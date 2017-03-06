Скидки на убийцу флагманов OnePlus 3T 4G и 6 смартфонов Xiaomi с купонами от GearBest.com

Смартфоны от китайских производителей давным-давно стали качественными и мощными аппаратами. Телефоны от Xiaomi привлекают не только ценой, но и отличным дизайном, богатым функционалом и премиум-материалами. OnePlus 3T стоит особняком – эта модель оснащена невероятно мощным железом, но стоит чуть ли не в два раза дешевле, чем аналогичные смартфоны от именитых производителей. С купонами от GearBest.com читатели Procontent.Ru имеют возможность купить OnePlus 3T и еще 6 смартфонов Xiaomi с внушительными скидками.
Начнем с самого мощного телефона - OnePlus 3T, настоящий убийца флагманов. Смартфон получил один из самых производительных процессоров для мобильных телефонов на рынке, Snapdragon 821 с частотой 2,35 ГГц. Объем оперативной памяти – сумасшедшие 6 гигабайт, встроенной – 128 ГБ, можно даже не тратиться на карту. OnePlus 3T упакован по полной – сканер отпечатков пальцев, 16-мегапиксельные камеры (и фронтальная, и основная) и 5,5-дюймовый AMOLED FullHD-дисплей с Gorilla Glass 4. Потратившись на OnePlus 3T, в ближайшие 2-3 года можно забыть об апгрейде на новый телефон – заложенного производителем потенциала хватит надолго. По сниженной цене на GearBest.com можно купить всего 50 смартфонов.
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GearBest.com также снизил цены на 6 моделей популярных смартфонов Xiaomi. Это достойные современные аппараты с мощным железом, приятным внешним видом, большими экранами и привлекательной ценой – от 7 300 рублей. С купонами – еще дешевле! Ниже в таблице вы найдете список смартфонов, участвующих в акции, с соответствующими купонами для получения скидок.
|СМАРТФОН
|КУПОН
|ЦЕНА БЕЗ КУПОНА, РУБ.
|Xiaomi Redmi 4A 4G
|Note4GBA
|7 325
|Xiaomi Redmi Note 4 4G
|Note4SA
|10 378
|Xiaomi Redmi Note 4X 4G
|Note4X
|11 294
|Xiaomi Mi5s
|GBMi5a
|19 536
|Xiaomi Redmi 4A
|Redmi4AGS
|7 325
|Xiaomi Redmi 4
|Redmi4GBS
|10 378
Торопитесь, в распродаже участвуют менее 100 смартфонов каждой модели, на всех может не хватить.
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