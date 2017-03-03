Обзор Nokia 3110: возвращение легендарного «неубиваемого» телефона

Nokia возродила из пепла один из самых известных своих телефонов, модель Nokia 3110, на пресс-конференции в ходе Всемирного мобильного конгресса. Воскрешение легендарной 3110 было проведено финской компаний HMD Global, владеющий правами на выпуск телефонов под брендом Nokia. В обзоре Nokia 3110 ниже – первые впечатления о современной реинкарнации легендарного телефона.

Оригинальная Nokia 3110 поступила в продажу в сентябре 2000 года. Легкий и невероятно прочный телефон стал «иконой» начала нулевых благодаря рекордному времени работы от аккумулятора, качественной сборке и, как следствие, «неубиваемости».

«Неубиваемая» Nokia 3110 довольно быстро стала самым продаваемым телефоном всех времен – финская компания выпустила на рынок 126 млн аппаратов. Даже до редизайна от HMD Global, на Amazon и возможно было отыскать и купить телефоном, которому исполнилось 17 лет.

Возвращение Nokia 3110

Обновленная модель легендарной Nokia 3110 на удивление легкая и отлично сидит в руке – ее вес всего 79,6 граммов. Сборка и материалы – качественные. Впрочем, время покажет, сравнится ли потомок 17-летнего «дедушки» со своим предком по такому важному для «звонилки» показателю как «неубиваемость». Можно смело утверждать, что новая Nokia 3110 – крепкий телефон.

Набивать тексты на классической телефонной клавиатуре Nokia 3110 не составляет особого труда и вызывает ностальгические чувства. Имейте в виду, что реинкарнация легенды не имеет сенсорного экрана.

Навигация по меню и приложения осуществляется с помощью классического пэда (вверх-вниз-вправо-влево), встроенного в тот самый белый «воротничок», который окружает 2,4-дюймовый цветной экран.

Слева и справа от пэда на Nokia 3310 кнопки вызова и отбоя, как и на любой классической «трубке».

Размеры обновленной классики составляют всего 15.6 x 51 x 12.8 мм, вес – скромные 80 граммов, так что телефон отлично сидит в руке и управляется одним большим пальцем, в отличие от современных планшетофонов с экранами 5 и более дюймов.

Включение Nokia 3110 сразу же погружает в ностальгические чувства обладания первым мобильником в начале 00-х. Разобраться в управлении классическим сотовым телефоном не составит труда, даже если вы никогда не пользовались подобными «динозаврами».

Новая Nokia 3110 работает не на Symbian, как ее предок, а на платформе Nokia Series 30+, однако различить «на глаз» отличия практически не возможно – спартанская сетка меню, предикативный ввод T9, все здесь, как и не было 17 лет, а также съемный аккумулятор и знаменитейшая мобильная игра «Змейка».

Да-да, не удивляйтесь - HMD Global не забыл предустановить на телефон классическую мини-игру, с которой и началась эра мобильных игр. Почти машина времени, хотя производитель телефона решил сделать цветную версию игры для обновленной Nokia 3110 – простые точки на черно-зеленом двухцветном экране сменили ярко-красные яблочки. Все тот же аддиктивный геймплей, подходящий классическому телефону, но играть все-таки лучше в ту же «Змейку» в Facebook Messenger на смартфоне, которую запустила Nokia на этой платформе.

Wi-Fi Nokia 3110 не поддерживает, так что придется полагаться на медленный 2,5G интернет для веб-серфинга, чтения почты и отправки твитов. HMD Global встроила в телефон Bluetooth, с помощью которого можно отсылать фотографии, снятые 2 Мп камерой на другие устройства. Полезная функция, ведь объем встроенной в Nokia 3110 памяти – всего 128 МБ.

Nokia 3310, по заявлению производителя, на одном заряде обеспечивает 22 часа разговоров, а в режиме ожидания телефон способен продержаться до месяца.

Nokia 3310: основные характеристики

Экран 2,4 дюйма, цветной.

Платформа: Series 30.

Встроенная память: 128 МБ.

Камера: 2 Мп.

Bluetooth: есть.

Wi-Fi: нет.

Мобильный интернет: 2,5 G.

Клавиатура: физические кнопки.

Время работы от аккумулятора: 22 часа разговора, месяц в режиме ожидания.

Размеры: 15.6 x 51 x 12.8 мм.

Вес: 79,6 граммов.

Цена новой Nokia 3110

Обновленная версия классического легендарного сотового телефона обойдется в достаточно внушительную сумму – 49 евро, это примерно 3 тысячи рублей. Характеристики и функции Nokia 3110 выше. Аппарат – довольно средняя по нынешним временам «звонилка». В продаже телефон должен появиться ближе к лету.

Выводы обзора Nokia 3110

Новая Nokia 3110 – телефон для тех, кого обуревают ностальгические чувства. Чем-то другим аппарат от других, более дешевых, «звонилок» не отличается – физическая клавиатура, допотопный интернет, небольшой экранчик. Приходится разве что рассчитывать на легендарное качество и надежность Nokia, но «той самой финской» компании уже давно нет. Nokia 3110 можно купить разве что из ностальгических соображений.

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