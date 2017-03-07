Viber и рекламные рассылки

Мессенджеры довольно быстро вытеснили привычные SMS-сообщения, что неудивительно – они удобней, функциональней, да еще и бесплатные. Аудитория WhatsApp, Viber, Line, Facebook Messenger выросла до внушающих уважение цифр – более миллиарда пользователей по всему миру. Мессенджеры стали по-настоящему массовым каналом коммуникации. А где массы, там и пронырливые спамеры, забрасывающие в мессенджерах пользователей непрошенными рекламными сообщениями. По оценкам экспертов, ситуация с рассылками в Viber выглядит так, как если бы Viber решил отнять у спамеров их лакомый кусок пирога… и забрать его себе.

Потенциальные масштабы спама в Viber: статистика

Для начала немного статистики Viber, чтобы проиллюстрировать масштабы проблемы спама в отдельном взятом приложении. По состоянию на конец декабря 2016 года в мессенджере было зарегистрировано 858 млн уникальных идентификаторов пользователей (читаем – телефонных номеров). Почти миллиард, но это по всему миру, ведь Viber доступен примерно в 200 странах. В России у мессенджера вполне внушительная статистика – более 70 млн пользователей. Теоретически, аккаунт в Viber есть у каждого второго россиянина. Если учесть, что в основном это активное население в возрасте от 25 до 35 лет, то мессенджер может похвастаться доступ к наиболее релевантной и масштабной аудитории покупателей в России.

Статистика роста уникальных пользователей Viber 2011-2016 гг.

Viber был назван самым популярным мессенджером в России аналитической компанией J`son&Partners. По статистике начала года, приложением пользовались около 60% владельцев смартфонов. Тогда у Viber было 50 млн пользователей в России.

На глобальном рынке Viber по числу ежемесячно активных пользователей занимает 7-е место (данные Statista за январь 2017 года), пропустив вперед Snapchat, Skype, WeChat, Facebook Messenger и WhatsApp. Впрочем, положение Viber на мировом рынке лишь призвано подчеркнуть масштабы и охват современных мессенджеров и социальных приложений. Если у Viber около 250 млн ежемесячно активных пользователей, то у WhatsApp – весомый миллиард.

Монетизация Viber: на чем мессенджер зарабатывает деньги

Базовые сервисы Viber доступны полностью бесплатно – текстовые чаты, обмен фото/видео, голосовые и даже видеовызовы через мессенджер. Полноценный бесплатный коммуникационный сервис в телефоне. Каким образом компания зарабатывает?

У Viber есть несколько основных способов монетизации:

Платные звонки на обычные телефонные номера (Viber Out).

Продажа наборов стикеров.

Встроенные в игры для Viber покупки.

Брендированные промо-стикеры (наборы создаются совместно с брендами).

«Паблики» - аккаунты для брендов.

Интернет-магазин с предложениями от брендов (пока работает в тестовом режиме).

Сервисные сообщения от компаний.

Viber с 2013 года принадлежит японскому интернет-ритейлеру Rakuten. Компания не раскрывает данные о доходах мессенджера, помещая его выручку в общую и размытую категорию «другие источники» в своих отчетах. Туда же входит, к примеру, выручка от бейсбольной команды, принадлежащей Rakuten.

Платные стикеры в Viber.

Приносит ли прибыль Viber? Сомнительно, ведь его покупка в 2013 году обошлась Rakuten в 900 млн $. Вряд ли компания стала бы держать в секрете такой важный показатель как прибыльность популярного мессенджера, одного из своих ключевых сервисов.

Новый глава Viber грозится догнать и перегнать WhatsApp, готовясь сделать из мессенджера настоящую платформу, где можно играть, покупать вещи, переводить деньги и прочее и прочее. Пока же курочка явно клюет по зернышку, не собираясь радовать своих владельцев крупными золотыми яйцами. Одно из этих зернышек изрядно смахивает на обычный спам, замаскированный под «сервисные сообщения».

Спам в Viber: подпольный и «легальный»

Волна спама в мессенджера, по нашим наблюдениям и заверениям самих компаний, в последнее время пошла на спад. Несмотря на шифрование сообщений, специалисты Viber, WhatsApp и других мессенджеров создали вполне работающие алгоритмы определения аккаунтов, с которых рассылается спам – учитывается время регистрации, количество отсылаемых сообщений, общая активность и т.д. Спамфильтры как минимум работают удовлетворительно, аккаунты спамеров блокируются (впрочем, иногда под «бан» попадают и обычные пользователи) и в целом спама в мессенджерах стало меньше.

Пример рекламной рассылки в Viber. Имеет ли сама компания «Яшма золото» отношение к этой рассылке – мы не уверены.

Спам, похоже, как мощный вирус адаптируется под любые условия и мутирует в соответствие с изменением окружающей среды. В Viber он нашел лазейку через служебные сообщения.

