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У Snapchat 500 млн установок на Android через 2 дня после выхода на биржу

6 марта, 2017
У Snapchat 500 млн установок на Android через 2 дня после выхода на биржу

Популярный «эфемерный» мессенджер Snapchat, рапортует о преодолении очередного рубежа – полмиллиарда загрузок версии приложения для Android. Хотя к версии для операционной системы Google у пользователей всегда были и остаются претензии, мессенджер может похвастаться солидной аудиторией на iOS и Android. В конце 2016 года у Snapchat было почти 160 млн ежедневно активных пользователей, это серьезная цифра даже для глобального мессенджера. На прошлой неделе Snapchat в Google Play Маркет официально преодолел отметку в 500 млн установок.

Интересно, что полмиллиарда установок Snapchat на Android набрал через два дня после выхода на биржу, т.е. став публичной компанией. Сразу же после начала IPO «кусочек» Snapchat можно было купить по 17 долларов за акцию, однако очень быстро акции подросли до 25 долларов. Таким образом, рост составил 47% всего за один день. Сейчас акции Snapchat торгуются по 27 долларов.

Основатели Snapchat, Бобби Мерфи и Эван Шпигель, заработали на IPO по 272 $ млн каждый, а оставшаяся у них доля акций оценивается почти в миллиард долларов. На фоне таких сумм удручает качество приложения Snapchat для Android, что, впрочем, не останавливает миллионы людей от его использования.

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Издатель: Procontent.ru , источник: Android Police  
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