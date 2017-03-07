Swatch планирует выйти на рынок умных часов с собственной ОС

Швейцарский производитель наручных часов Swatch совместно с CSEM собирается создать «с нуля» новую экосистему для «подключенных вещей», сообщает Strategy Analytics. Базой для экосистемы станет новая операционная система, которая пока носит название «Swiss OS». Платформа для умных часов Swatch станет конкурентом Apple watchOS, Android Wear и Tizen. Первые смарт-часы швейцарского производителя могут поступить в продажу уже в 2018 году.
Swatch планирует выйти на переполненный и остроконкурентный рынок, к тому же, темпы роста продаж смарт-часов довольно серьезно падают. Создание операционной системы для «умных» часов с нуля означает, что Swatch и CSEM смогут обеспечить ее более тесную интеграцию с устройством. Преимущества собственной платформы заключаются в следующем:
Несмотря на очевидно благие намерения, Swatch придется бороться с серьезными конкурентами - Apple, Android и Samsung. Преимущества швейцарского производителя заключаются в мощном и известном на рынке наручных часов бренде, а также потенциальной возможности избавить свои модели смарт-часы от присущих этому классу устройств недостатков. По прогнозам аналитиков, в 2021 году рынок умных часов достигнет 70 млн штук. Купить обычные наручные часы от известных брендов можно уже сейчас, не дожидаясь выхода «умных» часов от Swatch. Широкий ассортимент здесь - http://timeshop.com.ua/..
Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30764.html
© Дмитрий Серпухов «Мобильный Контент»