Концепция служебных сообщений в Viber прозрачна и привлекательна, по крайней мере, «на бумаге». К примеру, человек пользуется услугами «Сбербанка» и получает на указанный при оформлении счета номер телефона информационные сообщения в виде SMS – про ультравыгодные кредиты, мегадоходные вклады и прочие роскошные продукты банка. Вне всякого сомнения – полезные сообщения, тем более, что отказаться от них не так просто, а подписание договора с банком по его условиям автоматически означает согласие на получение подобных информационных рассылок. Все законно.

Служебное сообщение в Viber от «Сбербанка».

Viber предлагает заменить «скучные» SMS-ки на бодрые, красочные и веселые сообщения от компаний и брендов. Тот же «Сбербанк» теперь будет присылать свои предложения не по SMS, а прямо в Viber – с красивой картинкой, подробностями и ссылкой (пример – на скриншоте выше. Мессенджер особенно подчеркивает плюсы такого канала коммуникации между компаниями и их клиентами: красочность, безопасность, отсутствие рекламы. Процитирую информацию с официального сайта Viber именно про «отсутствие рекламы»:

«Служебные сообщения ведущих компаний содержат только полезную информацию, подготовленную с учетом ваших предпочтений. Эта услуга не будет использоваться для отправки вам маркетинговых или рекламных сообщений».

И вот еще:

«Viber защищает вас от сообщений злоумышленников. Отличить официальные служебные сообщения от неофициальных очень легко. В верхней части служебного сообщения должен находиться баннер, подтверждающий, что полученное вами сообщение является официально проверенным служебным сообщением Viber. В ином случае сообщение отправлено злоумышленником».

Сервис служебных сообщений в Viber предполагает, что сообщения вы будете получать только от тех компаний, которые уже заключили с вами договор и получили от вас согласие на отправку информационных рассылок. Если раньше вы получали их по SMS, то теперь они будут приходить прямиком в Viber – красочные, безопасные и без рекламы. Действительность, однако, на поверку оказывается другой. По крайней мере, для российских пользователей.

Viber для бизнеса, спам для пользователей

На скриншоте ниже – типичный пример спама через сервис служебных сообщений от компании, с которой у пользователя никаких договоров нет, да и слышит он о ней впервые.

Мы позвонили в службу поддержки компании «Телетай», чтобы выяснить, нет ли с нами у них договора. Может быть, мы когда-то были их абонентом. Нашего номера телефона в базе данных «Телетай» не обнаружилось. Т.е. ни договора, ни каких-либо других формальных (да и неформальных) отношений с компаний у нас не было. А служебные сообщения приходят, те, что красочные и «без рекламы».

И это – не единственный пример «легального» спама от Viber через служебные сообщения. Вот спам-рассылочка сети «Жар-Пицца»:

Та же самая ситуация – в «Жар-пицце» мы никогда не бывали, номер телефона не оставляли и, естественно, никаких договоров не заключали. Как ни крути подобные сообщения – по форме и по сути это спам, рассылка которого, фактически, санкционирована самим мессенджером.

Ситуацию со спамом в служебных сообщениях мы попросили прокомментировать официального представителя Viber, Анастасию Майсурадзе (Anastasia Maisuradze). И вот какой ответ получили:

«Функция рассылки сервисных сообщений появились в Viber в октябре 2015 года. Подобные сообщения приходят пользователям только в том случае, если они предоставляли компаниям, от имени которых осуществляется рассылка, свои персональные данные и давали согласие на получение новостных рассылок. Они предлагают пользователям информацию о специальных предложениях и акциях, статусе заказа, могут содержать текст, изображение и ссылку на URL-адрес и доступны в течение периода от 15 секунд до 24 часов. При необходимости отключить такое оповещение очень просто: при поступлении сообщения в Viber нужно нажать кнопку «Отписаться» в верхней части чата».

Все это мы, в общем-то, знали и так. Достаточно зайти на страницу с описанием служебных сообщений официального сайта Viber.

Проверяет ли Viber наличие у компаний, рассылающих эти откровенно рекламные сообщения, согласие на их получение от пользователей?

Ответ Анастасии:

«Это проверяется на стороне компании-агрегатора, через которого бренды и компании закупают эту услугу».

А что же это за компании-агрегаторы?

«В качестве компаний-агрегаторов в данном случае выступают всем известные компании на рынке».

Вот такая содержательная переписка с Анастасией Майсурадзе из Viber. Таинственные компании-агрегаторы, которые с разрешения (читаем – за определенную плату) рассылают по огромной российской аудитории Viber спам. Видимо, еще один способ монетизации мессенджера – клин вышибают клином, заодно и «подпольного» спама (конкурентов) станет меньше. До боли напоминает ситуацию с платными подписками у «МегаФона», где также оперируют различные компании-агрегаторы, на которых в случае чего можно «перевести стрелки».

Спам в Viber мутировал, мимикрировал и превратился во вполне официальные «служебные сообщения». Мессенджер всегда может посетовать на нерасторопность или ошибки таинственных компаний-агрегаторов, а пользователям остается терпеливо блокировать спам, теперь уже как бы легальный.

P.S. Характерно, что по запросу «рассылки Viber» на первых страницах результатов поиска можно увидеть множество предложений «рассылки по вашей и нашей базам».

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