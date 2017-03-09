GearBest исполнилось 3 года: скидки, розыгрыши, лотереи, купоны и подарки

Интернет-магазину GearBest отмечает третью годовщину своего существования! А это значит, что пришло время грандиозных скидок, приятных подарков, юбилейных лотерей и других сюрпризов. Смартфоны, смарт-часы и другие девайсы по удивительно низким ценам! Модные гаджеты по цене от 99 центов. Заходите на GearBest, чтобы вместе с интернет-магазином отпраздновать его трехлетие.

Да, это правда: вы ждали долгих три года этого момента. Наслаждайтесь! Это трехлетний юбилей GearBest !

За 3 года наш скромный маленький сайт сделал первые шаги в большом мире. Магазин преображался, рос, развивался. Но, по правде говоря , всего этого бы не произошло бы без вас. http://www.gearbest.com/m-promotion-active-299.html?lkid=10409261

Для того, чтобы поблагодарить каждого нашего клиента, мы подготовили потрясающие предложения, мероприятия с бесплатными товарами, призы в изобилии, видео в прямом эфире, и многое другое! Начните праздник пораньше, присоединившись к нашему колосальному юбилейному промо.

1. Главные мероприятия

Разогрев ( 9 марта @ 05:00 – 14 марта @ 12:00 время московское )

Разогрев! Скидки начинаются

Празднуем 3-й Юбилей (14 Марта @ 12:00 – 18 Марта @ 12:00)

Поехали! Фантастические предложения по всем нашим популярным категориям. Это 70% скидки на ведущие бренды, а также флагманские товары из более чем 20 категорий.

Вы не успели прикупить планшет Xiaomi Air 12 Laptop на черной пятнице? Девайс будет доступен по 499.99!

Афтепати (начало: 20 Марта @ 05:00 )

Афтепати - это настоящая вечеринка, особенно с ценами от $0,99 и эпической битвой брендов.

2. Горячие флэш-распродажи

Ежедневные флэш-распродажи ( с 9 по 20 Марта @ 19:00 по Москве ежедневно)

Время обвала цен: 8 супер-товаров по супер-низким ценам, в 19:00 ежедневно! Не упустите свой шанс урвать телефоны, планшеты и другие товары по отличныи ценам!

3. Юбилейные лотереи.

Их будет целых три!

Лотерея от gearbest У каждого есть 3 попытки выиграть. Чтобы получить еще одну попытку - поделись ссылкой.

Выиграй один из смартфонов Oukitel K6000 Pro, Vernee Apollo Lite, Ulefone Metal или другой крутой приз Teclast X16 Plus.

Игра праздничный торт

Это просто: собери 8 свечек с торта и выграй приз. Среди призов: смартфон Vernee Apollo Lite, а также наушники, фитнес браслеты, и другие призы.

Лотерея на русской версии магазина. Делись номером заказа и выигрывай один из призов, например телефон Ulefone Metal, геймерские наушники или умные часы,

А также эксклюзивные купоны и скидки только для рунета!

Купи счастливый мешок подарков и получи профит! Стоимость содержимого мешка всегда выше, чем его цена. В каждом мешке подарок - сюрприз: подарок нельзя увидеть, пока вы не откроете свою посылку! Вы получите как минимум 1 подарок. Среди призов экшен-камеры SJ7000 WIFI, наушники-вкладыши, РС-игрушки, умные часы и фитнес-браслеты.

Для заказов выше $60, доплати всего $3,33 и получи эпической предмет в добавок. Для тех, кто хочет получать больше, а платить меньше, это самый простой способ заполучить желаемое. Список товаров смотрите на странице акции!

Присоединяйтесь к битве вэбкаст GearBest ! Мы пригласили самых популярных блогеров провести живое шоу - смотрите и голосуйте за лучшее шоу! Во время эфира будут доступны купоны для зрителей! Не пропустите шоу!

Готовьтесь, очень много купонов! Начиная с купонов на бренды, купонов по категориям вас ждет еще много других купонов и возможность сэкономить!

Присоединяйтесь к нашей юбилейной вечеринке - вы приглашены. Мы празднуем - подарки получаете вы!

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