Как настроить гитару: бесплатное приложение GuitarTuna на Android

Приложения для настройки гитары появились давно. С помощью смартфона можно было довольно быстро настроить или перестроить свой инструмент, не полагаясь на не всегда верный слух. Про новичков даже говорить не приходится – более-менее точно настроить гитару с помощью приложения может даже человек, которому «медведь на ухо наступил». Знай себе смотри на экран, да крути колки, пока струна не зазвучит на нужной частоте. Со временем приложения для настройки гитары стали сложнее, точнее и обросли дополнительными функциями. Встречайте GuitarTuna – один из лучших бесплатных тюнеров гитары на Android.

Разработчик GuitarTuna утверждает, что с помощью его приложения можно профессионально настроить гитару, и это действительно так. GuitarTuna позволяет быстро настроить не только акустическую, но и электрогитару. Удобно, что последнюю не надо подключать к смартфону – в работе приложение полагается на микрофон.

В GuitarTuna используется продвинутый алгоритм обработки и распознавания звука для максимально точной настройки. Эту же технологию можно обнаружить в популярном приложении Yousician.

В тюнере имеется специальный режим для экспресс-настройки, а также возможность точно и быстро настраивать другие струнные инструменты: балалайку, укулеле, банджо, скрипку, бас-гитару и так далее.

GuitarTuna может похвастаться специальной технологией шумоподавления, так что настроить гитару можно будет даже в шумных местах (например, в кафе или на вечеринке).

Кроме собственно удобного и профессионального тюнера для настройки гитары, бесплатное приложение GuitarTuna содержит дополнительные инструменты, полезные как для начинающего, так и для опытного гитариста.

В приложении есть встроенный метроном с возможностью менять ритм вручную. Библиотека аккордов в GuitarTuna пригодится, если вы только начали осваивать гитару. Также полезными окажутся уроки, благодаря которым можно не только освоим базовые аккорды, но и научиться узнавать их «на слух».

Настоящие уроки игры на гитаре GuitarTuna, конечно, не заменит. В процессе обучения с преподавателем вас научат правильной постановке рук, помогут избежать досадных технических ошибок, да и вообще научиться играть на гитаре с опытным наставником можно значительно быстрее. Приложение годится лишь как дополнение к занятиям.

Приложение GuitarTuna на Android – один из самых качественных бесплатных тюнеров гитары для смартфонов. Точный, быстрый и с дополнительными функциями (метроном, библиотека аккордов и т.д.). Рекомендуем как опытным, так и начинающим гитаристам.

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