддерживает, так что придется полагаться на медленный 2,5G интернет для веб-серфинга, чтения почты и отправки твитов. HMD Global встроила в телефон Bluetooth, с помощью которого можно отсылать фотографии, снятые 2 Мп камерой на другие устройства. Полезная функция, ведь объем встроенной в Nokia 3110 памяти – всего 128 МБ.

Nokia 3310, по заявлению производителя, на одном заряде обеспечивает 22 часа разговоров, а в режиме ожидания телефон способен продержаться до месяца.

Nokia 3310: основные характеристики

Характеристики Nokia 3110

  • Экран 2,4 дюйма, цветной.
  • Платформа: Series 30.
  • Встроенная память: 128 МБ.
  • Камера: 2 Мп.
  • Bluetooth: есть.
  • Wi-Fi: нет.
  • Мобильный интернет: 2,5 G.
  • Клавиатура: физические кнопки.
  • Время работы от аккумулятора: 22 часа разговора, месяц в режиме ожидания.
  • Размеры: 15.6 x 51 x 12.8 мм.
  • Вес: 79,6 граммов.

Цена новой Nokia 3110

Nokia 3110 цена

Обновленная версия классического легендарного сотового телефона обойдется в достаточно внушительную сумму – 49 евро, это примерно 3 тысячи рублей. Характеристики и функции Nokia 3110 выше. Аппарат – довольно средняя по нынешним временам «звонилка». В продаже телефон должен появиться ближе к лету.

Выводы обзора Nokia 3110

Новая Nokia 3110 – телефон для тех, кого обуревают ностальгические чувства. Чем-то другим аппарат от других, более дешевых, «звонилок» не отличается – физическая клавиатура, допотопный интернет, небольшой экранчик. Приходится разве что рассчитывать на легендарное качество и надежность Nokia, но «той самой финской» компании уже давно нет. Nokia 3110 можно купить разве что из ностальгических соображений.

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30760.html

Фотографии статьи:
Обзор Nokia 3110: возвращение легендарного «неубиваемого» телефона Обзор Nokia 3110: возвращение легендарного «неубиваемого» телефона Обзор Nokia 3110: возвращение легендарного «неубиваемого» телефона Обзор Nokia 3110: возвращение легендарного «неубиваемого» телефона Обзор Nokia 3110: возвращение легендарного «неубиваемого» телефона
Все фото →


Издатель: Procontent.ru , источник: Express  
Упоминание компаний: Nokia,
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Большой выбор китайских смартфонов Большой выбор китайских смартфонов
Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных
Обзор приложения Audials на Android: Обзор приложения радио Audials для Android: немецкое качество и внимание к деталям
Обзор: 6 вещей, которые может Android, но не умеет iPhone Обзор: 6 вещей, которые может Android, но не умеет iPhone
Обзор 15 секретных функций Viber: используй все возможности мессенджера Обзор 15 секретных функций Viber: используй все возможности мессенджера
10 секретных функций WhatsApp: обзор скрытых возможностей мессенджера 10 секретных функций WhatsApp: обзор скрытых возможностей мессенджера
Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых Обзор игры Moomin Quest для Android и iOS: волшебное приключение для детей и взрослых
Запись разговора на Андроид: обзор приложения CV-Record Запись разговора на Андроид: обзор приложения CV-Record



+ Добавить обзор

Наши спонсоры:





Актуальные темы:

Большой выбор китайских смартфонов Большой выбор китайских смартфонов
Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных Обзор TunnelBear VPN для Android: бесплатное приложение для защиты и шифрования данных
Обзор приложения радио Audials для Android: немецкое качество и внимание к деталям Обзор приложения радио Audials для Android: немецкое качество и внимание к деталям
Обзор: 6 вещей, которые может Android, но не умеет iPhone Обзор: 6 вещей, которые может Android, но не умеет iPhone
Обзор стратегии Battle of Polytopia для iPhone и iPad: «Цивилизация» и StarCraft на iOS в графической обертке Minecraft Обзор стратегии Battle of Polytopia для iPhone и iPad: «Цивилизация» и StarCraft на iOS в графической обертке Minecraft
Обзор 15 секретных функций Viber: используй все возможности мессенджера Обзор 15 секретных функций Viber: используй все возможности мессенджера
10 секретных функций WhatsApp: обзор скрытых возможностей мессенджера 10 секретных функций WhatsApp: обзор скрытых возможностей мессенджера